Новый паспорт за минуту в ИИ-сервисе Only Fake: как отличить настоящий документ от поддельного

В сети появилась новость, что сервис Only Fake генерирует поддельные паспорта и водительские права. Мошенники воспользовались возможностями искусственного интеллекта и стали за несколько минут создавать фотографии документов. О том, как распознать оригинальность паспорта и какую ответственность в РФ понесет гражданин за генерацию фото документа через нейросеть и его использование, рассказал генеральный директор юридической компании «Партнер» Константин Горин.

Фото документа — не документ

Фото документа не может использоваться в качестве документа или его заменителя, так как не предоставляет право или не освобождает от обязанностей. Предоставление фотографии документа — это только способ фиксации факта предоставления документа.

Решение о наделении лица правом или освобождении от обязанностей посредством идентификации его личности по фото документа — это добровольное решение, риски, ответственность и последствия за принятие которого берёт на себя лицо, принимающее его. И принятие таких решений должностными лицами недопустимо, но возможно в обычных гражданско-правовых отношениях.

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Однако использование фотографий документов может служить инструментом мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение относительно истинных намерений лица, демонстрирующего фотографию документа. И здесь уже предусмотрена уголовная ответственность, в том числе по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

Допустим, мы выявили человека, у которого «лаборатория» по производству фото паспортов, но нет доказательств использования их в мошеннических целях, а владелец «лаборатории» утверждает, что он лишь тренируется как художник. Нам остаётся ему верить. Но если фотографии использовались в мошеннических схемах, это уже соучастие в преступлении. Например, изготовленная этим человеком фотография паспорта всплывает в деле по оформлению онлайн-кредита в банке по фото фейкового паспорта, созданного сервисом Only Fake.

Как определить подлинность паспорта

Во-первых, нужно понимать, что паспорт печатается на специальном бланке, который утверждён правительством РФ: с печатями, штампами, реквизитами, подписями, указанием срока действия и так далее. Поэтому его не так просто подделать. Подробное описание того, как должен выглядеть настоящий паспорт, можно найти на сайте «КонсультантПлюс». Например, здесь говорится о том, что бланк паспорта сшивают по всей длине корешка двухцветной нитью с пунктирным свечением в ультрафиолетовом излучении. Проверьте свой паспорт и сами убедитесь в этом.

Во вторых, можно сравнить паспорт с другими документами. Если у человека в наличии только фото паспорта, но на руках есть водительские права или банковская карта, это поможет снять базовые опасения. Конечно, водительские права Only Fake тоже умеет генерировать. Если у вас возникли сомнения по поводу документа, можно дополнительно проверить соответствие сведений в записи о регионе выдаче по месту регистрации гражданина на тот момент.

В-третьих, можно посоветоваться с экспертом. Изучение подлинности документа может произвести, например, сотрудник МВД, занимающийся вопросами внутренней миграции РФ. Внимательное рассмотрение мельчайших деталей поможет отличить оригинал от подделки: например, строчки, в которых пишется об органе, выдавшем паспорт, а также реквизиты лица состоят из крошечных букв.

Правда, тут есть нюансы. Различить нюансы по фото сложно, а чаще — невозможно, за исключением явных и логически не соответствующих действительности. Например, если в графе «место рождения» указан Ростов-на-Дону, а дальше подпись, что это город Чувашской Республики. Очевидно, что таких ошибок в паспорте не должно быть. Или вписки «от руки», не предусмотренные законом даже в настоящем паспорте, будут делать его недействительным и подлежащим замене.

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Какая ответственность в России предусмотрена за генерацию фото документов в сервисе Only Fake

В России нет административной или уголовной ответственности за генерацию фото документов с использованием электронных средств. Здесь самое важное — это преследуемая цель при генерации такого фото. Если художник рисует картину с рабочим названием «Проверка паспорта на границе», преследуя лишь одну цель — показать своё произведение на выставке, то это будет считаться лишь трудом художника, даже если на картине будут явно видны реквизиты владельца.

Диспозиция части 1 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, указывает на обязательное наличие цели: использование или сбыт. При этом статья также указывает на другой обязательный признак официального документа — предоставление права или освобождение от обязанностей. Аналогичные признаки содержатся и во второй части этой статьи, предусматривающей ответственность за подделку паспорта.

Значит, не имея явной цели использования поддельного документа или сбыта в целях дальнейшего использования, нельзя делать вывод о наличии в таких действиях преступного деяния.

Фото на обложке: Freepik