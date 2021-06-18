«Не существует навыка под названием “бизнес”»

Иван Замесин, основатель и генеральный директор «Мета» , поделился переводом книги венчурного инвестора и сооснователя AngelList Наваля Равиканта How To Get Rich. Мы публикуем главу, в которой автор объясняет, почему нужно избегать бизнес-школ и как на самом деле нужно познавать бизнес.

Фото: valdour.com

Нет такого навыка как «бизнес»

В этом смысле бизнес для меня где-то на самом дне мешка. Нет никакого навыка под названием «бизнес», это слишком общее название. Это как навык под названием «отношения». Например, общаться с людьми. Это не навык — это слишком широко.

Кое-что из того, что преподают в бизнес-школах, очень разумно, и я не хочу этого умалять, но часть того, что там происходят — это просто рассказывание историй. Они называют это «изучением кейсов». Но это всего лишь истории. Все, что они могут — помочь вам отыскать закономерности в моделях поведения, вываливая на вас множество данных.

Правда в том, что вы никогда не поймете их полностью, пока сами не окажетесь в подобной ситуации. И даже тогда вы обнаружите, что базовые понятия из теории игр, психологии, этики, математики, информатики и логики будут служить вам гораздо лучше.

Я бы сосредоточился на основах, я бы сосредоточился на науке. Я бы развил любовь к чтению, в том числе читая всякий фаст-фуд, который предполагается, что вы не должны читать. Не обязательно читать классику. Чтение — основа вашего самообразования.

Делать — быстрее, чем смотреть

<...> Одна из причин, почему я не люблю подкасты, хотя я и являюсь их генератором, заключается в том, что я люблю потреблять информацию очень быстро. Я хороший читатель, быстрый читатель, я могу читать очень быстро, но слушать я могу только с определенной скоростью. Я знаю, что люди слушают на скорости 2x, 3x, но на этой скорости все звучат, как бурундуки, трудно отматывать назад, выделять фрагменты, сохранять их в блокнот и так далее.

Точно также многие думают, что могут стать по-настоящему искусными в чем-то, наблюдая за тем, как это делают другие, или даже читая о том, как это делают другие. И если вернуться к изучению кейсов в бизнес-школе, то это классический пример.

Они изучают чужие бизнесы, но в действительности вы узнаете гораздо больше о ведении бизнеса, управляя собственным лимонадным киоском или чем-то подобным. Или даже открыв небольшой розничный магазинчик на соседней улице. Именно так вы будете учиться в процессе работы, потому что многие тонкости не проявляются до тех пор, пока вы не начнете заниматься бизнесом.

Например, в наши дни все увлекаются ментальными моделями. Зайдите на Farnam Street, зайдите в Poor Charlie’s Almanack, и вы сможете изучить всевозможные ментальные модели. Но какие из них важнее? Какие из них вы применяете чаще? Какие из них имеют значение в каких обстоятельствах? На самом деле это самое сложное.

Например, я лично узнал, что проблема принципала-агента определяет очень многое в этом мире. Это проблема стимулов. Я понял, что итерированная дилемма заключенного — это часть теории игр, которую стоит изучить в первую очередь. После этого можно в принципе отложить книгу по теории игр.

Кстати, лучший способ изучать теорию игр — это играть во всевозможные игры. Я даже никогда не читал книг по теории игр. Я считаю себя чрезвычайно хорошим знатоком теории игр. Я никогда не открывал книгу по теории игр и не находил там результата, о котором бы я не подумал: «О, да, для меня это здравый смысл».

Причина в том, что я вырос, играя во всевозможные игры и сталкиваясь со всеми видами сложных ситуаций с самыми разными своими приятелями, поэтому для меня это привычное дело. Вы всегда можете научиться лучше, если будете делать это на практике.

Количество итераций делания определяет кривую обучения

«Делание» — это тонкая вещь. В действии заключено очень многое. Допустим, я хочу научиться управлять бизнесом. Если я открою бизнес, где каждый день буду заниматься одним и тем же, скажем, управлять розничным магазином на соседней улице, пополнять каждый день полки продуктами и спиртными напитками, то я не смогу многому научиться, потому что буду часто повторять одно и то же.

То есть я потрачу тысячи часов, но эти тысячи часов уйдут на одно и то же действие. Если бы я делал тысячи итераций, это было бы совсем другое дело. Таким образом, кривая обучения проходит через итерации.

Если бы я постоянно проводил новые маркетинговые эксперименты в магазине, то я бы постоянно менял инвентарь, постоянно менял брендинг и рекламные сообщения, постоянно менял вывеску и онлайн-каналы, используемые для привлечения посетителей, экспериментировал бы с открытием магазина в разные часы, у меня была бы возможность ходить и разговаривать с другими владельцами магазинов, брать у них книги и интересоваться, как они ведут свой бизнес.

Именно количество итераций определяет кривую обучения. Чем больше у вас итераций, чем больше ударов по воротам, тем быстрее вы научитесь. Дело не только в потраченных часах. Если вы готовы каждый день проливать немного крови, то впоследствии вы можете получить большой выигрыш.

Я думаю, что в силу того, как мы устроены, того, как устроен мир, а также того, как это связано, мир предоставляет нам простую возможность делать одно и то же снова и снова, и снова. Но на самом деле было бы лучше для нас, если бы мы свернули с этой дорожки и находили способы делать что-то новое с нуля.

Делать что-то новое в первый раз очень больно, потому что вы блуждаете по незнакомой территории и велика вероятность, что вы потерпите неудачу. Поэтому вам просто нужно очень, очень спокойно относиться к частым небольшим неудачам.

Об этом также говорит Нассим Талеб. Он сделал свое состояние будучи трейдером, который в основном полагался на «черных лебедей». Нассим Талеб зарабатывал деньги, теряя небольшие суммы каждый день, а затем изредка зарабатывал много денег, когда случалось немыслимое для других людей событие.

Большинство людей хотят зарабатывать небольшие суммы денег каждый день, в обмен на это они готовы мириться с риском разорения и полного банкротства. Мы не созданы для того, чтобы каждый день проливать малую кровь. Когда вы находитесь в естественной среде, ранены и буквально каждый день понемногу истекаете кровью, то в конце концов вы умрете. Вам придется остановить кровотечение.

Мы все время стремимся к маленьким победам, но эта стратегия становится очень затратной. За ней идет толпа. Ей следует стадо. Поэтому, если вы готовы каждый день понемногу проливать кровь, но взамен получить большой выигрыш, вы добьетесь большего.

Это, кстати, и есть предпринимательство. Предприниматели проливают кровь каждый день. Они не зарабатывают деньги, они их теряют, они постоянно в стрессе, вся ответственность лежит на них. Но когда они выигрывают, они выигрывают по-крупному. В среднем они зарабатывают больше.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com