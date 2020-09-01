Россияне готовы потратить на образование до 700 тысяч рублей — исследование

Согласно исследованию, сумма желаемых накоплений на образование зависит от возраста. Люди в возрасте от 18 до 30 лет готовы накопить около 400 тысяч рублей, от 30 до 40 лет — 632 тысячи рублей.

Больше всех на образование хотят накопить в Тюмени — 725 тысяч рублей. Другие лидеры исследования:

Санкт-Петербург — 719 тысяч рублей;

Челябинск — 617 тысяч рублей;

Москва — 610 тысяч рублей.

В год больше всех на образование готовы тратить жители Москвы и Санкт-Петербурга — 188 тысяч рублей и 168 тысяч рублей соответственно.

Меньше всего намерены накопить на образование жители Махачкалы и Воронежа — 196 тысяч рублей и 272 тысячи рублей соответственно.

80% участников исследования считают, что образование — залог жизненного успеха. Самые популярные образовательные направления, по мнению респондентов — технические или инженерные специальности, IT, экономика, финансы и управление.

Опрос проходил среди жителей 37 российских городов накануне 1 сентября.

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