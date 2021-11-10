Нужен эксперт онлайн-курса? По каким критериям оценивать кандидата и с кем не сотрудничать

В этой статье Анна Чащина, продюсер онлайн-курсов и директор по маркетингу онлайн-университета EdMarket, рассказывает, почему для успешности курса не обязательно привлекать только «звездных» специалистов, какими критериями должен обладать хороший преподаватель и когда стоит отказаться от сотрудничества.

Однако для эффективности онлайн-курса сильное значение имеет то, насколько эксперт может интересно и увлекательно вести вебинар и насколько он готов сотрудничать с самой онлайн-платформой. Поэтому оценить, насколько кандидат в преподаватели соответствует этим качествам, — задача для продюсера курса непростая.

Одним из значимых отличий онлайн-образования от традиционного является практико-ориентированный подход в обучении. Студенты не только оттачивают теорию на реальных практических заданиях, но и учатся у экспертов-практиков, которые делятся своими профессиональной экспертизой и опытом.

Почему онлайн-курсу не обязательно нужен «звездный» эксперт

При создании онлайн-курса продюсер зачастую задумывается о том, чтобы пригласить самого известного эксперта в той или иной области. Кажется, что известное имя эксперта гарантирует востребованность курса, и на него обязательно запишется большое количество людей.

Кроме того, отпадает необходимость оценивания его профпригодности, так как профессионализм эксперта подтверждается его широкой известностью.

Но не стоит спешить с выбором того, кто у всех на слуху.

Вот несколько соображений на этот счет:

1. У «звездного» эксперта часто нет времени и желания

Сегодня он пишет книгу, завтра дает интервью на телешоу, послезавтра улетает в турне с мастер-классами.

Шансы, что «звездный» эксперт найдет в плотном графике слот на сотрудничество по созданию курса, стремятся к нулю.

Либо из-за плотного графика ему не хватит времени для качественной проработки курса. Кроме того, известные специалисты, как правило, и так хорошо зарабатывают, и гонорар за преподавание в виде процента от потенциальной выручки им может быть не интересен.

2. Время известного эксперта стоит дорого

3. Эксперт не всегда готов к критике

4. Эксперт не готов дорабатывать и улучшать материал

Все топовые специалисты ценят свое время. Но для продюсера онлайн-курса выплата высоких гонораров эксперту чревата тем, что курс может не окупиться. Либо на старте проекта в принципе нет таких бюджетов для оплаты времени эксперта.И не всегда готов подстраиваться под ваш формат и особенности онлайн-курса.

Создание онлайн-курса всегда сопровождается внесением корректировок в содержание учебного контента или даже его полным преобразованием. Это необходимо, чтобы как можно лучше соответствовал ожиданиям студентов.

В этом ключе неготовность эксперта внести изменения в онлайн-курс тормозит процесс создания курса, который люди захотят покупать.

Например, эксперт прислал материал по теме своего выступления. Но в нем нет наглядных примеров, которые оговаривались в техническом задании и обязательно должны быть. Однако эксперт может заявить, что не считает необходимым что-либо уточнять в материале, так как и без примеров все должно быть понятно.

5. «Звездный» эксперт не всегда означает «отличный преподаватель»

6. Добиться сотрудничества с известным экспертом гораздо сложнее.

Бывает, что известный специалист не готов делиться знаниями с аудиторией, нетерпимо относится к начинающим и их не всегда глубоким вопросам. Он может быть шоуменом или медийной личностью, но без навыка преподавания в онлайн-формате.

Вместо того, чтобы неделями ждать ответа от интересующей персоны, можно создать онлайн-курс с менее известным, но мотивированным человеком.

Каким критериям должен отвечать хороший эксперт

При выборе эксперта стоит обратить внимание на следующие критерии, которые помогут убедиться в его «профпригодности» для сотрудничества и преподавания на курсе:

1. Эксперт работает в сфере больше 3 лет

Этот срок довольно условный и носит характер ориентира. Поэтому не стоит отказываться от сотрудничества со специалистом, если у него стаж в профессии всего 2,5 года.

Как правило, именно к 3-м годам в профессии эксперт приобретает разнообразный опыт в сфере, успевает поработать с проблемными и сложными кейсами, получить результаты, набить шишек — то есть он готов делиться опытом с теми, кто только начинает учиться новому.

