Составить новогодний плейлист так, чтобы не раздражать посетителей: 6 правил для бизнеса

Для многих рождественское настроение ассоциируется с треками, уже ставшими классикой — от Jingle Bells до Let it snow, от «Звенит январская вьюга» до «Новый год к нам мчится». Мы слышим эти новогодние хиты ежедневно, начиная с середины ноября, и к середине декабря они порядком надоедают. Как правильно составить новогодний плейлист для бизнеса, рассказывает Виктор Христенко, СЕО и сооснователь компании «СберЗвук Бизнес» .

Последние недели декабря — самый важный период для магазинов, торговых центров, ресторанов и кафе. Посетители активно выбирают подарки, встречаются с друзьями и родными, готовятся ко встрече Нового года.

Грамотно подобранное музыкальное сопровождение помогает бизнесу решить сразу несколько задач: привлечь и удержать клиентов в заведении, увеличить сумму среднего чека, повысить продажи и сделать бренд более узнаваемым.

Самым ярким примером служит Coca-Cola, которая смогла создать прочную связь между рождественским настроением и своим продуктом, в том числе и за счет мелодии.

Музыка привносит эмоциональный контекст в любую информацию, она создает настроение и ассоциации.

Поэтому если бренд использует мелодии для своего продвижения на ТВ, радио или в других контекстах, в сознании потребителей образуются прочные ассоциации между продуктом или компанией и музыкальной композицией. Как правило, эти ассоциации хранятся в долговременной памяти, но сознательно мы их контролировать не можем. Именно поэтому создание любых, в том числе и тематических плейлистов, задача не из простых.

Как создать лучший новогодний плейлист: инструкция для бизнеса

1. Идите от цели

На поведение клиентов во многом влияет скорость музыкального ритма. Неслучайно в заведениях fast food, как правило, играют быстрые и ритмичные треки — ведь кафе такого типа ориентированы на быстрое потребление еды.

И наоброт, в дорогих ресторанах люди едят медленно, смакуя еду, параллельно ведут неторопливые беседы. Поэтому в таких заведениях обычно звучат размеренные композиции.

Прежде чем составлять плейлист, подумайте, чего вы хотите с помощью него добиться: если увеличить количество покупателей и общую проходимость — смело включайте более быстрые композиции.

А если нужно повысить средний чек — то выбирайте более расслабленные мелодии.

2. Не используйте подборки самых популярных новогодних мелодий

Как отмечалось выше, популярная рождественская музыка играет везде — на радио, по телевизору, в рекламе и в общественных пространствах.

Чтобы, с одной стороны, выделиться и усилить бренд, а с другой, не раздражать посетителей, создайте треклист из менее известных мелодий. Обратите внимание на джазовые и блюзовые композиции, а также треки с новогодними акцентами — колокольчиками, перезвонами и т.д.

3. Хорошего в меру

Плавно наращивайте количество праздничных треков в плейлисте по мере приближения Нового года.

31 декабря подборка может на 100% состоять из новогодних композиций, если это уместно для вашего бизнеса. Все остальное время — чередуйте с нейтральными треками.

Не знаете, как определить идеальное соотношение? Используйте универсальное правило 1:3 (одна тематическая композиция на три нейтральных).

Выводите треки из ротации так же плавно, как и добавляли. Вплоть до середины января в небольшом количестве они будут уместны и помогут создавать приподнятое настроение у посетителей.

4. Создайте несколько плейлистов

Для того, чтобы музыка не звучала по кругу, создайте несколько новогодних плейлистов.

Например, для утра можно составить треклист из плавных, размеренных композиций. А к вечеру — более быстрых (но опять же, не забывайте про цели вашего бизнеса из пункта 1).

5. Не забывайте про джинглы и отбивки

Они могут быть не только между плейлистами, но и между треками. Все зависит от аудитории и от того, сколько в среднем один посетитель находится в помещении.

Джинглы и отбивки бывают не только рекламными, но и праздничными, и служат прекрасным украшением плейлистов. Если у вас есть фирменный аудиологотип, перед Новым годом его можно обыграть новогодними звуками: смехом Санты, курантами или авторскими аудиоэффектами. Так вы сделаете свой плейлист максимально запоминающимся.

6. Обратите внимание на юридические моменты

Музыка, которая играет в общественных пространствах, должна быть легальной. При этом просто включать её с официальных ресурсов недостаточно. Нужно либо платить за каждое воспроизведение правообладателям, либо использовать аудиостриминговые сервисы для бизнеса (не только «СберЗвукБизнес», но и Fonmix, Bubuka, Gusli, «Волна»), которые берут на себя все юридические и финансовые нюансы.

Если игнорировать авторское право, можно получить штраф от проверяющих органов — а это точно не лучший подарок к Новому году.

Суммируя, прежде чем составлять плейлист, подумайте про вашу целевую аудиторию и отталкивайтесь от целей вашего бизнеса. Не забывайте про постепенное наращивание новогодних треков, джинглы и юридические особенности использования музыкальных композиций. Счастливого Нового года!

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