Будьте проще и понятнее: как образовательным проектам креативить на рынке, который уже перенасыщен

Александр Казаков, гитарист и основатель музыкальной школы Guitardo и онлайн-школы обучения музыке MUZRUM , о том, что поможет образовательным проектам (не только в сфере искусства) креативить на рынке, который уже перенасыщен.

В современном мире есть два типа бизнеса: первый построен на опыте, расчетах, аналитике и системном подходе, второй — на авантюризме и креативности.

Как стать заметным

За десять лет я прошёл путь от частного преподавателя игры на гитаре до руководителя сети музыкальных школ. Изначально увлечение позволяло оплачивать только часть съёмной квартиры, но благодаря креативности со временем переросло в серьёзный бизнес.

Трудности, с которыми сталкиваешься в начале:

Проблема поиска подходящих помещений, когда школа ещё недостаточно большая, чтобы занимать собственное здание, но уже не такая маленькая, чтобы уживаться с соседями. И это учитывая, что речь идёт о занятиях музыкой, которые сами по себе проходят громко.

когда школа ещё недостаточно большая, чтобы занимать собственное здание, но уже не такая маленькая, чтобы уживаться с соседями. И это учитывая, что речь идёт о занятиях музыкой, которые сами по себе проходят громко. Острая проблема мотивации и удержания преподавателей, которые быстро перегорали от работы с простым музыкальным материалом и текучкой учеников.

и удержания преподавателей, которые быстро перегорали от работы с простым музыкальным материалом и текучкой учеников. Задача удержать учеников для продолжения обучения и совершенствования навыков, чтобы после двух месяцев обучения они не останавливались на достигнутом.

Все эти задачи необходимо было решать.

Как креативить на перенасыщенном рынке

Будьте проще и понятней

Не усложняйте жизнь своему бизнесу заумными предложениями. Ваши клиенты — не теоретики, а люди, которые ценят своё время, деньги и хотят получить результат. В современном мире человек не будет платить за то, что ему непонятно и ничего не дало. Дайте клиенту возможность увидеть быстрый результат, и он поверит в эффективность.

Простая методика обучения увлекла занятиями музыкой очень широкую аудиторию: от школьников до работников ближайших офисов, отбив их от множества частных преподавателей. После первого урока ученики школы могли сыграть простую мелодию, а через месяц — свободно исполняли песни из репертуара многих популярных исполнителей.

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Мы отбросили академичность, скучную классику и стали преподавать то, что нравится людям. Это одно из главных креативных решений, которое принесло бизнесу максимум вовлечённости клиентов. Школьники получали возможность блеснуть перед одноклассниками, взрослые — перед друзьями. После курса вокала можно было без стеснения выходить петь в любом караоке.

Клиенты хотели результатов здесь и сейчас, а не через год. Наша реклама обещала, что уже через два месяца клиент станет музыкантом-любителем «под ключ». Это привлекало людей намного сильнее, чем перспективы тратить время на изучение нот и биографий композиторов, и пользовалось необычайным спросом.

Не пренебрегайте технологиями

Второй креатив — это собственная и уникальная ERP-система. Чтобы справиться с популярностью и востребованностью школы, надо было тщательно подойти к вопросу управления и администрирования.

Администраторы не справлялись, терялось много рабочей информации: от анкет учеников до расписания. Я отправился на поиски автоматизации и ERP-системы, но ни одно из готовых софтверных решений не отвечало требованиям музыкального бизнеса, а надстройка готовых решений обходилась в неприличные суммы. На помощь пришёл знакомый IT-специалист Андрей Цветков.

Собственная система учёта позволяла управлять расписанием, графиком и интенсивностью занятий в режиме онлайн. Каждый сотрудник школы и её ученик имеет доступ к системе. Ставя цели, ученик сразу рассчитывает, какое количество занятий ему потребуется, чтобы разучить то или иное произведение.

Добавьте «плюшки» для клиентов

Онлайн-школа — это удобно и современно, и очень многие предлагают обучение именно в таком формате, поэтому на сегодняшнем рынке онлайн-образования легко потеряться. Я дополнил наше предложение и сделал его уникальным за счёт возможности взять в аренду необходимый для занятий инструмент.

Заниматься в Edroom может действительно каждый, начав в любое время, не имея для этого ничего, кроме желания. А тот, кто ещё не уверен, что ему это надо, может взять инструмент или оборудование в прокат на несколько дней, чтобы просто попробовать и тогда уже определиться. Как показывает практика, попробовав что-либо, люди крайне редко отказываются продолжать. Соответственно, шаг навстречу сомневающемуся клиенту — прямая инвестиция в его дальнейшую покупку.

Добавьте неформальности

Онлайн-школа, хоть и имеет свои плюсы в виде независимости от точки на карте, из которой можно посещать занятия, обладает и недостатками. Один из наиболее значимых — это невозможность общения в кругу единомышленников и других учеников.

Попить кофе с учениками после занятий или просто задержаться на «поболтать» — история не про онлайн. С этой проблемой мы справились, организовав офлайн-поездки и мероприятия для обучающихся в школе.

Каждый музыкант, даже любитель, желает приобрести опыт выступлений. Edroom проводит квартирники и концерты в режиме онлайн. Для начинающих это возможность развить навыки и оказаться в тусовке. Выступления — классный источник вдохновения и мотивация продолжать занятия. А если говорить о бизнесе, это способ удержать клиента.

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Давайте больше

Людям необходимо признание. Вспомните пирамиду потребностей. После того, как у человека удовлетворены базовые потребности, приобретены навыки, есть принятие и общность, он хочет признания.

Сегодня множество стриминговых сервисов дают возможность людям показать себя. Остаётся сделать продукт. Для учащихся, которые уже весьма довольны собой и готовы пробовать себя в записи, у нас есть свой лейбл Guitardo Records.

Все эти пункты помогают поддерживать бизнес на плаву на каждом этапе его развития. Ведь для человека важно, чтобы образовательный процесс был не просто полезным, но и приносящим удовольствие. Хоть клиентоориентированный подход и способность держать «нос по ветру», улавливая желания аудитории, уже давно не являются инновацией или креативом, они стабильно приносят бизнесу результаты и прибыль, независимо от сферы деятельности.