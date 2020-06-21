«WeChat в медтехе»: как создать суперапп для врачей, фармацевтов или пациентов и стоит ли это делать

О том, насколько это перспективно и как сделать по-настоящему качественный продукт, рассказывает Алишер Колчман, основатель и CEO PharmBonus .

Традиционная модель «одно приложение — одна функция» быстро уходит в прошлое. Ей на смену приходят супераппы — приложения-зонтики, интегрирующие множество сервисов. Они уже отлично работают в потребительском секторе и начинают завоевывать другие рынки, в том числе медицину и фармацевтику.

Супераппы в медтехе: осторожный старт

Бизнес-модель супераппов уже успешно работает в сфере потребительских услуг. На очереди другие рынки — в частности, медицина или, как сейчас модно говорить, медтех.

Под медтехом в основном подразумеваются стартапы в сфере технологий: хирургические операции с участием роботов, 3D-печать имплантатов, нано-доставка лекарств прямо в клетки и так далее. Но есть и другая сторона медтеха, о которой часто забывают.

Все эти нанороботы и AI-диагностика не могут решить базовую проблему: неэффективность системы. Запись к врачу, прием, хранение результатов анализов, покупка лекарств, мониторинг состояния здоровья, покупка медицинской страховки — все это пока абсолютно разрозненные процессы. Многие из них требуют личного присутствия и телефонных звонков.

Десятки и даже сотни стартапов уже разрабатывают способы цифровизировать все эти процедуры. Большинство из них следуют старой модели: одно приложение — одна функция. Но разве не эффективнее было бы объединить разные процессы в суперапп и создать комплексную систему заботы о здоровье?





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Какие медтех-супераппы уже завоевали большую аудиторию?

Alodokter (Индонезия, 20 млн активных пользователей): медицинские страховки, онлайн-консультации, запись на прием, заказ места в больнице.

Doctor World (Сингапур): онлайн-консультации, доставка лекарств, электронная очередь на офлайн-прием у врача, вызов на дом, результаты анализов и диагностики, страховка.

Doctor Anywhere (Сингапур): консультации, доставка лекарств, маркетплейс товаров для здоровья и фитнес-тренировок, прививки на дому, корпоративные пакеты.

Как пример из СНГ упомяну наше приложение PharmBonus (Беларусь): услуги для фармацевтики — продвижение препаратов, опросы, презентации, виртуальные обходы аптек, мобильный HR, связь с производителями лекарств и т.п.



Стоит ли браться за создание супераппа для медицинского рынка?

Пока что на русскоязычном рынке представлена лишь горстка супераппов. Самые известные примеры — «Тинькофф» и «ВКонтакте». Созданием собственного супераппа занимается и «Яндекс»: так, в сервисе «Яндекс.Такси» уже можно заказать еду.

При этом медицинские услуги пока представлены только у «Тинькофф»: в разделе «Сервисы» можно записаться на прием к врачу, на МРТ, УЗИ и другие процедуры.

Как таковых супераппов, ориентированных именно на пациентов, врачей и бизнес в сфере здравоохранения в СНГ пока нет, за исключением нашего.

Безусловно, идея создать суперапп для этого масштабного и пока что практически неохваченного рынка очень заманчива.

Однако за эту задачу стоит браться только в том случае, если у вас есть следующее:

Практическое знание рынка. Без моего опыта провизора и медицинского представителя я бы не смог запустить PharmBonus. Среди основателей подобного стартапа обязательно должен быть врач, владелец клиники или аптеки и т.д. Готовность работать над проектом несколько лет. Чем больше функций вы планируете включить в суперапп, тем больше времени отнимет разработка. Мы начали работу в 2015 и только спустя пару лет увидели первые результаты. Пять лет спустя, в 2020, у нас зарегистрированы 80% фармацевтов и 20% врачей Беларуси, но это еще не та точка, когда стоит планировать «выход». Способность преодолевать сопротивление. Цифровизация в здравоохранении осложняется тем, что многие медицинские работники не готовы осваивать приложения. Не забывайте, что большинство врачей до сих пор пишут рецепты от руки. Кроме того, этот сегмент жестко регулируется, так что согласования отнимут много времени и ресурсов. Подходящие члены команды и разработчики. Мы на горьком опыте поняли, что передавать разработку супераппа на аутсорс — плохая идея. Как минимум разработчики и отдел исследований аудитории должны состоять в штате. Кроме того, важно наличие связей на медицинском рынке, чтобы при необходимости подобрать подходящих людей.

Если все эти барьеры вас не страшат, то попробовать стоит: есть шанс сразу «откусить» львиную долю рынка. Однако и подводных камней в этом процессе больше, чем при разработке обычных монозадачных приложений.





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Каких ошибок нужно избежать, чтобы сделать качественный суперапп в медтехе

Создавая наш суперапп, я изучал опыт других команд и выделил для себя четыре вещи, которые нельзя делать при работе над супераппом:

Разбрасываться. Смысл супераппа не в том, чтобы включить как можно больше разных сервисов, хоть как-то относящихся к выбранной индустрии. Каждый сервис должен решать проблему — и у вас должна быть техническая возможность его реализовать. Начните с большого списка возможных сервисов и выберите из него 4–5, которые ваш бюджет позволит внедрить в первые 12 месяцев и которые точно будут актуальны для пользователей. Решать несуществующую боль. Слишком часто основателя стартапа так захватывает идея, что он придумывает проблему под нее. Это особенно часто бывает, когда создатель сам не работал в целевой индустрии проекта. Настоящие проблемы аудитории могут быть гораздо проще и конкретнее, чем вам кажется, но узнать о них вы можете либо исходя из собственного опыта, либо от самой ЦА.



Например, исходя из моего опыта я знал, как много средств производители лекарств тратят на обходы аптек (они нужны для проверки знаний о продуктах среди фармацевтов). Поэтому мы включили в приложение сервис онлайн-обхода, который обходится клиенту в пять раз дешевле традиционного. Работать с разными целевыми аудиториями. Определитесь, будет ли приложение нацелено прежде всего на пациентов (В2С) или на работодателей, медицинский бизнес, страховые компании (В2В). Функции могут быть сходными (оплата услуг, отзывы, предзаказ, доставка), но каналы маркетинга и исследования аудитории будут совершенно разными. А это означает гораздо больший бюджет на продвижение.



Так, я изначально фокусировался именно на фармацевтике и на связи между аптеками, врачами и производителями лекарств. Это В2В-сегмент. В2С-сторона процесса — оформление рецептов, отпуск лекарств потребителю, их доставка на дом — это совершенно другой бизнес, и в наш суперапп такие функции не входят. Торопиться. В работе над стартапом каждая ступень отнимает гораздо больше времени, чем вы рассчитываете. Особенно это касается изучения аудитории, тестирования продукта и сбора обратной связи. WeChat потребовались три года, чтобы запустить платежи в приложении, и восемь лет – чтобы стать настоящим супераппом.



Поэтому не стоит писать в дорожной карте, что вы планируете уже через год запустить 20 разных сервисов. Инвесторы вам просто не поверят.

Для миллионов людей в СНГ доступ к качественным медицинским услугам затруднен, поэтому у стартапов в этом сегменте есть шанс создать востребованный продукт. Главное в работе над медицинским супераппом — обладать отличным знанием рынка и реалистически оценивать собственные возможности.

У вас вряд ли получится построить глобальный «WeChat в медтехе», но в выбранной нише вы можете создать нечто не менее ценное.

Фото на обложке: Shutterstock / Stokkete