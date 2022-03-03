Новые условия приема оплаты: как розничному малому бизнесу быстро адаптироваться к изменениям последних дней

Предприниматели пытаются разобраться в постоянно меняющихся условиях расчёта с покупателями и скоординировать поставки в ситуации взрывного спроса и нестабильных цен. Максим Исаев, генеральный директор «МТС Кассы», ответил на самые популярные вопросы розничного бизнеса за последнюю неделю.

Содержание:

Как решать проблемы с оплатой c помощью Google Pay и Apple Pay?

Оплата с помощью банковских карт в большинстве случаев пока работает.

Альтернативный вариант — использование системы быстрых платежей (СБП). В этом случае кассир формирует чек как обычно, а для оплаты выводит QR-код на экран кассы. Покупателю нужно отсканировать его с помощью камеры телефона и перевести деньги через мобильное приложение банка. Комиссия при таких платежах ниже, чем у эквайринга, и составляет 0,7%.

Я также рекомендую воспользоваться старым добрым способом «бумажного» информирования о текущих особенностях приема платежей в прикассовой зоне и на дверях торговых точек. Это избавит вас от очередей у кассы, связанных с отменой или изменением способа оплаты.

Если вы на связи со своими клиентами в социальных сетях, email- или SMS-рассылках, заранее предупредите их о работающих сейчас способах платежей. Кажется, что об этом говорят уже все, но в такой ситуации напоминание от лица бизнеса будет не лишним — вы позаботитесь о покупателях и предотвратите хоть и мелкие, но неприятные спорные ситуации.

Возможно ли сейчас подключить СБП и как это сделать?

Если ваша касса поддерживает этот сервис, но ранее он был не подключен, обратитесь к поставщику оборудования. В ином случае вам поможет банк-участник системы, их список есть на сайте СБП.

Как ускорить и упростить переоценку товаров?

Цены на товары сейчас приходится менять часто. Для тех, кто уже работает с товароучетными программами, провести переоценку сложности не составит.

Можно будет обойтись без инвентаризации и изменить стоимость не всех, а отдельных наименований или их групп, отдельных поставщиков.

Остальным советую внедрить такой сервис как можно скорее — стоит это в среднем тысячу рублей в месяц, но точно сэкономит вам много времени и ресурсов.

Как подготовиться к резкому наплыву покупателей?

Тем, кто этого ещё не сделал, советую заняться автоматизацией кассовых операций. Занесите в кассу всю базу товаров, тогда наименование и цена будут подтягиваться из справочника, и кассиру не придётся набивать вручную все, что требуется в чеке по закону.

Лучше, чтобы на товарах был штрихкод. Кассиру останется только отсканировать его и указать количество, остальное касса подтянет из базы сама. Этот способ самый быстрый.

Возможно, пришла пора взять в аренду умную кассу — они рассчитывают сумму чека и сдачу самостоятельно. Тем, кто использует автономные кнопочные, придется сложнее, кассиру понадобится калькулятор.

Если вы продаете много весовых товаров, изучите возможность подключения ваших весов к кассе. Это избавит от проведения расчетов стоимости взвешиваемого товара и ручного формирования чека.

Чтобы не было путаницы и хаоса с остаткам, опять же рекомендую подключить программу товарного учета. С ней вы в любой момент сможете отследить запасы каждого товара.

Какие меры предпринять для повышения безопасности данных?

Я рекомендую проверить стабильность работы облачных CRM-систем, программ для онлайн-бухгалтерии и товароучетных сервисов, особенно если их предоставляют зарубежные компании.

Сделайте резервное копирование данных там, где это возможно, и поменяйте пароли на более сложные и многосимвольные. Включите двухфакторную идентификацию для корпоративных аккаунтов соцсетей и почты.

Фото на обложке: Shutterstock / Olena Yakobchuk