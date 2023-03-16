Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом

Запускать магазин на онлайн-платформах в эпоху многоканального ритейла непросто. Новичкам на старте приходится оперативно погружаться в тонкости работы с популярными площадками, как Ozon, и наравне с опытными селлерами конкурировать за внимание потенциальных клиентов. О том, как селлеру начать продавать на Ozon c нуля и не разочароваться в перспективах этого канала продаж, рассказывает Антон Ларин, CEO операционного партнера маркетплейсов XWAY .

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По итогам III квартала 2022 года онлайн-платформа заняла второе место по обороту с показателем в 536 млрд рублей. При этом число предпринимателей превысило 180 тыс. человек, а количество заказов прибавило 91% год к году.

Изначально на маркетплейсе продавали книги, диски и различную мультимедиа. Однако за последние несколько лет ассортиментная матрица расширилась в 3 раза. Поэтому сегодня площадка остается одной из самых востребованных в отечественном eCommerce.

Как начать продавать на Ozon? Пошаговая инструкция

Запуск бизнеса на онлайн-платформе помогает расширять географию сбыта, наращивать клиентскую базу и увеличивать GMV как новичкам, так и опытным бизнесменам. Для того чтобы продавать через Ozon, нужно:

Шаг 1. Зарегистрироваться на площадке

Переходим в личный кабинет селлера и авторизируемся по номеру телефона через Госуслуги или сервис Ozon ID.

Шаг 2. Заполнить данные

Далее маркетплейс попросит указать информацию о компании.

У разных форм бизнеса есть свой перечень документов. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо заполнить: страну, ИНН, тип организации, адрес электронной почты, название магазина, основные категории, а также количество товаров в наличии. Самозанятым помимо вышеперечисленного потребуется указать ФИО как в паспорте.

После этого подробно заполняем платежные реквизиты, на которые в дальнейшем предстоит выводить заработанные средства.

Шаг 3. Ознакомиться с правилами и принять оферту

В этом документе содержатся основные положения, которые регламентируют взаимодействие между поставщиком и маркетплейсом. Без согласия с офертой онлайн-площадка не пустит в личный кабинет. Очень важно соблюдать правила, поскольку нарушения будут грозить наложением штрафов или даже блокировкой личного кабинета.

Шаг 4. Подключить ЭДО, если это необходимо

Система электронного документооборота позволяет получать закрывающие документы, оформлять заявки на поставку или работать с возвратами. В начале этого года «Озон» объявил об обязательном использовании ЭДО для бизнеса при поставках:

в «Хоругвино» (негабарит), распределительные центры и дарксторы;



товаров, которые подлежат сертификации в системе «Меркурий» (для продукции животного происхождения);



ассортимента, требующего обязательной маркировки в системе «Честный знак»;



ювелирных изделий на склад в Твери.

На сегодняшний день маркетплейс сотрудничает с несколькими ЭДО: «Контур Диадок» и «СФЕРА Курьер» (СберКорус). Можно использовать и другого провайдера, однако для этого нужно настроить роуминг. Селлеру также потребуется оформить электронную подпись.

Шаг 5. Добавить и оформить карточки

В разделе «Товары» заполните основные элементы: название, характеристики, описание, а также добавьте изображения. Помните о существующих требованиях к заполнению карточек:

Название. Разрешается использовать не более 200 символов. В нем не должно быть грамматических ошибок и опечаток. Обязательно добавляйте несколько важных характеристик и высокочастотных запросов, по которым потребители ищут необходимое в поисковике. При этом название должно быть согласованным и соответствовать реальному товару.

Разрешается использовать не более 200 символов. В нем не должно быть грамматических ошибок и опечаток. Обязательно добавляйте несколько важных характеристик и высокочастотных запросов, по которым потребители ищут необходимое в поисковике. При этом название должно быть согласованным и соответствовать реальному товару.

Описание не может превышать 6000 символов, должно не только подробно рассказывать о продукте, но и раскрывать преимущества. Добавляйте ключевые словосочетания и распределяйте их в тексте равномерно.

не может превышать 6000 символов, должно не только подробно рассказывать о продукте, но и раскрывать преимущества. Добавляйте ключевые словосочетания и распределяйте их в тексте равномерно.

Характеристики. На площадке нет возможности вписывать свои характеристики. Старайтесь заполнять все поля и выбирать из предложенного списка наиболее релевантные вашему ассортименту значения. Кроме того, недавно на площадке появился специальный раздел «Ключевые слова», в который допускается вписывать свои ключевики.

На площадке нет возможности вписывать свои характеристики. Старайтесь заполнять все поля и выбирать из предложенного списка наиболее релевантные вашему ассортименту значения. Кроме того, недавно на площадке появился специальный раздел «Ключевые слова», в который допускается вписывать свои ключевики.

Фото. Разрешается загружать до 15 изображений размером не более 10 МБ. При этом позиции из электроники и бытовой техники следует размещать на белом или светлом фоне. В остальных случаях — лучше всего придерживаться нейтрального фона, поскольку он не будет отвлекать потенциального потребителя от самого товара.

