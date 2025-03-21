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В Госдуме предложили штрафовать за продажу парфюмерного фальсификата

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Ряд депутатов Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, вводящий административную ответственность за торговлю парфюмерно-косметическим фальсификатом. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть копия документа.

В Госдуме предложили штрафовать за продажу парфюмерного фальсификата
  1. Новости

Кого это коснется? Он, в частности, предусматривает штрафы для производителей и торговцев парфюмерно-косметических товаров, которые произведены с нарушениями требований техрегламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и закона России «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В пояснительной записке говорится, что число небезопасной и фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции увеличивается. «По данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2024 года 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали обязательным требованиям, что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода 2023 года», — отметили авторы законопроекта, добавив, что объем рынка парфюмерно-косметических товаров оценивается экспертами в 950 млрд рублей.

Размер штрафов. Законопроект устанавливает максимальные штрафы за нарушения для физлиц в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, а для компаний — до 6 млн рублей. Следить за исполнением требований будет Роспотребнадзор, отмечает ТАСС.

  • В начале марта L’Oreal отозвала в США все партии средства против акне Effaclar Duo, которое продается под брендом La Roche-Posay, из-за обнаружения в составе средства канцерогена бензола.
  • Позже глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов (ЛДПР) попросил Роспотребнадзор проверить крем на наличие опасных веществ. «Коммерсантъ» писал, что в России версия крема с бензоилпероксидом, из которого может образовываться бензол, не продается.

Фото на обложке: Laura Chouette / Unsplash

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