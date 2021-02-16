«Суперапп — не только для гигантов»: кто захватит рынок суперприложений в России

Значит ли это, что в будущем такие супераппы не оставят шансов другим участникам рынка? И какие остались возможности для монетизации клиентского трафика в эпоху Большого Брата? Рассказывает Алексей Недорезов, основатель PAY2U, сервиса для запуска суперприложений и современных партнёрских программ.

Для суперприложений и маркетплейсов 2020 год стал по-настоящему взлётным: тот, кто владел данными и умело строил на них партнёрские экосистемы, собрал все сливки на рынке электронной коммерции и сервисов. У лидеров, от «Сбера» до МТС, есть все козыри: трафик и мощная IT-разработка.

Пандемический 2020-й показал бизнесу, что если его нет в сети, его не существует вовсе. Разрушались привычные схемы, бизнес-процессы, цепочки поставок и даже те, кто сделал ставку на тёплое, ламповое и локальное, испытывали проблемы: трудно быть кофейней за углом, когда нельзя выходить из дома.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2020 года доля интернет-торговли в рознице в целом в России составила 10,9% против 6,1% в прошлом году, а оборот достиг 1,654 трлн рублей. В конце года предварительно это могут быть уже 2,9 трлн рублей. Рынок e-comm обогнал самые смелые прогнозы.

Самое главное не в том, как много компаний смогли заработать на всплеске онлайн-покупок, а что изменились поведенческие паттерны. Аналитики DataInsight подсчитали, что за первые три месяца самоизоляции в онлайн-покупки пришли 10 млн человек. Многие из них останутся навсегда.

Кто снимет сливки?

В России пока нет суперприложений, сопоставимых по популярности с китайским WeChat или паназиатском Grab, но те, кто претендует на экосистемное лидерство, заявили о себе в последние месяцы очень громко.

Прежде всего это «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф» и МТС. Эти компании отличает доступ к big data миллионов пользователей и мощная IT-инфраструктура, на которой все эти данные крутятся и открывают широкие возможности для монетизации. С другой стороны, к рынку проявляют интерес и крупные банки, ритейлеры, другие сервисные компании: не всегда они имеют ресурсы для самостоятельного запуска супераппа и тогда прибегают к платформенным продуктам, например, PAY2U, выстраивая на их базе свои предложения.

Что предлагают крупные супераппы?

«Сбер»

«Сбер» как крупнейший розничный банк и одна из крупнейших IT-компаний страны с функциональным мобильным приложением сориентировался одним из первых: сервис доставки продуктов «СберМаркет» заработал в сентябре 2019 года, но только весной стало понятно, насколько это было своевременное решение. «Сбер» уже пробовал строить экосистему вместе с «Яндексом»: они занимались сервисом «Беру», но затем поделили активы, и маркетплейс отошёл интернет-компании. Интересы разошлись: два сильных лидера не ужились под одной крышей.

В итоге за год «СберМаркет» стал одним из лидеров рынка с оборотом 3 млрд рублей в месяц. Кроме того, «Сбер» развивал услуги доставки грузов, как в B2B, так и B2C. В ноябре компания представила новую стратегию на три года: она планирует выкупить мажоритарную долю в «СберМаркете». Сумма инвестиций составит 12 млрд рублей.

«Яндекс»

Тем временем «Яндекс» окончательно развёлся со «Сбером», и топ-менеджеры компаний не скрывают, что дело в сильной конкуренции двух экосистем. Вероятно, по этой же причине разладилась сделка года по покупке «Яндексом» 100% TCS Group, управляющей «Тинькофф Банком»: покупка могла обойтись в 400 млрд рублей. Стороны не только передумали сближаться, но и разошлись с громким скандалом.

«Яндекс» изначально развивался как пул различных сервисов, сейчас их около 120, но в экосистемную категорию входят не все. В 2020-м году он запустил несколько крупных экосистемных продуктов, от платформы для самозанятых «Яндекс.Про» до сервиса видеозвонков «Яндекс.Телемост».

Главная пуля для массового рынка — «Яндекс.Go»: сейчас в структуре компании «Яндекс.Такси» выделена отдельная вертикаль, отвечающая за развитие услуг доставки. Она появилась в августе, когда «Яндекс» добавил к «Такси» доставку «Еда», «Лавка» и каршеринг «Драйв», собрав все сервисы под новым брендом «Go». Похоже, на этом IT-гигант не остановится, и пока «Сбер» развивает доставку, интернет-компания, наоборот, финансовые услуги. В августе «Яндекс» подал заявки на товарные знаки в этой области, в том числе в инвестициях и страховании.