Демонстрируйте продукцию с разных сторон. Помните про соотношение сторон у фотографии: для одежды и обуви используйте формат 3*4, а для остальных — 1*1. Добавляйте инфографику и рич-контент с отличительными функциональными особенностями, материалом, текстурой и др. Это увеличивает конверсию в карточку и повышает ее кликабельность.

Далее ваши карточки будут направлены на модерацию — в среднем она занимает от 2 до 5 дней. После успешного прохождения можно приступать к следующему шагу.

Шаг 6. Выбрать модель логистики

Выбор схемы доставки напрямую влияет на оборот магазина. Существует несколько основных моделей, которые мы рассмотрим ниже.

Схемы сотрудничества с Ozon

Предприниматели маркетплейса могут работать по следующим схемам:

Продажа со склада Ozon (FBO), когда оформление заказа, хранение и доставку до покупателя берет на себя сама площадка. Селлеру лишь потребуется вовремя отгружать позиции и своевременно пополнять остатки.

Продажа со своего склада (FBS), когда продавец формирует заказ и хранит его у себя. За логистику до конечного потребителя отвечает служба доставки маркетплейса.

Продажа со своего склада с использованием сторонней службы логистики (realFBS). Здесь маркетплейс служит в качестве витрины. Хранение, сборка, упаковка заказа и доставка сторонней или партнерской логистической службой ложатся на плечи предпринимателя.

Такая схема выгодна для высокооборачиваемой продукции, которую потребители заказывают регулярно. Максимальные размеры — 220*80*70, а вес — 80 кг. Однако они могут различаться в зависимости от расположения складского помещения платформы.Схема лучше всего подходит для низкооборачиваемых продуктов, а также тем, кто только запускает магазин и хочет проверить спрос в нише. Такой способ позволит не переплачивать за хранение. Максимальное ограничение по весу — 125 кг, а по самой большой стороне — 2,5 м.

При этом взаимодействовать с партнерами Ozon проще, так как вся работа ведется через личный кабинет и инфраструктуру платформы, поэтому не нужно заключать дополнительный договор. Более того, если что-то случится с заказом по вине логистической компании-партнера, Ozon компенсирует финансовые потери, а со сторонней службой — придется разбираться самостоятельно.

Есть категории, которые разрешается размещать только по схеме realFBS. К ним относятся: цветы, фейерверки, ёлки и др.

Взаиморасчеты

Все платежи за реализованные заказы отображаются в личном кабинете в разделе «Финансы». После того как в системе маркетплейса статус заказа меняется на «Доставлено», селлер получает вознаграждение.

Платформа работает по системе взаимозачета: сначала списываются все затраты, а остаток денежных средств перечисляется селлеру. Поэтому из суммы заказа автоматически вычитаются комиссия за продажу, расходы на логистику и все прочие расходы, которые понесет продавец при торговле, в том числе затраты на рекламу.

Выплаты производятся на банковский счет, указанный при регистрации, дважды в месяц. Взаиморасчеты за период с 1 по 15 числа проходят до 25 числа этого месяца, а за период с 16 по последний день месяца — до 15 числа следующего месяца. Ограничений по сумме при этом нет.

Предприниматели могут настраивать график выплат под свои нужды. Например, подключить ежедневные выплаты. В таком случае у селлера увеличится комиссия за продажу, размер которой зависит от оборота. Или же подключить отсрочку платежа — например, на 15 дней, и тогда скидка на комиссию составит -0.35%.

Комиссии

Все продавцы реализуют товар за фиксированный процент от суммы — так называемую комиссию за продажу. Для каждой ниши она своя. Минимальный размер комиссии на сегодня составляет 3% — это ноутбуки и смартфоны Apple, а максимальный — 15% на книги, аксессуары для электроники, продукция для взрослых и др.

Основные и дополнительные услуги на Ozon

В зависимости от схемы логистики затраты могут меняться:

На FBO они включают в себя логистику. Туда входят комплектация, упаковка и сортировка, которая зависит от объемного веса и стоит от 40 до 1750 рублей. Кроме того, добавляются расходы на последнюю милю — то есть доставку до нужного ПВЗ или курьером до конечного покупателя, которая составляет 5,5% от стоимости. А также траты на хранение (зависят от габаритов).

На FBS расходы состоят из обработки заказа (приемки и сортировки), перевозки до региона, в которой находится потребитель, а также последней мили.

На realFBS — затраты на доставку партнерам маркетплейса или же сторонней логистической службе.

Не стоит забывать и про рекламные инструменты — они зачастую составляют наибольшую статью расходов на старте. Есть еще затраты на утилизацию, кросс-докинг, выезд курьера по FBS для отгрузки на складское помещение — их тоже очень важно учитывать при расчете ценообразования.

Что можно продавать на Ozon?

От выбора товара зависит половина успеха на платформе. Перед тем как ответить на вопрос: «Как начать продавать на Ozon?», важно проверить спрос в сегменте, грамотно рассчитать юнит-экономику, установить рыночную стоимость и проанализировать предложения конкурентов.

