В Госдуме предложили штрафовать за продажу парфюмерного фальсификата

Ряд депутатов Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, вводящий административную ответственность за торговлю парфюмерно-косметическим фальсификатом. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть копия документа.

Кого это коснется? Он, в частности, предусматривает штрафы для производителей и торговцев парфюмерно-косметических товаров, которые произведены с нарушениями требований техрегламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и закона России «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В пояснительной записке говорится, что число небезопасной и фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции увеличивается. «По данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2024 года 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали обязательным требованиям, что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода 2023 года», — отметили авторы законопроекта, добавив, что объем рынка парфюмерно-косметических товаров оценивается экспертами в 950 млрд рублей.

Размер штрафов. Законопроект устанавливает максимальные штрафы за нарушения для физлиц в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, а для компаний — до 6 млн рублей. Следить за исполнением требований будет Роспотребнадзор, отмечает ТАСС.

В начале марта L’Oreal отозвала в США все партии средства против акне Effaclar Duo, которое продается под брендом La Roche-Posay, из-за обнаружения в составе средства канцерогена бензола.

Позже глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) попросил Роспотребнадзор проверить крем на наличие опасных веществ. «Коммерсантъ» писал, что в России версия крема с бензоилпероксидом, из которого может образовываться бензол, не продается.

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