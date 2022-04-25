Переезжаем на другую CRM: советы по распаковке

В настоящий момент многие зарубежные CRM-сервисы приостанавливают работу в России. Так, Pipedrive приостановил работу в России и Беларуси. У российских пользователей доступ к аккаунту сохранится в течение 30 дней с даты окончания оплаченного периода.
Предсказать, какие еще CRM-системы попадут под санкции или выйдут с российского рынка, сложно. Владельцы бизнеса рискуют не просто потерять возможность пользоваться платформой, но и лишиться доступа к информации о прошедших сделках, спискам лидов и другим необходимым данным.
О том, как сделать миграцию на новую CRM комфортной и безопасной и с чего начать переезд, рассказывает Татьяна Газизуллина, директор по направлению CRM в агентстве Mosc (ex Mailigen).
Содержание:
- С чего начать переезд: пакуем базу данных
- Как выбрать CRM для миграции?
- Можно ли осуществить переход своими силами?
- Чек-лист, который поможет принять окончательное решение
Если вы используете для продаж международный сервис, стоит позаботиться о сохранении информации уже сейчас. Переезд всей базы данных — тяжелый и долгий процесс.
При смене CRM-системы сложно сохранить отчетность прозрачной: автоматическая генерация документов останавливается. Кроме этого, предстоит найти замену привычным инструментам: телефонии, ESP, лидогенерирующим каналам и пр.
Обучение персонала работе в новой системе тоже может вызвать сложности и отнять время, которое в кризисный для экономики период ценится еще выше.
С чего начать переезд: пакуем базу данных
Первым шагом миграции должен стать анализ текущей системы:
- Оцените функционал своей CRM: какие функции более важны, а какими вы готовы пожертвовать.
- Определите структуру данных в системе и связи между ними.
- Ознакомьтесь с шаблонами, которые есть в текущей CRM.
- Составьте список настроенных в системе автоматизаций: рассылки, уведомления, обновления и т.п.
- Просмотрите интеграции с внешними сервисами, которые вы используете: корпоративный сайт, мессенджеры, телефония, аналитика и т.д.
- Определите, какую аналитику проводите с помощью CRM.
- Выясните, какие данные можно выгрузить из системы вручную через Excel или CSV-файл, а какие — по API.
- Решите, какая глубина переноса необходима. На основе этого вы сможете определиться с объемом задач.
Перенос сотрудников, воронок, сделок с частичной информацией в примечаниях не потребует больших ресурсов.
Процесс будет сложнее и займет больше времени, если нужно выгрузить:
- историю звонков;
- документы;
- вложения;
- почтовую переписку;
- товары;
- счета;
- автоматизации и интеграции.
Если вы изучите свою CRM, определитесь с нужными функциями и структурой данных, то сформулируете конкретные требования к новой системе и сузите круг поиска.
Как выбрать CRM для миграции?
Чаще всего среди российских продуктов первыми приходят в голову:
- AmoCRM — лаконичная система, которая подходит для малого и среднего бизнеса;
- «Битрикс24» — CRM для ведения проектов и оптимизации продаж со встроенной 1C;
- S2 — современная CRM с встроенным набором бизнес-приложений для роста продаж.
Но не стоит торопиться и выбирать очевидный вариант: есть решения, которые могут подойти лучше. Перед тем, как сделать выбор, изучите предложения различных поставщиков.
Профильные CRM
На рынке представлены профильные CRM-системы, которые не так популярны, но закрывают специфические задачи бизнеса. Например, для агентств недвижимости существует Intrum CRM, а для компаний, которые занимаются ритейлом, подойдет Retail CRM.
Выясните, есть ли профильные решения для вашей сферы, прежде чем принимать окончательное решение.
Кейсы компаний из вашей ниши
Составить впечатление о продукте поможет описание функционала на сайте поставщика. Сравните его с возможностями текущей CRM, взвесьте плюсы и минусы. Помимо этого, можно изучить кейсы компаний из вашей ниши, их опыт внедрения и перехода на другие CRM.
При этом нужно иметь в виду, что внутренние бизнес-процессы отличаются даже у очень похожих на первый взгляд компаний. При изучении кейсов оцените именно функционал системы и соотнесите его со своими потребностями.
Форумы и обсуждения
Дополнительную информацию можно получить на специализированных форумах и в обсуждениях IT-сообществ в соцсетях. Например, сейчас растет популярность платформы TenChat.
Здесь вы не только прочитаете об опыте других предпринимателей, но и сможете пообщаться с ними лично, выяснить детали, которые сложно заметить в официальных описаниях.
Техподдержка CRM или интеграторы
Перед покупкой стоит оценить продукт самостоятельно. Посмотрите интерфейс и функционал системы, оцените скорость ответа техподдержки и их желание решить вашу задачу.
Если общение с технической поддержкой производителя продвигается медленно, можно обратиться к компаниям-интеграторам. Их сотрудники покажут, как система решает ваши задачи и дадут исчерпывающую консультацию.
К тому же сейчас в блогах интеграторов активно появляются кейсы о переездах на новые CRM. Эти статьи дают представление о процессе и могут помочь в подборе подходящей системы.
Если вы соберете достаточно информации о наиболее интересных для вас системах, то сможете оценить их достоинства и недостатки. Они есть у любой CRM, их подходящее соотношение станет основой для итогового выбора.
Можно ли осуществить переход своими силами?
Если вам не требуется переносить большие объемы информации и интеграций, то, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно. Но даже в этом случае без опыта есть риск совершить немало ошибок. Например, в процессе перехода можно создать несколько дублей одной сделки.
Решение этой проблемы потом может занять больше времени, чем сам перенос данных. Помимо этого, самостоятельный переход может растянуться на недели.
Чем объемнее и сложнее массив данных, тем выше риски при самостоятельном переносе. Если в вашей компании есть технические специалисты или сотрудники с опытом переезда на другую CRM, можно поручить задачу им.
Но если такой возможности нет, можно привлечь стороннюю команду, которая специализируется на внедрении CRM. Они сэкономят ваше время и позаботятся о безопасной миграции.
Переезд на другую CRM-платформу с помощью специалистов займет меньше времени, и работа отдела продаж не будет нарушена.
Чек-лист, который поможет принять окончательное решение
Для этого понадобится ответить на шесть вопросов:
- Какие функции старой системы сможет выполнять новая, какие потребности компании удовлетворит?
- Какие задачи бизнеса она не решит, возможна ли доработка, каковы будут сроки и стоимость?
- Какие данные можно перенести из текущей CRM, а какие — нет?
- Удобен ли интерфейс системы, легко ли будет разобраться и привыкнуть к нему?
- Каких затрат потребует обслуживание CRM?
- Сколько времени займет переход, сколько средств придется вложить?
После этого четко оцените объем задач, чтобы определиться: сделать перенос своими силами или обратиться к профессиональной команде.
Если решите поручить переезд специалистам, выбирайте компанию-подрядчика, которым доверяете и с кем комфортно общаться — коммуницировать при переезде придется много.
Фото на обложке: Shutterstock / Elle Aon
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