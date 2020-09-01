Россияне готовы потратить на образование до 700 тысяч рублей — исследование
39% российских семей намерены копить на то, чтобы оплатить свое собственное образование и образование своих детей. В среднем на эти цели семьи откладывают 470 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, которое провел «Сбербанк страхование жизни».
Согласно исследованию, сумма желаемых накоплений на образование зависит от возраста. Люди в возрасте от 18 до 30 лет готовы накопить около 400 тысяч рублей, от 30 до 40 лет — 632 тысячи рублей.
Больше всех на образование хотят накопить в Тюмени — 725 тысяч рублей. Другие лидеры исследования:
- Санкт-Петербург — 719 тысяч рублей;
- Челябинск — 617 тысяч рублей;
- Москва — 610 тысяч рублей.
В год больше всех на образование готовы тратить жители Москвы и Санкт-Петербурга — 188 тысяч рублей и 168 тысяч рублей соответственно.
Меньше всего намерены накопить на образование жители Махачкалы и Воронежа — 196 тысяч рублей и 272 тысячи рублей соответственно.
80% участников исследования считают, что образование — залог жизненного успеха. Самые популярные образовательные направления, по мнению респондентов — технические или инженерные специальности, IT, экономика, финансы и управление.
Опрос проходил среди жителей 37 российских городов накануне 1 сентября.
Фото: smolaw / Shutterstock
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