Как узнать своего пользователя и заработать на этом: 5 задач, которые решает сервис аналитики

В 2020 году онлайн-бизнесу жизненно необходим продвинутый инструмент аналитики. Подсчитать аудиторию, разделить ее по каналам, настроить маркетинговую кампанию – все это нужно делать, опираясь на четкие и прозрачные данные. Это как геологоразведка в добыче золота: чтобы найти его, нужно знать, где копать.

В этой статье мы разберемся, как аналитика помогает решать пять важных для онлайн-бизнеса задач:



лучше узнать своего потребителя;

предсказать поведение пользователей;

избежать пустых установок приложений;

выбрать продуктовые метрики и отследить активность;

понять, как правильно зарабатывать на своем бизнесе.

Помогут нам в этом специалисты компании myTracker – мульти­платформенной системы аналитики и атрибуции на базе технологий Mail.ru Group. Она позволяет собирать сквозную аналитику для мобайл и веб и рассматривать ее в одном окне. Объем и срок хранения данных не ограничены, а алгоритм предиктивной аналитики позволяет со временем точно прогнозировать покупательское поведение пользователей.

Как с помощью аналитики узнать своего потребителя

Аналитические данные об аудитории – важнейшая составляющая для развития продукта. Не зная своего клиента, вы слабо представляете, в каком направлении двигаться. Причем подробная аналитика по аудитории нужна уже с первых дней запуска приложения или сервиса.

Универсальных рекомендаций о том, какие метрики необходимо отслеживать, не существует. В случае с каждым отдельным продуктом нужны свои подходы. Но есть несколько параметров, которые важно отслеживать почти в любом случае: число установок, источники установок и тип трафика, куда включаем тип устройства, географию, пол и возраст.

Разница между целевой и фактической аудиторией продукта может оказаться значительной. Например, разработчик игры про морских пиратов рассчитывает на ядро пользователей в лице мужчин в возрасте 16-35 за пределами Москвы, а на самом деле его аудитория – это молодые женщины 25-35, живущие в мегаполисах. Не разобравшись в мотивации и покупательских способностях аудитории, можно многое потерять. Выход – применять продвинутую аналитику с самого запуска приложения.

Если мы говорим о маркетинговой аналитике, то myTracker закрывает практически все задачи, которые стоят перед маркетологом. Также можно разметить внутри приложения или на сайте пользовательские шаги и отслеживать их в обезличенном виде. Так можно узнать, что пользователь достиг какого-то уровня в игре, купил что-то, перешел на определенную страницу или кликнул кнопку.



В myTracker есть инструмент «Сегменты», который позволяет выделить узкую группу пользователей и анализировать ее поведение, собирая обезличенные данные. Например, можно разметить событие – просмотр товарной категории на сайте или переход в какой-либо раздел приложения – и выбрать аудиторию, которая совершила это действие за последние 30 дней. И затем либо просто посчитать количество пользователей, которые так сделали, либо посмотреть, из какого источника трафика они пришли, какие действия совершали в приложении и какой доход принесли. Это все можно сделать с помощью сегментов трекера. Представитель компании

Работая с этими данными, владелец игры про пиратов может сразу понять, что его основные пользователи женского пола не интересуются игровыми покупками в приложении, но охотно переходят по встроенной рекламе в интернет-магазины одежды и онлайн-курсов. Таким образом можно избежать распространенной ошибки маркетолога – видеть общий трафик, но не понимать его ценность.

Как прогнозировать поведение пользователей

После того, как вы запустили продукт и получили первые данные по атрибуции, появляется следующая задача: спрогнозировать действия пользователей. То, как пользователь взаимодействует с продуктом, говорит о том, чего он хочет и как он вероятнее всего будет вести себя в будущем.

Спрогнозировать поведение пользователей можно попытаться и самостоятельно, основываясь на текущих данных по аудитории вашего ресурса в месяц (MAU), новых установках и коэффициенту удержания пользователей (Retention Rate). Но прогноз, который опирается на базовые сведения и гипотезы, не будет точным. Нужны инструменты более надежные, чем таблица Excel и интуиция. Например, в myTracker есть сервис предиктивной аналитики. Он позволяет спрогнозировать поведение пользователей, основываясь на накопленных данных, на полгода вперед.

Функция бесплатна для всех и начинает работать сразу после появления первых платежей в проекте. Но для более точного прогнозирования нужен определенный массив данных. В зависимости от типа монетизации минимальный массив данных может начинаться от 1000 событий в приложении (в рекламном LTV – минимум 4000 событий). Чем дольше работает myTracker с приложением, тем точнее прогноз.

На основании больших данных и машинного обучения строится модель, которая прогнозирует, какой доход могут принести пользователи, которые установят приложение. То есть вы на момент привлечения трафика можете по предиктивным показателям примерно спланировать, на какой из источников трафика сделать больший упор, чтобы в дальнейшем увеличить прибыль.



