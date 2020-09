«Это новые идеи, а не то, что приносит прибыль»: 4 мифа о развитии инноваций в компаниях

Миф 1. Изменения нас не коснутся, ведь мы давно на рынке

Уверен, вы чувствуете: изменения происходят все быстрее. На рынке то и дело появляются компании, которые полностью меняют правила игры, оставляя позади тех, кто ранее уверенно стоял на ногах. Внешние события и кризисы заставляют нас полностью переосмыслить бизнес-процессы.

Рынок высшего образования многим кажется максимально консервативным и устойчивым, но и для них 2020 год стал серьезным испытанием.

Один из интересных примеров — Тольяттинский государственный университет. Они заметили тенденцию перехода в онлайн более пяти лет назад и стали развивать собственную платформу дистанционного обучения «Росдистант». За это время им удалось расширить географию студентов (81 регион, 18 стран), увеличить число иногородних студентов с 8 до 29 % и увеличить долю студентов-заочников на 70% за счет обучающихся онлайн.

Благодаря этому проекту ТГУ смогли этой весной в один день перевести студентов в дистанционный формат обучения, не прерывая учебный процесс.

Не стоит ждать, пока все остальные внедрят инновации или когда настанет кризис. Изменения коснутся всех, и начинать их необходимо уже сейчас.



Миф 2. Инновации — это новые идеи, а не то, что приносит прибыль

Обратимся к руководству Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» (Oslo Manual Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition), которое является международным справочником по сбору и использованию данных по инновациям.

Инновация в продуктах — это новый или улучшенный товар или услуга, которые значительно отличаются от предыдущих товаров или услуг фирмы и которые были представлены на рынке.

Инновация в бизнес-процессах — это новый или улучшенный бизнес-процесс для одной или нескольких бизнес-функций, который значительно отличается от предыдущих бизнес-процессов фирмы и который был введен в действие.

Мой любимый вопрос к организациям, когда они рассказывают про инновации: сколько денег вам это принесло?

Часто слышу ответ, что пока — нисколько. Тогда это не инновация — это просто идея. Невоплощенная идея ничего не стоит.





Monster Ztudio / Shutterstock



На рынке B2B гораздо легче продавать новые решения, если ваше нововведение приводит к увеличению прибыли компании. Например, наша портфельная компания — интегратор «Инспаир» — занимается проектированием и внедрением роботизированных комплексов, и мы точно знаем, что нужно предложить решение, которое окупится быстрее, чем за три года.

Недавно они автоматизировали один из этапов производства совместно с «Сибур Диджитал» — разработка добавила контроль качества, снизила число возвратов и брака, то есть убытков. По расчетам, проект окупится за два года. К таким проектам надо стремиться, хотя «считать» никто не любит.



Миф 3. Инновации могут быть только в ИТ-решениях

Сегодня все говорят о цифровизации, автоматизации, искусственном интеллекте, технологиях во всевозможных сферах.

В России инновации ассоциируются в основном с техническими решениями, хотя мы заметили: большинство инноваций происходят в управленческих процессах. В силу забюрократизированности компаний и зачастую отсутствия выстроенных процессов, такие инновации могут иметь быструю экономическую отдачу.

Например, в компании WINbd (рынок корпоративного обучения) мы ушли от теоретического обучения к обучению на основе проектной деятельности. Большую часть занимает разработка и запуск реальных проектов совместно с приглашенными экспертами и модераторами. Программа обучения окупается еще до окончания, так как у компании, помимо обученных сотрудников, появляются готовые проекты.

Это меняет суть корпоративного обучения и выводит его на качественно новый уровень. Это не ИТ-решение — это просто более эффективный способ решать задачи клиентов.

Таким же образом инновации могут быть в логистике, новых материалах или новых способах решать задачи.



Миф 4. В нашей отрасли не может быть инноваций

Аналитики CB Insights совместно с изданием Fast Company представили 50 компаний, которые могут стать «единорогами». И если посмотреть на то, в каких отраслях работают эти компании, то, кроме уверенно лидирующих Enterprise / Big Data и финтеха, здесь можно увидеть логистику, HR, медицину. Кто будет следующим в списке?

Важной является не столько сфера деятельности, сколько культура компании.

Мы часто слышим что-то вроде «у нас это не сработает» или «у нас так всегда было». Это первый сигнал, что здесь не хотят меняться, пытаются сохранить «стабильность». Посмотрите в окно — сегодня невозможно так думать. Во всех отраслях есть поле для инноваций.





Monster Ztudio / Shutterstock



Например, «Тяжмаш» (машиностроение) после внедрения интеллектуальной системы управления проектами Smart Projects повысил валовый объем продукции цеха на 5–10% при том же составе рабочих и оборудования, а РКК «Энергия» (разработка и производство космической техники) с тем же Smart Project поменяла состав команд и снизила затраты на выполнение проекта.



Как внедрять инновации

Мы разработали алгоритм запуска инноваций и улучшали его с каждым проектом. В итоге у нас получился метод из четырех шагов.



Шаг 1. Ищем, где в компании нужны инновации

Необходимо оценить бизнес-процессы: продукты и услуги, логистику, маркетинг и продажи, управление, разработку продукта. Выбрать в каждом процессе главный показатель (например, срок или стоимость доставки) и сравнить его с конкурентами. Так вы найдете ваши сильные и слабые места и поймете, где вам нужны инновации.



Шаг 2. Оцениваем, насколько мы готовы рисковать

Есть прорывные инновации, а есть — улучшающие. Одни целиком меняют рынки и бизнес-модели, а другие помогают нам делать продукты и процессы лучше. Выбор стратегии — это ваше управленческое решение.

Какие риски вы готовы взять, с какой скоростью хотите внедрять инновации? От этого будет зависеть, какой подход необходимо выбрать для развития инноваций.



Шаг 3. Выбираем подход

Например, прорывные инновации, когда мы имеем дело с новым продуктом, проще делать за рамками существующей компаний: таким проектам сложно жить внутри существующих правил и стандартов организации — важно создать пространство для риска и для быстрого тестирования гипотез. В таких случаях лучше использовать методологию custdev.

Если вы хотите улучшить существующий продукт или процесс, используйте другие методы — например, бережливое производство.

Если вам нужно, что-то более креативное, попробуйте ТРИЗ (теорию решения изобретательских задач) — систему приемов для решения технических задач и совершенствования технических систем. Технология позволяет находить нетривиальные решения, дает простые, но важные результаты: сокращаются время производства и расход материалов, повышается производительность компании.



Шаг 4. Выбираем инструменты для работы с нужными инновациями

Возможно, в вашей компании уже есть необходимые ресурсы для реализации инноваций — остается только создать условия.

Если вам важны внутренние инновации, вы можете запустить портал инновационных предложений сотрудников, внутренние хакатоны. Для успеха важно запустить три компонента — важно сочетание выстроенного процесса (регламента), технологического решения (например, ИТ-платформы), вовлечения и обучения людей.

Если хотите использовать подход открытых инноваций, обратите внимание на краудсорсинговые онлайн-платформы, скаутинг технологий, хакатоны, конкурсы стартапов, акселераторы и инкубаторы.

Dig(IT)al. Цифровой гайд для тех, кто устал делать по-старому.

Фото на обложке: Monster Ztudio / Shutterstock