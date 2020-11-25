Когда все отвлекает: как онлайн-школе удержать внимание и интерес учеников

Глобальная коммуникационная компания Poly разрабатывает технологические решения для комфортного взаимодействия людей в удаленном формате. Сергей Хомяков, генеральный директор Poly в России и СНГ, рассказывает, как онлайн-школа может создать естественную обстановку на виртуальных занятиях.

В начале пандемии всплеск интереса к онлайн-образованию сделал эту нишу привлекательной для бизнеса, но ученики быстро теряли интерес к обучению, а ожидания по прибыли оправдались не у всех школ. Стало ясно: необходима атмосфера реального занятия.

Один из главных недостатков дистанционного формата — низкий уровень вовлеченности. Авторы популярных онлайн-курсов используют геймификацию, сторителлинг и другие способы для удержания внимания, но одних этих приемов недостаточно.

В российской EdTech-среде есть мнение, что для успешного обучения не нужно никакого специального оборудования — хватит лишь браузера, веб-камеры и микрофона. Но человеку сложно непрерывно смотреть на статичную картинку, транслируемую через камеру ноутбука, а даже небольшие организационные заминки могут полностью отвлечь внимание от урока.

В корпоративной среде, наоборот, используют целый ряд решений для того, чтобы дистанционное сотрудничество было комфортным и продуктивным: облачные хранилища, цифровые доски, различные камеры и гарнитуры. Все это необходимо и онлайн-школе. Рассмотрим, как с помощью несложных решений сделать виртуальные занятия вовлекающими.





Воссоздайте образовательную среду

В обычной аудитории есть доска, проектор (иногда) и учебные материалы. Все это активно используют в образовательном процессе. Создайте в онлайн-формате ту же систему: ученики должны иметь в свободном доступе все учебники, статьи и файлы, которые могут им понадобиться.

Рассылка по почте не подойдет: письма быстро теряются, если студент сам не систематизирует учебные материалы.

У многих крупных университетов для этих целей есть система управления обучением (англ. Learning Management System, LMS), где в отдельных ветках хранится вся информация, необходимая для образовательного процесса. Это сложное ИТ-решение, которое требует значительных ресурсов. Но можно адаптировать идею под свои возможности.

Например, в этих целях подойдут облачные хранилища с открытым доступом или Microsoft Teams и похожие платформы. Можно создать аккаунт школы в Google, разделить предметы на диске по папкам и делиться ссылками с учениками. Скорее всего, придется заплатить за расширенный объем хранилища, но стоимость доступная — максимальные 2 ТБ обойдутся в 6 990 рублей в год.





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Подумайте о техническом оснащении

Для эффективного онлайн-обучения желательно, чтобы звук и видео были естественными. Когда преподаватель находится в аудитории перед учениками, их разделяют несколько метров. При онлайн-формате все меняется: занятие дистанционное, но учитель оказывается так близко, будто находится за тем же столом. И если в аудитории можно отвлечь внимание и посмотреть по сторонам, то сидя перед экраном ученику приходится концентрироваться на одной точке все занятие, а преподавателю сидеть неподвижно.

Чтобы занятия стали более интерактивными, картинка в кадре должна меняться, а преподаватель двигаться.

Необходима камера с широким углом съемки и хороший микрофон вместо тех, что встроены в ноутбук. Изучите рынок B2B-устройств и выберите профессиональное оборудование, например, видеобары. Это не просто камеры, а камеры со встроенным «оператором». Они умеют самостоятельно находить объект в кадре: учитель может перемещаться по аудитории, рисовать на доске; при этом он будет оставаться в фокусе и его будет слышно из любой части аудитории. Такое устройство точно оценят на онлайн-тренировках или творческих мастер-классах: с ним будет комфортно и ученикам, и учителю.

Но эти гаджеты больше подойдут для оборудования пространств, которыми будут пользоваться разные преподаватели. Видеобары в среднем стоят от 62 тыс. рублей, поэтому предоставить такую камеру индивидуально каждому учителю вряд ли получится. Но вовлекающие занятия более результативны, чем просто уроки с хорошей методикой преподавания. Поэтому можно обратить внимание и на более простые устройства, совместимые с гарнитурами, но с широким углом съемки и хорошим разрешением. Они обойдутся в 10-15 тыс. рублей за каждое.

