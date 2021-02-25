Горячие направления IT-индустрии глазами инвесторов: рейтинг февраля

Каждый из нас готов порассуждать о новых трендах IT-индустрии в формате диванной экспертизы. Другое дело, когда рассуждать берутся биржевые финансисты. Когда на кону репутация и деньги, аналитики тщательно взвешивают, какие тренды важны, а какие нет, и прогнозы имеют совсем другой вес. На таких прогнозах и основан «барометр трендов» от Beststocks.ru — наш новый проект для RB.ru.

Наш искусственный интеллект собирает данные от 7 тыс. финансовых аналитиков см. примечание в конце колонки, оценивающих компании, которые торгуются на американских рынках. Часть этой информации мы будем раскрывать читателям RB.ru — ту что касается IT-рынка. Каждый месяц мы будем называть тройку секторов, которых аналитики оценили выше остальных и рассказывать о трендах, повлиявших на оценку.

Проценты в подзаголовках означают обобщенный прогноз — настолько, как считают аналитики, вырастет сектор в течение будущего года. Любая новость может кардинально изменить прогноз, и в следующем месяц, цифры, скорее всего, будут другими. Поэтому не воспринимайте «барометр» слишком буквально. На всякий случай оговоримся: это не финансовая рекомендация.

По итогам января 2021 года тройка «горячих» IT-секторов выглядит вот так:

1-е место. IT-инфраструктура. Вырастет на 10,58%

Бум дата-центров и REIT

По данным IDC, в 2019 году мировые расходы на облака выросли на 2,1% до $66,8 млрд. В 2020 году переход ускорился. По данным Accenture, многие американские банки за один год пандемии выполнили пятилетний план по переходу на дистанционное обслуживание. Отсюда и спрос на IT-инфраструктуру, в основном на дата-центры. По недавним расчетам Gartner, ожидается, что объем услуг инфраструктуры облачных систем достигнет $81 млрд к 2022 году.

Биржа показывает: у тех компаний, которые помогают финансировать строительство новых дата-центров, на рынке наибольший потенциал. В США этим занимаются, так называемые REIT (Real Estate Investment Trust, инвестиционный траст недвижимости). Такой траст владеет недвижимостью и его акции торгуются на бирже. Траст получает доход от сдачи своей недвижимости в аренду.

Схема работы REIT выглядит так. Компания — владелец инфраструктуры, строит новый дата-центр и тут же продает его REIT, после чего берет его у REIT в аренду лет на 10-15. Арендатор оплачивает налоги на недвижимость, страхование зданий, техобслуживание. Таким образом, владелец снимает с себя большую часть текущих расходов, и арендная плата при таком варианте взаимоотношений с арендатором, конечно, существенно ниже.

Зачем это делается? Компания сразу получает деньги на новый дата-центр. Не надо брать в долг, можно строить по ускоренной схеме – то что надо при высоком спросе.

Финансовые аналитики полюбили REIT за долгосрочный стабильный доход. Основную часть своих доходов REIT выплачивают в виде дивидендов, что делает их интересной (на фоне низких ставок) альтернативой облигациям.

2-е место. Финтех. Вырастет на 9,9%

Вакцинация и брексит

Недавний опрос консалтинговой компании FIS показал: 45% покупателей в США стали больше платить онлайн, а 31% собираются использовать еще больше услуг онлайн-банкинга в будущем. Bank of America заявил об увеличении цифровых продаж почти вдвое. Выводы очевидны: растут цифровые продажи — развиваются финансовые сервисы.

Рост цифровых продаж повлиял и на курс цифровых валют (Ethereum и Bitcoin выросли более чем вдвое), и на появление новых. По информации ресурса Coinidol, в период пандемии 46 правительств (среди них и российское) по всему миру сочли необходимым создать государственную цифровую валюту центральных банков. Например, Китай уже протестировал в нескольких провинциях цифровой юань. Например, с 1 января Народный банк Китая совместно с администрацией города Шенчжень раздали жителям более 10 млн красных конвертов (в таких традиционно дарят подарки к недавно прошедшему китайскому Новому году) с «цифровым рэнминьби». В программе задействовано 10 тысяч торговых предприятий. Все это вместе сработало на интерес к финтеху. Но есть для него и совсем экзотические причины.

Так, например, на интерес к физтеху влияет вакцинация. По данным CNBC, ряд стартапов и крупных технологических компаний, таких как Microsoft, Apple и Google, проявили интерес к разработке паспортов или сертификатов вакцины, чтобы помочь возобновить экономику. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также создала рабочую группу для установления глобальных стандартов цифровых сертификатов вакцинации. Для этих целей тоже задействуются финтех-технологии.

Самые большие ожидания от финтех-индустрии связаны с Британией, где финансовый сектор, как нефтяной в России — источник доходов и влияния.

Он составляет около 7 млрд фунтов стерлингов, в нем занято около 60 тыс человек. После брекзита финтех-компании в Великобритании уже не смогут легко нанимать сотрудников в Европе и должны дополнительно сертифицировать продукты для использования там. Но есть плюс, и он может перевесить все минусы — либерализация местных законов.

У регулирующего органа Великобритании Federal Conduct Authority (FCA) репутация прогрессивного и инновационного. Начиная с первого января, даты завершения Brexit, FCA уже не обязан согласовывать свои решения с финансовыми органами ЕC, чрезвычайно осторожными. Теперь у британцев развязаны руки. Насколько далеко FCA готов идти в либерализации финансовых ограничений, мы узнаем 31 марта, когда закончатся консультации регулятора по поводу регулирования криптоактивов. Аналитики не ждут: Саймон Брискман, партнер юридической фирмы Fieldfisher, еще в начале января назвал Великобританию плацдармом для роста финтеха и криптовалютных инвестиций.

3-е место. Кибербезопасность. Вырастет на 8,5%

Снова русские хакеры

Интерес к сектору киберезопасности подогревают «хакеры из России», которым снова приписывается факт кибершпиона, один из самых громких взломов за последнее десятилетие. 14 декабря стало известно о заражении программы Orion компании SolarWind. Это консоль управления, представляющая данные из нескольких источников на едином дисплее о том, что на данный момент происходит в сети.

Часть зараженного кода хакеры внедрили в обновление, которое было разослано клиентам с марта по июнь 2020 года.

Компания SolarWind сообщала, что менее 18 тысяч клиентов воспользовалось обновлением. Среди них очень крупные корпорации и как минимум два министерства США.

5 января глава комитета по безопасности американского Конгресса Адам Шифф заявил: «Конгрессу необходимо... оценить недостатки нашей защиты, оценить достаточность нашего ответа, чтобы предотвратить повторение этого снова, и гарантировать, что мы ответим должным образом». Теперь аналитики ждут пересмотра систем компьютерной безопасности как на уровне государства, так и в отдельных компаниях. История сулит компаниям, специализирующимся на кибербезопасности, приток новых заказов. Сектор может стать одним из выигравших в наступившем 2021 году.

Про методологию «барометра»:

Чтобы излишне не усложнять исследование, из 7 тыс. финансовых аналитиков система учитывает мнения тех, у кого рейтинг составляет 4 или 5 из пяти возможных. С том же целью мы выбрали для анализа трендов IT-рынка восемь самых крупных секторов: искусственный интеллект, автоматизация и роботизация, обычные вычисления, кибербезопасность, IT-инфраструктура, финтех, полупроводники и киберспорт. В каждом секторе мы учитываем по 20 специализированных компаний, из примерно 6.5 тыс. торгующихся на биржах США.

Фото на обложке: pixabay.com