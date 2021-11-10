Нужен эксперт онлайн-курса? По каким критериям оценивать кандидата и с кем не сотрудничать

Одним из значимых отличий онлайн-образования от традиционного является практико-ориентированный подход в обучении. Студенты не только оттачивают теорию на реальных практических заданиях, но и учатся у экспертов-практиков, которые делятся своими профессиональной экспертизой и опытом.
Однако для эффективности онлайн-курса сильное значение имеет то, насколько эксперт может интересно и увлекательно вести вебинар и насколько он готов сотрудничать с самой онлайн-платформой. Поэтому оценить, насколько кандидат в преподаватели соответствует этим качествам, — задача для продюсера курса непростая.
В этой статье Анна Чащина, продюсер онлайн-курсов и директор по маркетингу онлайн-университета EdMarket, рассказывает, почему для успешности курса не обязательно привлекать только «звездных» специалистов, какими критериями должен обладать хороший преподаватель и когда стоит отказаться от сотрудничества.
Почему онлайн-курсу не обязательно нужен «звездный» эксперт
При создании онлайн-курса продюсер зачастую задумывается о том, чтобы пригласить самого известного эксперта в той или иной области. Кажется, что известное имя эксперта гарантирует востребованность курса, и на него обязательно запишется большое количество людей.
Кроме того, отпадает необходимость оценивания его профпригодности, так как профессионализм эксперта подтверждается его широкой известностью.
Но не стоит спешить с выбором того, кто у всех на слуху.
Вот несколько соображений на этот счет:
- 1. У «звездного» эксперта часто нет времени и желания
Сегодня он пишет книгу, завтра дает интервью на телешоу, послезавтра улетает в турне с мастер-классами.
Шансы, что «звездный» эксперт найдет в плотном графике слот на сотрудничество по созданию курса, стремятся к нулю.
Либо из-за плотного графика ему не хватит времени для качественной проработки курса. Кроме того, известные специалисты, как правило, и так хорошо зарабатывают, и гонорар за преподавание в виде процента от потенциальной выручки им может быть не интересен.
- 2. Время известного эксперта стоит дорого
- 3. Эксперт не всегда готов к критике
- 4. Эксперт не готов дорабатывать и улучшать материал
Создание онлайн-курса всегда сопровождается внесением корректировок в содержание учебного контента или даже его полным преобразованием. Это необходимо, чтобы как можно лучше соответствовал ожиданиям студентов.
В этом ключе неготовность эксперта внести изменения в онлайн-курс тормозит процесс создания курса, который люди захотят покупать.
Например, эксперт прислал материал по теме своего выступления. Но в нем нет наглядных примеров, которые оговаривались в техническом задании и обязательно должны быть. Однако эксперт может заявить, что не считает необходимым что-либо уточнять в материале, так как и без примеров все должно быть понятно.
- 5. «Звездный» эксперт не всегда означает «отличный преподаватель»
- 6. Добиться сотрудничества с известным экспертом гораздо сложнее.
Вместо того, чтобы неделями ждать ответа от интересующей персоны, можно создать онлайн-курс с менее известным, но мотивированным человеком.
Каким критериям должен отвечать хороший эксперт
При выборе эксперта стоит обратить внимание на следующие критерии, которые помогут убедиться в его «профпригодности» для сотрудничества и преподавания на курсе:
- 1. Эксперт работает в сфере больше 3 лет
Этот срок довольно условный и носит характер ориентира. Поэтому не стоит отказываться от сотрудничества со специалистом, если у него стаж в профессии всего 2,5 года.
Как правило, именно к 3-м годам в профессии эксперт приобретает разнообразный опыт в сфере, успевает поработать с проблемными и сложными кейсами, получить результаты, набить шишек — то есть он готов делиться опытом с теми, кто только начинает учиться новому.
- 2. Эксперт может подтвердить знания и опыт дипломами и сертификатами, отзывами клиентов, цифрами и конкретными результатами
Всегда ли нужен диплом об обучении, зависит от направления обучения, по которому запускается онлайн-курс.