2. Эксперт может подтвердить знания и опыт дипломами и сертификатами, отзывами клиентов, цифрами и конкретными результатами

Всегда ли нужен диплом об обучении, зависит от направления обучения, по которому запускается онлайн-курс.

Например, маркетолог может не иметь высшего образования по маркетингу. Но при этом он 5-10 лет работает в маркетинге, а в его портфолио есть успешные результаты работы в диджитал-агентствах.

Однако эксперт-психолог обязательно должен иметь диплом о профильном образовании в вузе.

3. У него есть опыт публичных выступлений и/или преподавания

Особенно здорово, если эксперт регулярно ведет прямые эфиры в соцсетях и привык взаимодействовать со слушателями. Либо он преподает в учебном заведении, выступает в качества коуча/ментора, у него есть опыт ведения онлайн-уроков.

В пользу эксперта будут говорить и его выступления на крупных отраслевых онлайн- и офлайн-конференциях.

4. У него не меньше 3 тысяч активных подписчиков в соцсетях

Подписчики эксперта означают, что у него есть теплая аудитория, которой можно предложить онлайн-курс и оценить спрос. Важно проверить, чтобы они не были «накручены». Проверить это можно с помощью, например, сервиса Митрохин (бесплатная проверка до 3 тысяч подписчиков). Или платного сервиса ADinBLOG.

Тем не менее, отсутствие большого числа подписчиков не является препятствием к сотрудничеству с экспертом. Ведь у него могут быть и другие преимущества — опыт и экспертиза в отрасли или отдельной теме, харизма яркого рассказчика, желание развиваться в сфере онлайн-образования.

Но в этом случае нужно быть готовым к дополнительным вложениям на продвижение онлайн-курса, чтобы привлечь аудиторию. Если же эксперт привлекается для участия на 1-2 занятиях из всего курса, то наличие у него подписчиков и вовсе не имеет значения.

5. У эксперта есть время для сотрудничества с вами

Участие эксперта в создании онлайн-курса подразумевает подготовку учебного контента и презентаций для занятий, ведение занятий и разработку практических заданий вместе с методистом курса.

Кроме этого, он участвует в маркетинговых активностях (вебинары, марафоны, конференции), проверяет домашние задания студентов и отвечает на их вопросы. Даже если нагрузка эксперта в образовательном проекте минимальна (нужно, чтобы он только провел онлайн-занятие), потребуется время на подготовку занятий и ведение уроков. И это время у эксперта должно быть.

6. Ему интересно сотрудничать с вашим проектом, он разделяет ваши идеи/миссию/представления об онлайн-обучении

7. С экспертом легко общаться

Сотрудничество не сложится, если эксперт не верит в онлайн-образование, не считает такой образовательный продукт качественным, негативно относится к онлайн-школе, интересуется только гонораром и не хочет делиться со студентами реальными знаниями.

Значение имеет то, что эксперт с уважением относится к вам и к команде, не срывает дедлайны и соблюдает договоренности. Важно ваше личное ощущение — вы говорите с экспертом на одном языке, понимаете друг друга и вам интересно вместе работать над курсом.

Как проверить эксперта на «профпригодность»

Далеко не каждый, кто говорит о своей экспертности и десятилетнем опыте в сфере, действительно является экспертом. Проверить, что понравившийся вам эксперт обладает знаниями и опытом, можно следующим образом:

Попросите подтвердить опыт. Например, прислать вам диплом, сертификаты, отзывы клиентов, дипломы спикера конференций, записи его публичных выступлений, статьи и монографии. Проведите исследование самостоятельно. Простой поиск в сети поможет найти отзывы клиентов эксперта, его посты в профессиональных сообществах в соцсетях, мероприятия, в которых он принимал или не принимал участие. Поговорите с экспертом о сфере его интересов. Попросите дать совет по теме его выступления, выскажите дискуссионную мысль. Вы увидите, насколько хорошо эксперт разбирается в вопросе и как поддерживает беседу — легко или с недовольством. Проведите тест, прежде чем окончательно договариваться о сотрудничестве. Тест обязателен, даже если от регалий эксперта «слепит» глаза. Важно проверить не столько его знания, а то, насколько подходит его манера изложения аудитории онлайн-курса, интересно ли его слушать.

Как все это проверить:

Тестовая запись. Можно предложить эксперту записать короткий (1-1,5 минуты) ответ на вопрос по теме выступления.

Тестовый эфир. Предложите эксперту провести небольшое занятие (15-30 минут) среди его аудитории в соцсетях или среди аудитории курса.