Среди самых востребованных категорий на платформе за последний месяц остаются:

электроника (телефоны и смарт-часы, компьютеры и комплектующие, телевизоры и видеотехника, ноутбуки, планшеты, электронные книги);

дом и сад (посуда, текстиль, хозяйственные товары, декор и интерьер, освещение);

бытовая техника (грили, кофемашины, миксеры, чайники, пылесосы, отпариватели);

красота и здоровье (уходовые средства за лицом и телом, декоративная косметика, парфюмерия);

детский сегмент (развивающие игрушки, конструкторы, настольные игры).

Ряд позиций разрешено размещать, только если у предпринимателя есть в наличии сертификат качества. Его при оформлении карточек может запросить платформа. Например, сюда попадают парфюмерия, детские игрушки и др.

При поиске перспективного для продажи ассортимента стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Изучайте данные самого маркетплейса. В личном кабинете в разделе «Что продавать на Ozon» мониторьте данные по самым востребованной и недостающей продукции на площадке.

Используйте внешние аналитические сервисы. Сегодня существует более десятка систем, собирающих данные с разных онлайн-площадок. Они помогают подбирать перспективные категории, оценивать объем продаж в конкретной нише, смотреть данные по конкурентам, среднему чеку в сегменте и многим другим показателям.

Сегодня существует более десятка систем, собирающих данные с разных онлайн-площадок. Они помогают подбирать перспективные категории, оценивать объем продаж в конкретной нише, смотреть данные по конкурентам, среднему чеку в сегменте и многим другим показателям. Продавайте то, в чем разбираетесь. Понимание ценности товара дает возможность сформулировать преимущества перед предложениями соперников.

Понимание ценности товара дает возможность сформулировать преимущества перед предложениями соперников. Выбирайте пользующийся спросом на нескольких площадках продукт. Так вы не ограничите себя одним каналом продаж, а сможете выходить и масштабироваться сразу и на других маркетплейсах.

Так вы не ограничите себя одним каналом продаж, а сможете выходить и масштабироваться сразу и на других маркетплейсах. Берите в приоритет не крупногабаритные варианты. Чем крупнее и тяжелее товар, тем дороже логистика.

Чем крупнее и тяжелее товар, тем дороже логистика. Помните о сезонном факторе. Лучше всего стартовать с тем, что пользуется спросом в течение всего года. Например, одежда, бытовая химия, декоративная косметика, детские игрушки, посуда.

Плюсы сотрудничества с Ozon

Среди ключевых преимуществ при работе с маркетплейсом:

Большая покупательская аудитория. Количество покупателей во 2 квартале прошлого года превысило 30,7 млн человек.

Широкомасштабные акции и распродажи, которые анонсирует платформа с помощью рекламы в социальных сетях и на ТВ.

Удобный и интуитивно понятный личный кабинет.

Широкий функционал и постоянно обновляющиеся аналитические инструменты и механики продвижения.

Как продавать на Ozon без ИП?

Как продавать на Ozon физическому лицу? Пользоваться возможностями платформы могут не только индивидуальные предприниматели и юридические лица, но и еще одна категория селлеров — самозанятые. Однако здесь есть ряд ограничений. Например, самозанятым не разрешается:

заниматься реализацией товаров несобственного производства;

продавать продукты питания, а также то, что требует обязательной маркировки;

нанимать сотрудников.

Как автоматизировать продажи на Ozon?

Чем больше у предпринимателя товаров, тем сложнее торговать на площадке. Поэтому чаще всего опытные селлеры применяют инструменты для оптимизации и автоматизации продаж.

Например, для этого можно:

Загрузить карточки с других маркетплейсов, на которых уже продает селлер с помощью exсel-форм. Такой способ позволяет упростить загрузку тем, у кого ассортимент исчисляется в нескольких десятках, сотнях и даже тысячах. Однако и здесь есть ограничения — можно загружать только exсel-шаблоны с WB из разделов «одежда», «обувь» и «красота».

Управлять остатками и заказами на нескольких площадках с помощью API-интеграции. Такая механика будет в автоматическом режиме обновлять статусы по текущим позициям. Кроме того, API-методы исключают риск продажи товаров по неверно указанной цене и позволяют избежать отмены заказов, которые в свою очередь влияют на рейтинг и ранжирование карточек.

Пользоваться виртуальным распределительным центром (ВРЦ), который на основании машинных алгоритмов определяет, в каких регионах лучше продается продукция и на какие склады эффективнее ее поставить.

Склады Ozon

Маркетплейс с каждым годом увеличивает складские мощности для того, чтобы принимать поставки, хранить товары, распределять заказы по пунктам выдачи, обрабатывать возвраты и многое другое. По итогам 3 квартала прошлого года количество складов Ozon увеличилось до 17 в 14 города, среди которых Воронеж, Калининград, Тверь, Красноярск и др. Все это позволяет продавцам расширять свое присутствие в других регионах.

Фото на обложке: Shutterstock / Don Pablo