Например, маркетолог может не иметь высшего образования по маркетингу. Но при этом он 5-10 лет работает в маркетинге, а в его портфолио есть успешные результаты работы в диджитал-агентствах.
Однако эксперт-психолог обязательно должен иметь диплом о профильном образовании в вузе.
- 3. У него есть опыт публичных выступлений и/или преподавания
Особенно здорово, если эксперт регулярно ведет прямые эфиры в соцсетях и привык взаимодействовать со слушателями. Либо он преподает в учебном заведении, выступает в качества коуча/ментора, у него есть опыт ведения онлайн-уроков.
В пользу эксперта будут говорить и его выступления на крупных отраслевых онлайн- и офлайн-конференциях.
- 4. У него не меньше 3 тысяч активных подписчиков в соцсетях
Подписчики эксперта означают, что у него есть теплая аудитория, которой можно предложить онлайн-курс и оценить спрос. Важно проверить, чтобы они не были «накручены». Проверить это можно с помощью, например, сервиса Митрохин (бесплатная проверка до 3 тысяч подписчиков). Или платного сервиса ADinBLOG.
Тем не менее, отсутствие большого числа подписчиков не является препятствием к сотрудничеству с экспертом. Ведь у него могут быть и другие преимущества — опыт и экспертиза в отрасли или отдельной теме, харизма яркого рассказчика, желание развиваться в сфере онлайн-образования.
Но в этом случае нужно быть готовым к дополнительным вложениям на продвижение онлайн-курса, чтобы привлечь аудиторию. Если же эксперт привлекается для участия на 1-2 занятиях из всего курса, то наличие у него подписчиков и вовсе не имеет значения.
- 5. У эксперта есть время для сотрудничества с вами
Участие эксперта в создании онлайн-курса подразумевает подготовку учебного контента и презентаций для занятий, ведение занятий и разработку практических заданий вместе с методистом курса.
Кроме этого, он участвует в маркетинговых активностях (вебинары, марафоны, конференции), проверяет домашние задания студентов и отвечает на их вопросы. Даже если нагрузка эксперта в образовательном проекте минимальна (нужно, чтобы он только провел онлайн-занятие), потребуется время на подготовку занятий и ведение уроков. И это время у эксперта должно быть.
- 6. Ему интересно сотрудничать с вашим проектом, он разделяет ваши идеи/миссию/представления об онлайн-обучении
- 7. С экспертом легко общаться
Значение имеет то, что эксперт с уважением относится к вам и к команде, не срывает дедлайны и соблюдает договоренности. Важно ваше личное ощущение — вы говорите с экспертом на одном языке, понимаете друг друга и вам интересно вместе работать над курсом.
Как проверить эксперта на «профпригодность»
Далеко не каждый, кто говорит о своей экспертности и десятилетнем опыте в сфере, действительно является экспертом. Проверить, что понравившийся вам эксперт обладает знаниями и опытом, можно следующим образом:
- Попросите подтвердить опыт. Например, прислать вам диплом, сертификаты, отзывы клиентов, дипломы спикера конференций, записи его публичных выступлений, статьи и монографии.
- Проведите исследование самостоятельно. Простой поиск в сети поможет найти отзывы клиентов эксперта, его посты в профессиональных сообществах в соцсетях, мероприятия, в которых он принимал или не принимал участие.
- Поговорите с экспертом о сфере его интересов. Попросите дать совет по теме его выступления, выскажите дискуссионную мысль. Вы увидите, насколько хорошо эксперт разбирается в вопросе и как поддерживает беседу — легко или с недовольством.
- Проведите тест, прежде чем окончательно договариваться о сотрудничестве. Тест обязателен, даже если от регалий эксперта «слепит» глаза. Важно проверить не столько его знания, а то, насколько подходит его манера изложения аудитории онлайн-курса, интересно ли его слушать.