Во время теста стоит оценить: как эксперт держится перед камерой;

как подает материал, приводит ли примеры;

взаимодействует ли с аудиторией;

как отвечает на вопросы.

Когда и почему от сотрудничества с экспертом стоит отказаться

Бывают моменты, когда лучше отказаться от сотрудничества и отправиться на поиски другого эксперта. Ниже несколько таких случаев:

Эксперт предоставил вам недостоверную информацию о своем опыте. Например, поддельный диплом. Или приписал себе сотрудничество с крупной компанией, с которой в действительности не работал. Или предоставил фейковые отзывы. В этом случае лучше не продолжать, так как партнерство должно строиться на доверии. Эксперт срывает дедлайны и не выходит на связь. Например, вы неделями не можете дождаться обещанной презентации и не уверены, что в день эфира сможете дозвониться эксперту. Поберегите собственные нервы и поищите более надежного спикера. Эксперт негативно отзывается о вас, вашей команде или проекте в публичном поле. Например, вы обнаружили пост, в котором эксперт рассказывает, что весь ваш проект сомнительный, и его урок в нем — «луч света в темном царстве». Эксперт не обязательно должен быть во всем и всегда согласен с онлайн-школой. Но все сомнения и негатив важно сначала обсудить с вами, прежде чем делиться своим мнением публично. Эксперт постоянно говорит о себе и продает студентам вашего проекта свои частные услуги. Вряд ли вашим студентам понравится, если спикер на занятии будет рассказывать о своей биографии и призывать приходить на личные консультации. Эксперт не готов отвечать на вопросы студентов. Одной из главных ценностей для студентов в рамках онлайн-курса является возможность задать любой вопрос эксперту, получить от него совет и обратную связь. Если эксперт не готов взаимодействовать со слушателями курса или его раздражают вопросы новичков, лучше поискать другого специалиста.

О чем важно договориться заранее и как решать финансовый вопрос

О каких бы условиях вы ни договорились с экспертом, привлеките юриста и составьте договор до начала сотрудничества. В договоре обязательно пропишите:

кому принадлежат права на учебный контент, созданный во время сотрудничества;

как обладатель прав на контент может им распоряжаться. Может ли он, например, выкладывать части видео в соцсети, включать в другие курсы и т.д.;

кому принадлежит аккаунт онлайн-курса\онлайн-школы в соцсетях;

на каких условиях вы сотрудничаете с экспертом;

какие права и обязанности есть у сторон;

какую ответственность несут участники договора за нарушение обязательств. Например, можете ли вы взыскать штраф с эксперта, если он сорвет дедлайны или не явится на занятие;

в каких случаях стороны могут разорвать соглашение и перестать сотрудничать;

может ли эксперт участвовать в других образовательных проектах;

может ли эксперт открывать собственные образовательные проекты по той же теме.

Чем точнее вы проговорите все условия сотрудничества, тем меньше сложных моментов ждут вас в процессе взаимодействия.

На этапах переговоров важно договориться с экспертом о финансовом формате сотрудничества:

1. Отношения партнерства

2. Процент от прибыли/выручки

3. Фиксированная ставка за занятие/вебинар/промо-мероприятия

Например, вы вместе с экспертом вкладываете свои средства в развитие проекта и совместно его развиваете. В этом случае можно договориться о распределении выручки 50/50. Либо тот, кто вложился больше (временем, деньгами, аудиторией), забирает больший процент. Такой формат взаимодействия удобен, если вы как продюсер ищете именно партнера для софинансирования проекта.Вы можете предложить эксперту работать в онлайн-школе за 10-15-20% от выручки. За эти деньги он записывает занятия, ведет промо-события, выступает лицом школы, помогает в организации проверки домашних заданий. Такой формат взаимодействия удобен, если эксперт привлекает свою аудиторию, участвует в маркетинговых активностях и вместе с вами делает все возможное, чтобы привлечь больше покупателей к продукту.

Можно предложить эксперту 3-5 тыс. руб. за проведение урока/вебинара (40-60 минут), 5 тыс. руб. — за ведение промо-мероприятия, 10 тыс. руб. — за запись автовебинара.

Это средние ставки по рынку, которые могут выше или ниже в зависимости от темы/опыта эксперта. Такой формат практикуют крупные проекты. Он удобен в случае, если эксперт не участвует в привлечении аудитории и занят в проекте только в части создания учебного контента.

Фото на обложке: unsplash.com