В Госдуме предложили штрафовать за продажу парфюмерного фальсификата
Ряд депутатов Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, вводящий административную ответственность за торговлю парфюмерно-косметическим фальсификатом. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть копия документа.
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Кого это коснется? Он, в частности, предусматривает штрафы для производителей и торговцев парфюмерно-косметических товаров, которые произведены с нарушениями требований техрегламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и закона России «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В пояснительной записке говорится, что число небезопасной и фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции увеличивается. «По данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2024 года 5,8% исследованных проб парфюмерно-косметической продукции не соответствовали обязательным требованиям, что в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода 2023 года», — отметили авторы законопроекта, добавив, что объем рынка парфюмерно-косметических товаров оценивается экспертами в 950 млрд рублей.
Размер штрафов. Законопроект устанавливает максимальные штрафы за нарушения для физлиц в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей, а для компаний — до 6 млн рублей. Следить за исполнением требований будет Роспотребнадзор, отмечает ТАСС.
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Фото на обложке: Laura Chouette / Unsplash
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