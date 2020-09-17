От такси до ресторана: почему IT — ключевой ингредиент любого бизнеса

В преддверии форума его спикер Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России и владелец ресторана My Big Love, открывшегося прямо перед карантином, поделился личным опытом и рассказал о принципах IT-подхода в бизнесе.

В коронакризис наиболее хорошо себя чувствовали те компании, где уже был внедрен IT-подход, оцифрованы процессы и запущены онлайн-сервисы. Опыту пандемии, вопросам цифровой зрелости и путям цифровизации различных отраслей экономики будет посвящен РИФ in the City , который пройдет в центре Москвы 21 сентября.

Как IT-подход помог бизнесу пережить пандемию

Пандемия заставила бизнес прогнуться под новые реалии. До этого лишь 7% предприятий активно внедряли IT-подход, еще у 19% был готовый план цифровой трансформации. Коронавирус всех взбодрил: сейчас 73% руководителей ИТ-отделов отмечают, что поддержат цифровые инициативы и будут способствовать ускорению связанных с этим бизнес-процессов.

Осталось определиться с тем, что именно внедрять: вот решения, которые, на мой взгляд, помогли бизнесу выжить.



Децентрализация процессов

Бутылочным горлышком для многих бизнесов оказалась готовность компании к удаленной работе. С началом карантина резко вырос спрос на мобильные технологии, различные веб-интерфейсы, обработку и сканирование документов, удаленный доступ к системам корпоративного поиска.

В Gett переключение прошло легко из-за того, что мы и раньше предлагали сотрудникам работать удаленно по согласованию. При приеме на работу выдавали каждому корпоративный ноутбук с VPN и настроенными доступами.

Неважно, ждет ли нас вторая волна, новая инфекция или природные катаклизмы, как сейчас в Сан-Франциско: компания должна иметь возможность децентрализовано продолжить деятельность, даже если офис временно закрыт.



Цифровая база для адаптации

Наличие IT-ядра обеспечивает гибкость бизнесу.

Во время карантина мы использовали возможности нашей платформы, чтобы повернуть бизнес в ту или иную сторону: перебрасывали водителей на доставку, стимулировали пользователей заходить в приложение, пользоваться доставкой и оставаться дома, начисляя баллы лояльности. Добавляли новые услуги, которых требовали обстоятельства: прикрутили доставку покупок из постаматов, а водителей премиум-класса сделали «батлерами» для личных поручений.

Когда поздним вечером внезапно объявили о необходимости проверять код цифрового пропуска, мы смогли уже к утру предложить решение: добавили в приложение специальное поле. Водителю оставалось скопировать код клиента и проверить в приложении «Московский помощник» — намного удобнее, чем вбивать руками.

Пандемия переформатировала наш бизнес: в разгар карантина такси «сжалось» на 80%, а доставка увеличилась в пять раз — пришлось перестраиваться на лету. Именно IT-начинка и позволила компании быстро адаптироваться к новым условиям.



IT-решения для консервативных отраслей

Цифровой подход работает даже для самых консервативных отраслей. Взять хотя бы мой ресторан-бар My Big Love. Ресторанная индустрия традиционно очень консервативна, особенно если говорить о премиум-сегменте. Сайты большинства ресторанов до сих пор напоминают плакат с адресом и телефоном.

Мы же с самого начала сделали полноценный сайт и мобильное приложение с меню и фотографиями блюд. Затем отказались от устаревших бумажных меню и перешли на iPad. Дело в том, что в винной карте бара представлено более 600 этикеток вин и шампанских и 50 бокальных позиций — на одной бумажке список не уместить.

Поэтому пандемия стала сюрпризом, но не ударом: мы технически открылись в первую неделю марта, а дальше за несколько дней прикрутили к сайту корзину, настроили доставку и онлайн-заказы.





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Digital-задачи для сотрудников

Цифровая плоскость решила и вопросы с занятостью сотрудников: например, старший официант стал отвечать за соцсети My Big Love и оказался отличным SMM-менеджером. Благодаря быстрой перестройке удалось никого не уволить, а к моменту возвращения к обычному режиму пришлось даже расширять команду: мы искали сразу четырех поваров, сомелье и менеджера.



Найти верную долю IT

IT-подход все чаще обеспечивает не решение узких задач, а расширение возможностей бизнеса целиком, охват новых рынков и масштабирование.

Например, Audi заменила автосалоны с автомобилями на бутики с тачскринами, с помощью которых можно изучить интересующую модель. Amazon из онлайн-магазина физических книг превратился в магазин электронных книг, предложив клиентам единый физический носитель — читалку.

Какую область ни возьми, найдется удачный пример цифровизации — главное, определить правильную пропорцию.



IT для HR

В HR-cфере одной из важных задач является онбординг сотрудников, то есть введение новых людей в курс дела, настройка доступов, знакомство с гайдлайнами.

Недавно стало известно, что бывший директор образовательных программ Mail.ru Group Дмитрий Волошин инвестировал 15 млн рублей в российский проект Sola. Деньги пойдут на запуск мобильной системы онбординга — типового HR-решения, которое можно использовать для автоматизации любых HR-процессов.

А вот совсем в онлайн уходить коллективу, на мой взгляд, неверно — все-таки люди приходят работать в команду.



IT в финтехе

Финансовая отрасль в пандемию тоже претерпела изменения. Стали популярны мобильные приложения для выплаты зарплат по требованию, так называемые сервисы pay on-demand: они позволяют выдать сотрудникам зарплату раньше срока, помогая справиться с внезапными тратами, когда финансовой подушки нет или она кончилась.

В кризис о внедрении таких систем сообщали крупнейшие западные организации, а аналогичный российский проект «Деньги Вперед» сообщил о всплеске интереса со стороны корпораций и привлек $1 млн на масштабирование сервиса по всей России.



IT для перевозок

В транспортной индустрии многих сейчас соблазняет идея создания супераппа — мобильного приложения с объединением сразу нескольких функций: такси, доставка еды и так далее. Пока реакция на такие новшества была неоднозначной: в соцсетях писали, что из-за перегрузки информацией впервые за долгое время возникло желание просто вызвать автомобиль по телефону.

Поэтому в Gett мы идем другим путем: объединяем не функции, а возможности — подключаем к единой платформе, которая работает в разных странах, проверенных перевозчиков: таксопарки, сервисы лимузинов, недавно даже запустили в Санкт-Петербурге водное такси, которое тоже можно вызвать в приложении.



IT в ивент-индустрии

Здесь поначалу нас всех охватила эйфория онлайна: снижение затрат на организацию, возможность посетить событие из любой точки мира. Однако быстро стало понятно, что трансляция, даже с активным чатом, не заменяет старого доброго нетворкинга.

РИФ в этом случае хороший пример гибридного формата: хотя весь форум посвящен цифровым технологиям и цифровой трансформации бизнеса, даже коронавирус не перевел его полностью в интернет. Для меня этот проект очень важен — именно там несколько лет назад я обсуждал с Дэйвом Вайсэром его новый проект на рынке такси, что в итоге привело меня на пост генерального директора Gett в России.



Что дальше

Я призываю не ждать, что пандемия уйдет и все снова будет по-прежнему: нам всем нужно стремиться уже сейчас переходить в онлайн, насколько это возможно, активно искать пути диджитализации. Не стоит откладывать до последнего: в нынешний кризис у 66% компаний возникла острая необходимость внедрять решения, которые планировали только в долгосрочной перспективе.

На чем можно заработать в кризис? Опыт 100+ компаний, которые используют технологии в бизнесе, в проекте Dig(IT)al.

Фото на обложке: antoniodiaz/Shutterstock