Как все это проверить:
- Тестовая запись. Можно предложить эксперту записать короткий (1-1,5 минуты) ответ на вопрос по теме выступления.
- Тестовый эфир. Предложите эксперту провести небольшое занятие (15-30 минут) среди его аудитории в соцсетях или среди аудитории курса.
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Во время теста стоит оценить:
Когда и почему от сотрудничества с экспертом стоит отказаться
Бывают моменты, когда лучше отказаться от сотрудничества и отправиться на поиски другого эксперта. Ниже несколько таких случаев:
- Эксперт предоставил вам недостоверную информацию о своем опыте. Например, поддельный диплом. Или приписал себе сотрудничество с крупной компанией, с которой в действительности не работал. Или предоставил фейковые отзывы. В этом случае лучше не продолжать, так как партнерство должно строиться на доверии.
- Эксперт срывает дедлайны и не выходит на связь. Например, вы неделями не можете дождаться обещанной презентации и не уверены, что в день эфира сможете дозвониться эксперту. Поберегите собственные нервы и поищите более надежного спикера.
- Эксперт негативно отзывается о вас, вашей команде или проекте в публичном поле. Например, вы обнаружили пост, в котором эксперт рассказывает, что весь ваш проект сомнительный, и его урок в нем — «луч света в темном царстве». Эксперт не обязательно должен быть во всем и всегда согласен с онлайн-школой. Но все сомнения и негатив важно сначала обсудить с вами, прежде чем делиться своим мнением публично.
- Эксперт постоянно говорит о себе и продает студентам вашего проекта свои частные услуги. Вряд ли вашим студентам понравится, если спикер на занятии будет рассказывать о своей биографии и призывать приходить на личные консультации.
- Эксперт не готов отвечать на вопросы студентов. Одной из главных ценностей для студентов в рамках онлайн-курса является возможность задать любой вопрос эксперту, получить от него совет и обратную связь. Если эксперт не готов взаимодействовать со слушателями курса или его раздражают вопросы новичков, лучше поискать другого специалиста.
О чем важно договориться заранее и как решать финансовый вопрос
О каких бы условиях вы ни договорились с экспертом, привлеките юриста и составьте договор до начала сотрудничества. В договоре обязательно пропишите:
- кому принадлежат права на учебный контент, созданный во время сотрудничества;
- как обладатель прав на контент может им распоряжаться. Может ли он, например, выкладывать части видео в соцсети, включать в другие курсы и т.д.;
- кому принадлежит аккаунт онлайн-курса\онлайн-школы в соцсетях;
- на каких условиях вы сотрудничаете с экспертом;
- какие права и обязанности есть у сторон;
- какую ответственность несут участники договора за нарушение обязательств. Например, можете ли вы взыскать штраф с эксперта, если он сорвет дедлайны или не явится на занятие;
- в каких случаях стороны могут разорвать соглашение и перестать сотрудничать;
- может ли эксперт участвовать в других образовательных проектах;
- может ли эксперт открывать собственные образовательные проекты по той же теме.
Чем точнее вы проговорите все условия сотрудничества, тем меньше сложных моментов ждут вас в процессе взаимодействия.
На этапах переговоров важно договориться с экспертом о финансовом формате сотрудничества:
- 1. Отношения партнерства
- 2. Процент от прибыли/выручки
- 3. Фиксированная ставка за занятие/вебинар/промо-мероприятия
Можно предложить эксперту 3-5 тыс. руб. за проведение урока/вебинара (40-60 минут), 5 тыс. руб. — за ведение промо-мероприятия, 10 тыс. руб. — за запись автовебинара.
Это средние ставки по рынку, которые могут выше или ниже в зависимости от темы/опыта эксперта. Такой формат практикуют крупные проекты. Он удобен в случае, если эксперт не участвует в привлечении аудитории и занят в проекте только в части создания учебного контента.
Фото на обложке: unsplash.com
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