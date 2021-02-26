Как новые требования Роспотребнадзора отразятся на ресторанном бизнесе

Павел Чесноков, предприниматель, ресторатор, основатель феодальной сети баров Руки Вверх! Бар и Nebar, поделился своим мнением о том, как новые ограничения, введенные в связи с пандемией, повлияют на ресторанный бизнес.

Ранее отсутствовали требования к использованию средств индивидуальной защиты, во время пандемии добавили целый блок «Обеспечение персонала защитными средствами против Covid-19» (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. А также пункт «Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов».

Дезинфекция рук на входе – это требование ранее отсутствовало. Сейчас предприятию необходимо организовывать при входе в заведение специальную зону для обработки рук кожными антисептиками. Реализовать это возможно при помощи установленных дозаторов. Альтернатива – дезинфицирующие салфетки.

– это требование ранее отсутствовало. Сейчас предприятию необходимо организовывать при входе в заведение специальную зону для обработки рук кожными антисептиками. Реализовать это возможно при помощи установленных дозаторов. Альтернатива – дезинфицирующие салфетки. Ограничение доступа на объект – ранее в теории кто угодно мог попасть в staff–зону заведения. Сейчас же есть ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

– ранее в теории кто угодно мог попасть в staff–зону заведения. Сейчас же есть ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования). Контроль здоровья сотрудников – ранее существовали требования ведения журнала здоровья, где было необходимо смотреть за отсутствием воспалительных процессов на открытых участках кожи и запрос жалоб у сотрудников, которые могут быть связаны с инфекционными заболеваниями, что касается изменений в связи с пандемией, то данные требования ужесточились, необходимо также мерить температуру и при наличии симптомов ОРВИ не допускать к работе.

– ранее существовали требования ведения журнала здоровья, где было необходимо смотреть за отсутствием воспалительных процессов на открытых участках кожи и запрос жалоб у сотрудников, которые могут быть связаны с инфекционными заболеваниями, что касается изменений в связи с пандемией, то данные требования ужесточились, необходимо также мерить температуру и при наличии симптомов ОРВИ не допускать к работе. Размещение столов – раньше это было по желанию заведения, теперь размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.

– раньше это было по желанию заведения, теперь размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. Запас СИЗ, дезинфицирующих средств – раньше подобного требования не было. Сейчас «Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток».

Насколько сильно для бизнеса критичны новые правила: отразятся ли на выручке, формате работы

Выручка ночных баров просела на 70-80%, что для данного бизнеса губительно, а размер субсидий от государства незначителен. К слову, мы договорились с большинством арендодателей о снижении аренды в период ограничений от 40 до 90%. При этом если выручка просела на 70-80%, а скидка на аренду, например, 50%, то очевидно, что рентабельность бизнеса существенно ниже. Некоторые наши бары несколько месяцев в 2020 были на пороге рентабельности. Должен сказать, что на данный момент у нас 22 действующих бара и 8 в стадии запуска.

Отношение ресторанного бизнеса к новым правилам

Мы за то, чтобы началось снижение заболеваемости по всей стране и выполнение санитарных норм, связанных с уменьшением риска заболеваемости – это важно, но при этом надо учитывать специфику нашего бизнеса, а мы работаем в сфере ночных танцевальных баров. Численность людей в таких заведениях заметно меньше в тысячи раз, чем количество людей в общественном транспорте, соответственно, контакт не меньший. Запрет для многих заведений работать после 23 часов – это серьезное решение, и оно катастрофически влияет на деятельность. У нас показатели выручки снизились в такие периоды достаточно сильно, и только благодаря определенным управленческим решениям мы достойно справились с данной ситуацией.

Это касается и взаимоотношений с арендатором и арендодателями. По поводу Руки Вверх Бар! и Nebаr пришлось договариваться либо на весомую скидку в период пандемии, либо на отсутствие арендной платы.

По ряду мер постановления адекватные. Например, использование масок и антисептиков – это важный пункт. Пункт по заполнению на 50% ресторанов и баров – это также адекватное решение, но при этом люди все равно могут пересечься в заведении у гардероба или уборной. У нас, в Nebar, эти зоны разделены этажами, поэтому таких сложностей, как двойная очередь, не возникало.

Мы прекрасно понимаем, что эмоциональное состояние у многих стало хуже. И лишение людей атмосферы праздника не способствует его улучшению.

При этом в августе и сентябре мы получили рекордные показатели выручки, потому что люди устали сидеть дома. Я бы не стал ограничивать так надолго деятельность ночных заведений и делал это последовательно. Поступил бы в данной ситуации следующим образом: следил за контролем выполнения требований Роспотребнадзора по части личной гигиены и объективно оценил бы масштабы. Мы закрываем заведение ночью, где присутствует 1000 человек, когда миллионы ездят на транспорте по всему городу. Разве это выход? Правила должны касаться всех, иначе не будут эффективны.

Какие преимущества для заведения в нововведениях

Люди очень быстро перенимают общий настрой всего мирового сообщества и это сказывается негативно на их состоянии. Возможность отдохнуть в ночном заведении, расслабиться и окунуться в атмосферу праздника, а зачастую и просто попеть в караоке, где сидят за отдельными столиками и на безопасном расстоянии, без тесного контакта – это повод отвлечься от того, что происходит. Если сравнивать возможность петь песню в караоке с поездкой в общественном транспорте, то неизвестно, где больше вероятность заболеть.

Еще одно преимущество – заведения стали более внимательно подходить к здоровью сотрудников. Если мы понимаем, что наш сотрудник имеет явные признаки ОРВИ, температуру, то мы отправляем его сразу домой. Не допускаем, чтобы такие сотрудники работали на производстве, на кухне, в баре. Это одно из преимуществ – люди стали более внимательно следить за состоянием сотрудников, возможно, так вырабатываются новые и полезные привычки.

Перспективы дальнейшего развития подобных законопроектов

Я считаю, что в этом случае надо перенимать опыт ОАЭ или Дубая – других единичных стран, где имеется достаточно серьезный контроль всех приезжих. Начиная с аэропорта, при проходе через капсулу человеку сообщают, какая у него температура. Там больше возможностей бизнесу развиваться. Если мы будем переходить не к сугубо показательным мерам, а к рациональным и результативным, то мы бы могли скорректировать и законопроекты.

Если мы говорим про перспективу развития законопроектов, ограничивающих работу заведений в ночное время, перспектива работы заведений после 23-х, то они достаточно туманны. С рынка уйдут многие игроки и останутся единичные. На мой взгляд, перспектива может быть только в случае, если государство понимает и слушает, что говорит бизнес. И стоит принимать только те меры, которые отражают компромисс между профилактикой и реальными последствиями деятельности тех же ночных заведений.

Подводя итог, хочу отметить, что в нынешней ситуации крайне важно соблюдение заведениями санитарных норм, но ограничение на деятельность после 23 часов, скорее всего, приведет к закрытию огромного пласта предприятий малого и среднего бизнеса, что, вероятно, отразится на экономике страны в целом и увеличит уровень безработицы. В связи с этим нужно всегда адекватно оценивать ситуацию, искать компромисс и задействовать только те меры, которые напрямую направлены на безопасность посетителей и не являются максимально губительными для ресторанного рынка.

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