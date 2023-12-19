Офисные пространства в 2023: главные изменения в концепциях, интерьере и оснащении

За 2023 год рынок проектирования и дизайна офисных пространств значительно изменился. Бизнес всех, кто занят в архитектурных проектах, продолжает перестраиваться: зарубежные компании ушли, появились новые игроки, возникли новые сложности, задачи и процессы. Это коснулось и логистики — тестируются новые рынки и поставщики. При этом сокращение бюджетов заказчиков привело к возросшей конкуренции и демпингу. Основательница архитектурного бюро Adetail Анна Дыханова рассказала, что происходит на рынке дизайна офисов сегодня.

Рынок офисной недвижимости сдержал удар

Ожидания российского бизнеса об опустошении офисных помещений и снижении стоимости квадратного метра не оправдались. По данным NF Group, к концу 2022 года уровень вакантных офисных площадей в классе А приблизился к 14% при ожидаемых 20–25%. А к концу 2023 года прогнозируется снижение этого показателя до 11,5%.

Иностранные компании при уходе передавали бизнес в управление российским представительствам, которые сохраняли офисные площади или пересдавали их. При этом у качественных освободившихся пространств быстро появлялись новые владельцы.

В каких офисах мы будем работать завтра

Более бюджетных

Главное и закономерное изменение — сокращение бюджетов. Заказчики осторожны — кто-то откладывал архитектурные проекты, кто-то старался их оптимизировать. В то же время стоимость обустройства квадратного метра выросла более чем на 50%. Несмотря на эти изменения, требования к качеству у компаний не снижаются.

….и более простых, но «гибких» офисах

На рынке всегда есть трендсеттеры, которые делают громкие архитектурные проекты. В России самые яркие примеры — «Яндекс» и «Сбер». На них ориентируется остальной бизнес. Однако в условиях с ограниченными бюджетами масштабных и необычных проектов будет становиться меньше.

Одна из главных концепций, продолжающих набирать популярность, — гибкий офис. Она подразумевает отказ от закрепленных рабочих мест в пользу организации функциональных зон. Сотрудник может выбирать рабочее место в зависимости от задачи, например, уединенное пространство для концентрации или специально обустроенное для креативной работы. В итоге на меньшей площади получается разместить большее количество людей — на одно рабочее место приходится до трех сотрудников. А для заказчика реализация проекта старого типа с закрепленными рабочими местами на 3 тыс. м² и создание гибкого пространства на 1 тыс. м² — инвестиции разного порядка.

Другой способ оптимизировать затраты на офис — отказ от индивидуального проекта в пользу аренды сервисного офиса.

В 2022 году в Москве открылись 15 таких площадок общей площадью 104 тыс. м². Сервисные офисы менее кастомизированы. Например, освещение и расстановка мебели часто равномерны по всей площади, чтобы делить помещение между арендаторами. При этом заехать туда можно в разы быстрее, условия сделки более гибкие и обслуживание включено в стоимость.

Наполнение новых офисных пространств

Технологичность. Технологическое обеспечение — один из главных запросов компаний для своих новых пространств. Если раньше компании занимались адаптацией западных решений, то сегодня можно наблюдать плоды импортозамещения. На рынке есть достойные продукты российских разработчиков: от базовой системы бронирования переговорных до полного управления офисным пространством, которое включает регулирование освещения и климата, систему безопасности, резервирование локера и парковки.

Оснащение офисов средой для онлайн-коммуникации. Удаленная работа сделала регулярные онлайн-встречи нормой еще во время пандемии. И компании все более осознанно относятся к обустройству зон для конференц-связи. Сегодня, чтобы эффективнее использовать пространство, форматы колл-румов планируются исходя из потребностей конкретной команды. Например, если сотрудники регулярно проводят индивидуальные онлайн-встречи, в офисе нужны небольшие удобные комнаты с правильным светом и акустикой, которые можно быстро забронировать, в том числе дистанционно.

Экологичность. Реализация «зеленых» проектов в России по-прежнему доступна, несмотря на уход зарубежных компаний. На рынке сегодня представлены все необходимые для этого материалы и технологии. При соблюдении требований к проектированию компании продолжают создавать экологичные корпоративные пространства и получать сертификации. В России уже появилась собственная экспертиза, не уступающая зарубежным стандартам.

Адаптация к новым поставкам дизайн-решений, мебели, оборудования

Старые логистические цепочки сломались, постоянно меняются ценообразование и сроки, скачет курс валют. Конечная стоимость продуктов в проектах сегодня сильно зависит от того, как исполнители организуют работу и насколько хорошо у них выстроены отношения с поставщиками и логистика.

После того как некоторые западные производители отказались поставлять свои продукты в Россию, поставщикам пришлось искать замену на новых рынках. Они изучают аналоги из Китая, Турции и других стран.

В ответ на возросший спрос производители ожидаемо подняли цены. Российское производство тоже не поможет сэкономить. Немало отечественных продуктов зависят от стоимости импортных комплектующих. Например, световые решения.

Важность стратегии возрастет

Архитектурные проекты в России, как и другие инициативы, требующие крупных инвестиций, стали более рискованными: при их планировании и реализации выйти из бюджета и сорвать сроки проще, а цена ошибки гораздо выше.

Поэтому от заказчиков потребуется профессиональная команда внутри, пристальное внимание к выбору внешней команды, особенно проектировщика, согласованию всех этапов проекта, если они хотят выполнить проект в срок и без незапланированного увеличения бюджета.

При выборе исполнителей стоит обратить внимание не только на красоту предложенного дизайна, но и на наличие качественных завершенных проектов. Условия меняются быстро: сейчас для качественного выполнения проекта под ключ требуется еще больше навыков и ресурсов. Среди них — выстроенные отношения с поставщиками, способность найти и проанализировать аналоги недоступных продуктов, грамотно учесть риски, чтобы сдать работу в срок, не превысив бюджет.

Фокусом в создании нового офиса должна стать разработка стратегии и дорожной карты проекта.

Именно недоработки на этом этапе приводят к размытию сроков и увеличению трат. Пробелы в плане вынуждают команду часто что-то менять на ходу. Чтобы продолжать создавать качественные офисы на высоком уровне в условиях ограниченных ресурсов, бизнесу нужно особенно ответственно подходить к планированию архитектурных проектов и выбору исполнителей.

Чек-лист: как создать офисное пространство

Четко сформулировать концепцию будущего пространства: для каких целей оно создается, какие бизнес-задачи решает. Подобрать подходящую для концепции площадку: учесть необходимые мощности, структуру здания и его локацию — все это должно отвечать сформулированной бизнес-задаче. Сформировать четкий бюджет. Он обязательно должен учитывать выводы, сделанные при оценке площадки в прошлом пункте. Создать портрет пользователей пространства — сотрудника, гостя, собственника. Это позволит находить наиболее верные планировочные и дизайн-решения. Продумать логистику для каждого пользователя офиса. Взвешенно оценить необходимость применения тех или иных инновационных технологий. Если решение влияет на эффективность и прибыльность бизнеса — использовать, если нет — оно вам не нужно.

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