Для того чтобы спрогнозировать данные на месяц вперед, нужна информация хотя бы за 30 дней. Соответственно, если мы хотим иметь прогноз на полгода вперед, мы также должны иметь статистику за предыдущие полгода. Представитель компании

Таким образом, используя предиктивную аналитику, владелец приложения избегает многих рисков и более разумно использует рекламные средства.

Как избежать фрода

После запуска рекламной кампании может возникнуть проблема: плановое количество установок достигнуто, а результата в виде дохода нет. Что происходит? Скорее всего, это результат фрода – фальшивых установок с фейковых устройств. Деньги, потраченные на одну или несколько кампаний, уходят впустую.

Вычислить ботоферму и другие виды фрода можно при помощи алгоритма машинного обучения myTracker. Он с высокой точностью определяет признаки фрода и позволяет пресекать подобные действия.

Допустим, у вас есть ссылка, размещенная в каком-либо источнике трафика. Команда ботов начинает имитировать клики по вашей ссылке, накручивая переходы, и устанавливать приложение. Но это бесполезные клики и установки, это не пользователи, которых вы хотите привлечь, не ваши потенциальные клиенты. При этом вы платите за каждый клик. Или за каждую установку.



Также фрод можно вычислить, если слишком много пользователей устанавливают приложение и забывают о нем, перестают в него заходить. Представитель компании

Как выбрать метрики и отследить активность

И наконец, аналитику можно и нужно настраивать в точности под потребности вашего конкретного продукта. Какая кампания приносит наибольшее количество пользователей? Какие события важнее для доходности продукта? Человек, который ищет новые шторки на кухню, может увидеть рекламу по телевизору, найти подходящие ему шторки в смартфоне, а заказать их через ноутбук или настольный компьютер. Примерно так же обстоят дела у пользователей приложений: один канал приводит пользователя впервые, другой его возвращает, а через третий пользователь приносит вам свои деньги.

Выяснить, какой канал является источником какого трафика и насколько эффективно работает всё в связке – задача для сервиса аналитики.

myTracker есть возможность гибко настраивать кампании под различные виды рекламного взаимодействия, например, когда имеем дело с ремаркетингом. Система покажет, какой источник вернул нам того или иного пользователя. Таким образом, можно получить представление, кому и за что вы платите, когда речь идет о платном трафике. Также решение Mail.ru Group, основанное на базе возможностей myTarget и myTracker, поможет оценить эффективность цифровой наружной рекламы (DOOH – Digital Out-of-Home) и определить, какое количество установок приложения произошло после того, как пользователи увидели рекламу в офлайне.



Этот инструмент уже протестировала команда сервиса «Юла». В июне реклама приложения появилась на цифровых билбордах Gallery Москвы и Санкт-Петербурга. Средняя стоимость установки на iOS и Android по результатам кампании оказалась сопоставима с перформанс-форматами myTarget для продвижения мобильных приложений. Представитель компании

Набор используемых метрик может быть разным в зависимости от продукта. Разработчики игр, владельцы онлайн-магазинов или лайфстайл-приложений могут выбрать метрики, необходимые именно им. Это позволит получать и анализировать наиболее релевантные данные. И на их основе развивать продукт и бизнес.

Как управлять подписками

Вопрос платной подписки на сервисы не дает покоя многим владельцам продуктов. Одни уверены, что бесплатные приложения – это тупиковая бизнес-модель. Другие с той же степенью уверенности утверждают, что платные подписки отпугивают большинство пользователей. С помощью аналитики myTracker можно узнать, кто из них прав.

Подписные приложения хороши по нескольким причинам. Во-первых, их прибыльность выше по сравнению с приложениями со встроенными покупками или рекламой. Во-вторых, доходность таких сервисов проще спрогнозировать, а значит, удобнее планировать развитие продукта и введение новых фич. В-третьих, у сервисов с платной подпиской выше лояльность пользователей – люди рассчитывают получать хороший контент и пользовательский опыт за свои деньги, а потому чаще пользуются сервисом.

С помощью myTracker можно увидеть, какой доход приносят клиенты из каждой категории: подписчики платной (месячная, годовая и так далее) или пробной версии, бесплатной версии с рекламой и другие. Также можно увидеть и проанализировать активность пользователей в ретроспективе и спрогнозировать ее на заданный период времени.

Вы можете посмотреть в трекере, кто пользуется подпиской, а кто не пользуется, какие планы выбирают пользователи и так далее. Относительно подписок в myTracker доступен достаточно широкий набор данных. Есть конструктор отчетов, с помощью которого к информации о подписках можно добавить любую другую информацию – соцдем, запуски приложения, активности пользователей и так далее. Представитель компании



На самом деле набор функций myTracker не ограничивается этими пятью задачами. У платформы широкие возможности веб- и мобайл-аналитики, есть специальные метрики для игр, премиальные предложения для крупного бизнеса, решения для оптимизации маркетинговых кампаний и многое другое. А поскольку весь функционал платформы бесплатный, то пользоваться этими инструментами разработчики могут в масштабах любого бизнеса и стадии развития.



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