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«Тинькофф»

«Тинькофф» запустил первый на рынке суперапп в декабре 2019 года на базе мобильного банковского приложенияи и за год оказался в компании очень сильных конкурентов. Ключевой элемент супераппа банка — собственный маркетплейс: внешние партнёры могут подключаться к нему по принципу App-in-App и встраивать свои товары и услуги для клиентов банка прямо в интерфейс приложения.

Кроме разрыва с «Яндексом» в этом году «Тинькофф» отметился запуском подписки с бонусами для пользователей приложения стоимостью от 199 рублей в месяц под названием Tinkoff Pro: это особые условия для держателей счетов по кэшбэку, бонусная мобильная связь и многое другое. Похожее предложение запустила Mail.ru Group, у которой есть VK Combo, и «Сбер» с подпиской «СберПрайм».

К чему привели усилия «Тинькоффа»? В этом году банк стал третьим по количеству активных клиентов, их уже 12 млн. Вовлеченность аудитории в экосистему растёт: на начало года 24% клиентов пользовались двумя сервисами банка и более, теперь таких уже треть.

МТС

МТС представила обновленную концепцию развития год назад: оператор заявил, что приложение «Мой МТС» трансформируется в суперапп, на базе которого будут работать мобильные, финансовые, развлекательные, образовательные и даже медицинские сервисы. Этот паззл складывается постепенно: «МТС Банк» уже работает более чем в 50 городах, его услуги тесно переплетаются с другими сервисами компании.

Кроме того, программа МТС Cashback, партнёром которой является PAY2U, предлагает широкие возможности для получения кэшбека как за услуги связи, так и в рознице. Сервис вырос из программы лояльности МТС, и благодаря смене подхода только за 2019 год число его активных пользователей выросло в четыре раза. Также есть платформа «МТС ТВ», где доступен различный медиаконтент. Два года назад МТС купила билетных операторов Ticketland.ru и Ponominalu.ru, на них приходилась четверть оборота продаж театральных и концертных билетов.

В конце 2020 года МТС представила первую экосистемную подписку «Нетариф»: можно собрать пакет услуг связи и цифровых сервисов. И это серьезное заявление.

Маркетплейсы

Отдельно стоит сказать про маркетплейсы. Прежде всего это Ozon и Wildberries. Они окончательно оформились как ядра, вокруг которых закручиваются партнёрские экосистемы, и сейчас на маркетплейсы приходится уже до половины рынка e-comm. Их партнёрская сеть растёт взрывными темпами: Wildberries рассчитывает к концу года довести число поставщиков до 70 тыс., это в 3,5 раза больше, чем в начале года. Оборот компании за первые три квартала удвоился и превысил 100 млрд рублей.

Ozon тоже не остаётся в стороне. В декабре он начал продавать страховые полисы, а также тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов. Кроме того, Ozon вышел на IPO и смог заработать на нём 1,2 млрд долл.

Рядом с 3 млрд рублей в месяц выручки у «Сбера»стоят 15 млрд рублей оборота у Ozon, 20 млрд рублей у «Яндекс.Маркета» и 30 млрд рублей у Wildberries, темпы их роста — десятки процентов в месяц.

Что нас ждёт в 2021 году?

Есть мнение, что экосистем не может быть очень много, и в будущем будет несколько ядер: самые популярные сервисы будут собираться вокруг них.

Действительно, трудно отрицать, что такие факторы, как развитая инфраструктура, мощные IT-ресурсы, длинное финансовое плечо и собранные в одну бизнес-группу компании дают ощутимые преимущества.

Столкновение интересов приобретает эпичный размах, и в этой схватке выделяется два лидера: «Сбер» и «Яндекс». Им сложно противостоять. Они либо скупают более мелких игроков, либо создают собственные продукты, часто более успешные, чем аналоги, которые послужили прототипом. Станет ли в итоге рынок супераппов рынком без выбора? Хочется надеяться, что нет.

В мире существует и альтернативный подход. Его идея заключается в том, что суперапп и собственная экосистема — это не только для гигантов.

У многих средних компаний есть свой трафик, свои лояльные клиенты и главное — более фокусное позиционирование, общие с пользователями ценности. Это то, вокруг чего готова сплачиваться аудитория и к чему могут притягиваться партнёры.

Для этого необязательно набирать несколько этажей программистов и поднимать экосистему в одиночку. На рынке есть технологии, которые помогут сделать из приложения суперапп, затратив минимум времени и собственных ресурсов. Мы в PAY2U уже прошли весь путь по созданию технологической платформы для запуска суперприложения. С помощью нашей платформы компании встраивают в приложение продажу полисов ОСАГО, бронирование ресторанов, доставку еды и подарков, телемедицину и другие партнёрские сервисы.

Нужно ли вам для этого собственное суперприложение или нет, поможет определить чек-лист, который мы для вас подготовили.

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