Качество звука — другой важный момент, которым не стоит пренебрегать. В реальной жизни звук объемный, а фоновый шум может казаться незаметным. Но через динамик или в наушниках все сливается в один поток и мешает сконцентрироваться.

Позаботьтесь о хорошей гарнитуре для преподавателя, обратите внимание на технологию Acoustic Fence — она захватывает только те звуки, которые исходят в определенном радиусе и подавляет фоновый шум.

Такая гарнитура обойдется примерно в 20 тыс. рублей. Если преподаватель активно двигается в ходе занятия, проводные наушники ему не подходят, стоит выбрать спикерфон — переговорное устройство для громкой связи. Профессиональный гаджет стоит в районе 15 тыс. рублей.

Качественное онлайн-обучение требует профессионального подхода как содержательно, так и с точки зрения исполнения. Пусть задачи по установке программ, подключению оборудования и другим организационным вопросам возьмет на себя другой специалист — ведь в аудитории преподавателю не приходится самостоятельно настраивать проектор или устанавливать на компьютер необходимые драйверы. Технические заминки могут вызвать волнение, а это точно лишнее на занятии.





Внедрите цифровую онлайн-доску

Это аналог флипчарта, интерактивной или обычной меловой доски. Если преподавателю необходимо что-то схематично изобразить, он запускает демонстрацию экрана и открывает Paint. У этой программы очень узкий функционал, рисунок получается слишком схематичным. И тут нет возможности поделиться доступом, чтобы ученики тоже могли рисовать в этом файле.

Проблема решается с помощью интерактивной доски — она может существовать как функция в программе для конференций или как отдельное решение. Есть множество бесплатных вариантов, например, Microsoft Whiteboard. Программу нужно скачать и пригласить к участию учеников. Можно рисовать, писать, вставлять файлы в разных форматах. Удобно группировать материалы на листе. Вся информация автоматически сохраняется в облаке, в любой момент к ней можно вернуться.

Для обучения можно использовать и онлайн-доску Whiteboard.fi: ее создал школьный учитель, поэтому она проста в использовании и не требует регистрации. Студенты смогут открыть доску по ссылке или QR-коду. Эта программа немного отличается от Microsoft Whiteboard: у каждого участника урока есть своя доска. При этом преподаватель видит каждую из них, а ученику доступна доска преподавателя. Это решение можно использовать для проверки знаний и контрольных работ. Но англоязычный интерфейс может стать минусом.





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Обговорите важные моменты заранее

Занятия должны иметь цель, план и тайминг. Ученикам важно четко понимать, зачем они проходят то или иное правило и к чему их приведет знакомство с очередной теорией. По данным журнала EduTech, даже самая сильная мотивация при дистанционном обучении теряется гораздо быстрее, чем в живом формате. Поэтому задача онлайн-школы — перманентно ее поддерживать, напоминать, чем будут полезны конкретный урок и обучение в целом.

Нужно задать правила работы на занятиях: требуется ли «поднимать руку» для ответа, в какой момент задавать вопросы, как участвовать в совместном обсуждении. Первые пару раз будет сложно действовать по регламенту, зато потом учебный процесс наладится и взаимодействие в онлайн-режиме станет гораздо комфортнее для всех участников.





Еще несколько моментов, которые стоит учесть преподавателю

формируйте повестку занятия и рассылайте ее заранее вместе с расписанием;

взаимодействуйте с аудиторией, смотрите в камеру, создавая зрительный контакт даже на расстоянии;

несмотря на то что вы под прицелом объектива, необязательно говорить каждую секунду занятия; инициируйте диалог с аудиторией, как будто вы находитесь в одном помещении;

обменивайтесь контентом, устраивайте сессии вопросов и ответов;

следуйте заранее установленной схеме занятий, чтобы все участники образовательного процесса адаптировались и привыкли к условиям «следующей нормальности».

Дистанционное образование будет меняться, становиться гибридным. Оно объединит онлайн- и офлайн-форматы, где часть учеников будет присутствовать очно, а остальные смогут присоединяться по видеосвязи. Но чтобы гибридное образование стало возможным, необходим первый важнейший шаг — сделать учебный процесс в онлайн-режиме не менее эффективным, чем в привычном очном формате.