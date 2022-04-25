Переезжаем на другую CRM: советы по распаковке

О том, как сделать миграцию на новую CRM комфортной и безопасной и с чего начать переезд, рассказывает Татьяна Газизуллина, директор по направлению CRM в агентстве Mosc (ex Mailigen).

Предсказать, какие еще CRM-системы попадут под санкции или выйдут с российского рынка, сложно. Владельцы бизнеса рискуют не просто потерять возможность пользоваться платформой, но и лишиться доступа к информации о прошедших сделках, спискам лидов и другим необходимым данным.

В настоящий момент многие зарубежные CRM-сервисы приостанавливают работу в России. Так, Pipedrive приостановил работу в России и Беларуси. У российских пользователей доступ к аккаунту сохранится в течение 30 дней с даты окончания оплаченного периода.

Содержание:

Если вы используете для продаж международный сервис, стоит позаботиться о сохранении информации уже сейчас. Переезд всей базы данных — тяжелый и долгий процесс.

При смене CRM-системы сложно сохранить отчетность прозрачной: автоматическая генерация документов останавливается. Кроме этого, предстоит найти замену привычным инструментам: телефонии, ESP, лидогенерирующим каналам и пр.

Обучение персонала работе в новой системе тоже может вызвать сложности и отнять время, которое в кризисный для экономики период ценится еще выше.

С чего начать переезд: пакуем базу данных

Первым шагом миграции должен стать анализ текущей системы:

Оцените функционал своей CRM: какие функции более важны, а какими вы готовы пожертвовать.

Определите структуру данных в системе и связи между ними.

Ознакомьтесь с шаблонами , которые есть в текущей CRM.

, которые есть в текущей CRM. Составьте список настроенных в системе автоматизаций : рассылки, уведомления, обновления и т.п.

: рассылки, уведомления, обновления и т.п. Просмотрите интеграции с внешними сервисами , которые вы используете: корпоративный сайт, мессенджеры, телефония, аналитика и т.д.

, которые вы используете: корпоративный сайт, мессенджеры, телефония, аналитика и т.д. Определите, какую аналитику проводите с помощью CRM.

Выясните, какие данные можно выгрузить из системы вручную через Excel или CSV-файл, а какие — по API.

из системы вручную через Excel или CSV-файл, а какие — по API. Решите, какая глубина переноса необходима. На основе этого вы сможете определиться с объемом задач.

От чего-то отказаться точно придется, хотя бы потому что одинаковых систем с идентичными интеграциями не существует. Но что-то вы и приобретете.Речь идет о контактах, сделках, воронках, счетах, сотрудниках и правах доступа. Если структура данных новой системы будет существенно отличаться, вы рискуете потратить время на ее преобразование.Специфика построения отчетов может отличаться. Лучше сразу проверить сможет ли руководитель или менеджер получать необходимые данные для работы.

Перенос сотрудников, воронок, сделок с частичной информацией в примечаниях не потребует больших ресурсов.

Процесс будет сложнее и займет больше времени, если нужно выгрузить:

историю звонков; документы; вложения; почтовую переписку; товары; счета; автоматизации и интеграции.

Если вы изучите свою CRM, определитесь с нужными функциями и структурой данных, то сформулируете конкретные требования к новой системе и сузите круг поиска.

Как выбрать CRM для миграции?

Чаще всего среди российских продуктов первыми приходят в голову:

AmoCRM — лаконичная система, которая подходит для малого и среднего бизнеса;

«Битрикс24» — CRM для ведения проектов и оптимизации продаж со встроенной 1C;

S2 — современная CRM с встроенным набором бизнес-приложений для роста продаж.

Но не стоит торопиться и выбирать очевидный вариант: есть решения, которые могут подойти лучше. Перед тем, как сделать выбор, изучите предложения различных поставщиков.

Профильные CRM

На рынке представлены профильные CRM-системы, которые не так популярны, но закрывают специфические задачи бизнеса. Например, для агентств недвижимости существует Intrum CRM, а для компаний, которые занимаются ритейлом, подойдет Retail CRM.

Выясните, есть ли профильные решения для вашей сферы, прежде чем принимать окончательное решение.

Кейсы компаний из вашей ниши

Составить впечатление о продукте поможет описание функционала на сайте поставщика. Сравните его с возможностями текущей CRM, взвесьте плюсы и минусы. Помимо этого, можно изучить кейсы компаний из вашей ниши, их опыт внедрения и перехода на другие CRM.

При этом нужно иметь в виду, что внутренние бизнес-процессы отличаются даже у очень похожих на первый взгляд компаний. При изучении кейсов оцените именно функционал системы и соотнесите его со своими потребностями.

Форумы и обсуждения

Дополнительную информацию можно получить на специализированных форумах и в обсуждениях IT-сообществ в соцсетях. Например, сейчас растет популярность платформы TenChat.

Здесь вы не только прочитаете об опыте других предпринимателей, но и сможете пообщаться с ними лично, выяснить детали, которые сложно заметить в официальных описаниях.

Техподдержка CRM или интеграторы

Перед покупкой стоит оценить продукт самостоятельно. Посмотрите интерфейс и функционал системы, оцените скорость ответа техподдержки и их желание решить вашу задачу.

Если общение с технической поддержкой производителя продвигается медленно, можно обратиться к компаниям-интеграторам. Их сотрудники покажут, как система решает ваши задачи и дадут исчерпывающую консультацию.

К тому же сейчас в блогах интеграторов активно появляются кейсы о переездах на новые CRM. Эти статьи дают представление о процессе и могут помочь в подборе подходящей системы.

Если вы соберете достаточно информации о наиболее интересных для вас системах, то сможете оценить их достоинства и недостатки. Они есть у любой CRM, их подходящее соотношение станет основой для итогового выбора.

Можно ли осуществить переход своими силами?

Если вам не требуется переносить большие объемы информации и интеграций, то, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно. Но даже в этом случае без опыта есть риск совершить немало ошибок. Например, в процессе перехода можно создать несколько дублей одной сделки.

Решение этой проблемы потом может занять больше времени, чем сам перенос данных. Помимо этого, самостоятельный переход может растянуться на недели.

Чем объемнее и сложнее массив данных, тем выше риски при самостоятельном переносе. Если в вашей компании есть технические специалисты или сотрудники с опытом переезда на другую CRM, можно поручить задачу им.

Но если такой возможности нет, можно привлечь стороннюю команду, которая специализируется на внедрении CRM. Они сэкономят ваше время и позаботятся о безопасной миграции.

Переезд на другую CRM-платформу с помощью специалистов займет меньше времени, и работа отдела продаж не будет нарушена.

Чек-лист, который поможет принять окончательное решение

Для этого понадобится ответить на шесть вопросов:

Какие функции старой системы сможет выполнять новая, какие потребности компании удовлетворит? Какие задачи бизнеса она не решит, возможна ли доработка, каковы будут сроки и стоимость? Какие данные можно перенести из текущей CRM, а какие — нет? Удобен ли интерфейс системы, легко ли будет разобраться и привыкнуть к нему? Каких затрат потребует обслуживание CRM? Сколько времени займет переход, сколько средств придется вложить?

После этого четко оцените объем задач, чтобы определиться: сделать перенос своими силами или обратиться к профессиональной команде.

Если решите поручить переезд специалистам, выбирайте компанию-подрядчика, которым доверяете и с кем комфортно общаться — коммуницировать при переезде придется много.

Фото на обложке: Shutterstock / Elle Aon