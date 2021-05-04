Образовательный бизнес в постковид: стоит ли заходить и как

Максим Сигал, директор по стратегическому развитию образовательной компании MAXIMUM Education, рассказал, что из себя представляет рынок образования в постковидной реальности, и дал несколько советов тем, кто хочет сейчас выйти в этот сегмент.

Рост EdTech-рынка в «ковидный» 2020 год составил 30-35%. Крупные технологические игроки получили миллионы новых пользователей и ресурсы. А вот вопрос, как монетизировать новых пользователей, остался для некоторых бизнесов без ответа. Были и предприниматели, которые не смогли адаптироваться к новым реалиям.

Как изменился образовательный бизнес

Если частный бизнес пережил 2020 год, значит, он либо уже как-то работал в digital-среде, либо смог оперативно трансформироваться. Не смог адаптироваться — потерял клиентов и закрылся. За прошлый год только по официальным данным закрылась пятая часть часть всех бизнесов — более 1,5 млн предприятий.

Как этот бизнес-апокалипсис пережили образовательные компании? Как год прожили частные школы, частное дополнительное образование (то, что не онлайн) и репетиторы? Начну с последних.

Многие репетиторы без проблем перешли в онлайн: начали проводить занятия в Skype, Zoom или Teams. Какая-то часть в силу возраста или отсутствия подходящего оборудования временно прекратила работу.

Были и те, кто продолжил работать в офлайне, нарушая антиковидные ограничения. С учетом того, что из 1,2 млн учителей почти половина в октябре, когда все ограничения были в силе, заявляли, что продолжают репетиторскую деятельность, можно сделать вывод, что репетиторы в большинстве адаптировались под новую реальность и продолжили зарабатывать.

Частное дополнительное образование смогло выжить, но, на мой взгляд, в ущерб качеству. Изначально у компаний из этого сектора был выбор: начать работать онлайн или пойти по более сложному пути. Для второго нужно начать с методологии, переобучения педагогов, подбора качественного софта, а уже затем переходить в онлайн.

Сложнее, чем когда-либо

Я провел небольшой опрос среди наших региональных франчайзи и их партнеров, спросив их, стоит ли сейчас заходить на рынок образовательных услуг. Выборка получилась не очень большая (несколько десятков человек), но результат однозначный — 100% респондентов ответили, что стоит.

Образование и его локомотив EdTech — новая нефть. Про предпринимателей пишут СМИ, их приглашают в качестве хедлайнеров на большие форумы.

Но я бы хотел предостеречь читателей от того, чтобы бросать все и сломя голову ломиться пилить новые образовательные бизнесы.

Дело в том, что новые игроки должны либо предлагать уникальный продукт, либо рекордно низкую цену на свои услуги. Иначе придется конкурировать с оперившимся EdTech-проектами или крупными франшизными сетями, которые готовы платить за условную рекламу в РСЯ сильно дороже.

Если у вас есть уникальный навык или компетенция, которая позволяет вам самому преподавать — возможно, все получится. Но вряд ли рост будет столь ошеломительным, каким он был год или два назад. Дело в высокой конкуренции. Не стоит также забывать про то, что COVID мотивировал интерес к рынку и движение на нем крупных институциональных и экосистемных игроков, обладающих достаточно обширными ресурсами, а главное, сильнейшими командами.

Нужно понять: если вы собираетесь делать бизнес «для души» — планируете монетизировать то, что и так вам интересно, — то это продукт должен быть уникальным.

Конечно, если в ваших планах рост компании. В противном случае бизнес, интересный только вам и небольшой группе единомышленников, быстро перестанет окупаться или вовсе не выйдет даже в нулевую прибыль.

Продукт создается не из-за того, что человек хочет самореализоваться — к сожалению или счастью, с такой целью в бизнес не идут. То, что предлагает бизнес, так или иначе отвечает на «боль» аудитории и решает ее. Именно такие продукты продаются и работают.

Но существуют и альтернативные сценарии, про которые мы редко задумываемся.

Альтернативные сценарии

Если у вас нет уникальных идей, но есть желание поработать на рынке, речь может идти об участии в франшизе.

Важно понять для себя на старте, что это не работа по найму: владелец бизнеса сам несет ответственность за провалы и выбирает направление развития.

Если история с образовательной франшизой — ваша, вы это понимаете, думали об этом, но понятия не имеете, с чего начать, эти советы могут быть полезны на старте.

Определитесь с сегментом

На рынке много околообразовательных франшиз, которые могут быть интересны предпринимателю:

Частные школы,

Детские сады,

Курсы подготовки к экзаменам,

Курсы дополнительного образования.

Я бы рекомендовал ориентироваться при выборе сегмента на свои интересы — вам в этом нужно будет не только зарабатывать деньги, но и много работать.

Например, если вы молодая мама с маленьким ребенком и у вас «болит» тема детских садов (вы фактически готовый эксперт по выбору таких дошкольных образовательных учреждений), возможно, стоит рассмотреть именно этот сегмент.

Если ваш ребенок учится в 5-6 классе и в вашем городе «все сложно» с кружками программирования, а в родительских чатах все страдают из-за этого, вывод с сегментом напрашивается сам собой — дополнительное образование.

Если этого нет, но есть желание заработать на этом рынке — нужно приготовиться много общаться с потенциальными франчайзерами из совершенно разных сегментов и уже на этапе переговоров понять, что вам ближе.

Не ориентируйтесь только на рейтинги

Найти конкретные франшизы в зависимости от вашего интереса можно на рейтинговых сайтах и отзовиках (их много и они просто гуглятся). Но будьте внимательны — рейтинги не всегда отражают реальное положение дел и ориентироваться только на них не стоит.

Топ-5 рейтинга — далеко не гарантия высокой маржинальности.

Смотрите на цифры

То что поможет понять потенциальный размер «золотых гор» (или их отсутствие) — финансовая модель. Смотрите на цифры и то, что стоит за этими цифрами.

Обычно после разговора с аккаунт-менеджером вам отправляют финансовую модель. Многие менеджеры еще и просят обратить внимание на короткие сроки окупаемости. Что делать? Выключаем эмоции, смотрим на excel-ку и соотносим ее с реальной жизнью.

Не стесняйтесь просить объяснить, из чего складывается выручка франчайзи.

В модель может быть заложен неоправданно высокий средний чек (спросите, какой средний чек у самого сильного партнера и у самого слабого), завышенные конверсии по продажам (делаем предыдущее упражнение) или же заложены неадекватно дешевые CPL.

Помните, вы рискуете своими деньгами. И даже в сфере образования можно встретиться с банальным разводом. Закрепиться в нише становится все сложнее. Чтобы заходить на этот высококонкурентный рынок в постковидную эру, нужно интересоваться социально значимыми проектами и быть готовым работать вдолгую.

Фото: Maria Symchych/shutterstock