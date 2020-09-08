Гайд по Notion: как дистанционно контролировать задачи с помощью одной программы

Александр Пряхин, основатель компании Outlines Tech , занимающейся разработкой и рекрутингом IT-специалистов, уже много лет работает с распределенными командами. В этой колонке он делится личным гайдом по одной из самых актуальных (и, на первый взгляд, непонятных) программ –– Notion.

Необходимость удаленной работы в 2020 году застала многие компании врасплох: пришлось быстро адаптироваться к новым условиям, изучать программы для трекинга задач и контролировать KPI сотрудников дистанционно.

Как мы пришли к Notion и в чем ее преимущества

Мы активно используем Notion в направлении аутстаффа. Коллектив состоит из команд рекрутеров (по 4–5 человек), менеджеров по работе с клиентами и операционного менеджера. Все работают из разных городов: Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Санкт-Петербурга и Иркутска.

Ежедневно синхронизироваться помогают Slack и Zoom, а все внутренние процессы, кроме финансового планирования, мы ведем в Notion.

До Notion мы использовали Trello, Google Docs и pdf-документы. Контролировать работу в нескольких сервисах неудобно, поэтому искали что-то универсальное.

Большой плюс в копилку Notion — легкость «переезда», так как есть автоматический импорт данных из Trello и Google Docs. Мы перевели почти все данные практически бесшовно примерно за один час. Все оказалось в одном месте: процессы, онбординги, база знаний, CRM-ки, трекшен, задачи, доски.

Единственное исключение — финансовый план, так как у Notion слабая функциональность таблиц.

Но главное, почему мы выбрали Notion — универсальность: таблицы, доски, списки, десяток видов полей для карточек, шаблоны, календари, функции текстового редактора, подключение сторонних сервисов, код сниппеты, медиа.

Инструментов хватает, чтобы решить большинство задач и сконструировать все так, как нам удобно.

Notion заточен под коллективную работу: можно оставлять комментарии, упоминать коллег, создавать обсуждения и получать уведомления.



Какие есть недостатки

В работе с Notion у нас были две основные боли:

Слабая функциональность таблиц: нет возможности работать с формулами, создавать связки и условное форматирование, консолидировать данные, как мы привыкли в Excel и Google Таблицах. По этой причине финансовыми документами мы продолжаем управлять в Excel. Недостаток функций для CRM: не хватает автоматического построения воронок, синхронизации с облачными АТС, сбора статистики и интеграции со многими сервисами.

Остальные функции оказались удобными — и мы продолжаем тестировать их для разных задач.



С чего начать работу

В Notion простой и удобный интерфейс: есть рабочее пространство, сайдбар с деревом страниц, поле для организации и редактирования элементов в центре экрана. Базовые сценарии работы и функции похожи на популярные Evernote, Trello, Google Docs и блокнот.

Когда мы внедряли Notion, сделали акцент на понятной структуре рабочего пространства и провели онлайн-презентацию для команды с демонстрацией основных сценариев работы.

Для комфортной адаптации новых сотрудников мы организовали онбординг-трек сразу в Notion: сотрудник проходит задания по чек-листу, изучает основные правила, процессы, инструменты, одновременно знакомясь с функциями и привыкая к интерфейсу.



Платно или бесплатно

Тарифы в Notion глобально делятся на личное и командное пользование.

Все варианты можно попробовать бесплатно.

Недавно компания предоставила полностью бесплатный доступ для персональной работы с приложением (раньше можно было создавать не более тысячи блоков контента).

Но чтобы иметь историю версий, загружать неограниченное количество файлов и шарить страницы более чем на пять человек, нужно подключать подписку за $4 в месяц для годового абонемента или $5 ежемесячно.

Если вы решили перенести все процессы и команду в Notion, доступ будет стоить $8 каждый месяц за одного человека при покупке годового абонемента или по $10 ежемесячно. А для расширенной поддержки и безопасности можно оформить индивидуальный тариф Enterprise.

Кстати, сейчас компания дает бесплатный командный доступ для некоммерческих организаций, занимающихся борьбой с COVID-19.



Базовые возможности и основные фичи

Идея Notion простая — есть несколько десятков блоков, из которых создаются страницы. Мы видим Notion как конструктор, который решает практически любые задачи так, как нам нужно.

Вот короткий обзор блоков:

текстовые: заголовки, буллиты, цифровые списки, раскрывающиеся списки, выделение цитаты, выделение по типу «заметки», код-сниппет, уравнения, формулы;









для работы с данными: таблицы, доски, списки, календари, галереи;





медиаблоки : любые файлы, аудио, видео, веб-закладка, изображения;

: любые файлы, аудио, видео, веб-закладка, изображения; для командной работы : упоминания коллег, связка с другими страницами и напоминания, to-do листы;

: упоминания коллег, связка с другими страницами и напоминания, to-do листы; связки с сервисами: Figma, GitHub, Miro, Google Docs, Invision и другими.

Таких блоков достаточно, чтобы создать CRM, базу знаний, онбординги, чек-листы, лидерсборды, шаблоны типовых писем и гайдлайны по процессам.



Навигация в Notion иерархическая:

На верхнем уровне — рабочие пространства. У нас есть главная страница с навигацией, воркспейсы по клиентам и направлениям деятельности.







Внутри рабочих пространств создаются страницы с почти бесконечными вложениями и связками страниц.







Важная фича для удаленных команд — коллективное редактирование в режиме реального времени. Часто для обсуждения мы ставим упоминания коллег и создаем комментарии-дискуссию к любому блоку или контенту. Когда вопрос решен — просто закрываем дискуссию, как решенную.

Кстати, можно подписаться на уведомления об изменениях к любой странице. А если что-то случайно было удалено, добавлено или неудачно поменялась конфигурация, всегда можно восстановить нужную версию страницы благодаря версионности.



Как достичь максимума

Вот несколько лайфхаков, которые упростят работу в Notion:

Используйте шаблоны. В Notion можно создавать шаблоны страниц, баз данных с настроенными полями –– поставить в них атрибуты по умолчанию и дублировать для экономии времени. В базах данных по кнопке Search не найдешь информацию в комментариях –– для этого надо использовать Quick Find (Ctrl + P). Базы данных имеют несколько режимов просмотра: доски, список, календарь, галерея, таблица. Каждый режим имеет собственные параметры — можно настроить под свои потребности. Не пренебрегайте навигацией — обязательно создайте главную страницу с разделами и рабочими пространствами, которые создадите в Notion. В платной версии есть версионность, поэтому не переживайте, если что-то сломаете. Мы часто ей пользуемся. :)

Фото на обложке: comzeal images / Shutterstock