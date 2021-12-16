Что нужно для выхода на рынок, если у продукта нет аналогов?

В октябре 2020 года Алексей Ильинский запустил площадку Alltalents , у которой не было аналогов в России. Это своего рода Uber для специалистов из сферы кино, театра и телевидения. Уже через полгода у площадки было 14,5 тысяч лояльных пользователей, а lifetime (продолжительность жизни клиента) составляет уже 8 месяцев. Предприниматель поделился своим опытом, как выйти на рынок (и нужно ли), если у продукта нет конкурентов.

Бывает, что запрос общества на определенный продукт уже созрел, а предложение еще не сформировано. Но как стать первопроходцем и при этом не уйти в убыток?

Как оценить рынок, если нет аналогов

Рынок творческих продуктов слабо развит в России — в основном запускают технологичные стартапы. В итоге это играет злую шутку: предприниматели видят, что рынок свободен, конкуренции нет, и боятся туда заходить. Кажется, что если нет конкурентов, значит, в выбранной нише нет денег и туда бессмысленно идти. Это неправильный подход.

Сейчас сложно найти сегмент, в котором нет конкурентов. Чаще всего они есть, вы их просто не видите.

Когда мы решили запускаться, у нас не было прямых конкурентов, только косвенные: тысячи групп в социальных сетях, записные книжки кастинг-директоров, доски объявлений в вузах.

На этом этапе главный вопрос: насколько удобны конкуренты ЦА — то есть творческой «тусовке»? Оказалось, что информация о кастингах и проектах теряется в таком количестве источников. Актеры не могут найти работу, кастинг-директоры приводят в проекты только «своих», а режиссеры безуспешно ищут свежие лица. Эту боль мы взяли за основу создания площадки.

Мы отстроились как Uber и «Циан» — собрали информацию от множества маленьких компаний в одном месте. Так мы стали работать на актеров, режиссеров, продюсеров и компании, которые занимаются контентом.

Мораль: если запускаете продукт, у которого нет аналогов, не забудьте проверить, нужен ли он кому-нибудь. Закрывает он чью-то боль, или это ваши выдумки? Если да, сделайте его максимально удобным.

Для кого работать?

Предприниматели, которые нацелились на создание площадки для творческих людей, часто пытаются охватить всех и сразу. Появляется страх: вдруг аудитория будет слишком узкой. Это распространённая ошибка.

Нельзя создавать продукт для всех сразу — нужно изначально сфокусироваться на одном сегменте. А дальше, когда встанете на ноги, можно расширять аудиторию.

На нынешнем этапе мы сконцентрировались на сфере кино, театра и телевидения. Но таланты есть везде: тот же агент может быть у актера, режиссера, футболиста — у кого угодно. Мы целимся в сферу развлечений.

Сложности найма — нужны ли сотрудники из творческой среды

Главный человек в подобных проектах (да и вообще в любых) — сильный продакт. Он должен уметь грамотно провести кастдев, правильно сегментировать ЦА, определить ключевые боли и начальную фичу.

В нашу команду мы решили взять продактов не из творческой среды — чтобы они смогли отсечь эмоции и вычленить важное. Правда, на одном из этапов я все же забрал у них задачи по кастдеву и интервью. Мой опыт работы в актерской среде значительно влиял на качество результатов кастдева.

Не спешите оформлять полноценный штат. Это позволит разумно распоряжаться ресурсами. Сейчас у нас распределенная команда: сотрудников нанимаем под конкретные задачи и цели. В самый активный период роста площадки у нас работали до 30 человек.

Как продвигаться, чтобы не остаться без денег и аудитории?

Наша платформа запустилась в октябре 2020 года. Тогда мы начали активно привлекать актеров (а вместе с ними — режиссеров, продюсеров, специалистов по костюмам, гриму и т.д). Где искать такую специфичную аудиторию?

Мы проверяли несколько вариантов:

таргетированная реклама в соцсетях;

«холодные» звонки по существующим базам;

видео в TikTok;

проведение конкурсов.

Каждый раз выстреливало что-то разное. Вчера — таргетинг в Facebook, а сегодня — «холодные» звонки. Для нас самым большим открытием в способах продвижения стали конкурсы. Мы предполагали, что они выстрелят, но не думали, что настолько. Мы проводили конкурсы для творцов и исполнителей. На конкурс присылали работы, а мы таким образом набирали базу продюсеров, режиссеров и актеров.

Кроме того, нельзя забывать о внутренней коммуникации с уже зарегистрированными пользователями. Это важная часть для увеличения LTV. Здесь мы используем цепочки триггерных писем и индивидуальные предложения.

Когда мы создавали MVP, на одном из этапов площадкой пользовались 5 тысяч человек в день. Уже за полгода активной работы мы получили 14,5 тысяч лояльных пользователей. Площадка до сих пор растёт на 5-10% в месяц (в пик — на 20%). Мы не хотим потерять в качестве, гоняясь за количеством. Как только понимаем, что рост слишком интенсивный, сокращаем бюджет на продвижение.

Для того, чтобы повысить эффективность рекламы, важно знать и понимать аудиторию. Надо выяснить, где она больше всего проводит времени, и посмотреть поведенческие карты.

Чек-лист: о чем важно помнить при запуске проекта, ориентированного на начальном этапе не для всех?

Полностью изучите все потребности ЦА. Это критически важно, если продукт создается сначала для узкого сегмента. Важно думать не о себе, не о том, сколько денег заработаете, а о площадке, закрывающей все боли аудитории.

Это критически важно, если продукт создается сначала для узкого сегмента. Важно думать не о себе, не о том, сколько денег заработаете, а о площадке, закрывающей все боли аудитории. Потратьте время и деньги на кастдев. В противном случае можно получить подтверждение собственных галлюцинаций. Нет инсайтов — есть риск прийти не туда.

В противном случае можно получить подтверждение собственных галлюцинаций. Нет инсайтов — есть риск прийти не туда. Не проверяйте слишком много гипотез одновременно — не получите результата. Мы наступили на эти грабли. В итоге не успевали правильно оценить результаты: ни подтвердить гипотезы, ни опровергнуть.

Мы наступили на эти грабли. В итоге не успевали правильно оценить результаты: ни подтвердить гипотезы, ни опровергнуть. Не экономьте на команде. От этого будет зависеть работа площадки.