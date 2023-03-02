Сервисы для продавцов на маркетплейсах

Что интересно, только 2,1% из сегодняшних продавцов работают с маркетплейсами более двух лет. Подобное явление исследователи связывают с резким увеличением интереса предпринимателей к торговым площадкам.

Февральское исследование школы по запуску продаж на маркетплейсах «Меркатус» выявило , что более 65% продавцов российских маркетплейсов вышли на эти площадки не более шести месяцев назад.

Такой вывод подтверждают и официальные цифры компаний. Так, оборот от продажи товаров и услуг на Wildberries вырос за 2022 год на 98% и составил 1,669 трлн рублей, а число заказов достигло 1,5 миллиарда.

Исследование Tinkoff eCommerce показало, что на другой крупной торговой площадке, «Яндекс Маркете», количество активных продавцов к сентябрю 2022-го увеличилось вдвое относительно показателей третьего квартала 2021 года и достигло 54 тысяч предпринимателей. Оборот e-commerce за год также показал двукратный рост.

Таким образом, торговлю на маркетплейсах определенно можно назвать трендом для российского ритейла. Если вы только планируете запускать продажи на торговых платформах или хотите усовершенствовать свои бизнес-процессы, ниже мы собрали лучшие сервисы аналитики, автоматизации и управления для продавцов.

Содержание:

Для чего при работе с маркетплейсами нужны сторонние инструменты?

У маркетплейсов есть свои внутренние инструменты для продажи и продвижения товаров.

Антон Ларин, CEO XWAY, отмечает, что «уже сегодня с их помощью селлеры могут загружать контент, управлять стоками и ценами, запускать рекламу, оценивать ее эффективность, настраивать SEO, влиять на положение в поисковой ленте и многое другое».

Так, на Wildberries в личном кабинете продавца формируются разнообразные отчеты — данные по продажам, доле бренда на платформе, динамика оборачиваемости и многие другие. Подобные функции для предпринимателей есть и у Ozon (в личном кабинете Ozon Seller), и у «Яндекс.Маркета».

Личный кабинет продавца на Wildberries

Первый минус, который сразу бросается в глаза — многие предприниматели не останавливают свой выбор на одном маркетплейсе и предпочитают охватывать аудиторию разных торговых площадок.

«У каждого маркетплейса есть своя информационная система, в которой процесс взаимодействия селлера и потребителя строится по определенным правилам. Из-за этого предприниматели, которые хотят торговать на нескольких платформах сразу, сталкиваются с рядом сложностей.

Синхронизировать торговлю вручную можно, если ассортимент не превышает 1-2 десятка SKU Позиций товара. В любом другом случае есть риск допустить ошибку из-за человеческого фактора.

Например, неверно выгрузить цены, продать партию в минус, отменить заказы клиентов, а потом получить огромное количество недовольных отзывов и снижение позиций карточки в общей поисковой выдаче», — рассуждает CEO XWAY.

Сторонние сервисы позволяют собирать все данные в одном месте и комплексно анализировать и контролировать продажи одновременно на нескольких маркетплейсах.

Однако даже если вы пока работаете только с одной площадкой, стоит понимать, что внешние инструменты автоматизируют рутинные процессы и сокращают издержки на рекламное продвижение.

С их помощью продавец может контролировать поставки, отслеживать тренды, получить представление о том, какие факторы влияют на спрос и что может помочь повысить прибыль.

«При этом также есть программы для эффективного продвижения товаров, например, биддер — инструмент, который помогает находить наиболее эффективную рекламную ставку на маркетплейсе. Или же API-интеграция — набор методов, который позволяет держать актуальной информацию по заказам и остаткам на разных площадках», — развивает свою мысль Ларин.

Маркетплейсы: Ozon и Wildberries

Marketguru — полезный сервис для тех, кто только планирует начать торговать на маркетплейсах и еще не определился с нишей.

Возможности сервиса MarketGuru

Инструмент показывает актуальные тренды на платформах — в какой нише спрос превышает предложение, новинки, которые показали стремительный рост, сезонные тренды и товары, где еще мало отзывов, но уже хорошая выручка.

Возможности сервиса:

Аналитика ниш;

Оптимизация карточек — сбор ключевых слов и поисковых запросов для оптимизации описания карточки;

Анализ заказов, отказов и географии продаж с нескольких кабинетов;

Планирование поставок и контроль наличия товаров на складе;

Автоматизация рекламы и экономия бюджета на маркетинг;

Расширенная финансовая аналитика с расчетом чистой и упущенной прибыли, ROI (*возврат инвестиций) и так далее;

Подробный отчет о нужном товаре в Telegram-боте;

Бесплатный калькулятор прибыли (с расчетом максимальной скидки на товар для избежания убытков).

Бесплатный пробный период: да

Стоимость: цена тарифов начинается от 16 тысяч рублей в месяц. Есть возможность выбрать тариф с наставником, который будет включать обучающую работу, а также еженедельные онлайн-встречи с экспертами.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Яндекс.Маркет», «Сбер. Мегамаркет», KazanExpress

Moneyplace будет полезен как начинающим продавцам, так и крупному бизнесу. Значительное его преимущество перед другими подобными сервисами — шесть маркетплейсов, с которыми можно работать.

Внутренняя аналитика сервиса Moneyplace

После выбора ниши нейросеть сервиса сформулирует рекомендации по продаже конкретных товаров. Интересно, что Moneyplace также следит за наличием товаров у оптовиков, чтобы иметь возможность рекомендовать их начинающим продавцам.

Для новичков предусмотрен бесплатный обучающий курс, а также бесплатная поддержка эксперта в начале работы.

Возможности сервиса:

Анализ ниш;

Аналитика стратегий конкурентов;

SEO-оптимизация товарных карточек и анализ ключевых слов;

Трекер товарных позиций;

Анализ цен конкурентов для выявления наиболее выгодной цены;

Автоматизация поставок;

Единый дашборд для Wildberries и OZON;

Автоматизация управления рекламой на Wildberries;

Расширенная финансовая аналитика.

Бесплатный пробный период: да, семь дней

Стоимость: от 15 до 100 тысяч рублей в месяц.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

Mpstats — еще один сервис, который обеспечивает полноценную внутреннюю и внешнюю аналитику для работы на двух крупнейших российских маркетплейсах.

Поиск ниши с помощью сервиса Mpstats

Из необычного здесь можно выделить функцию автоматизации работы с отзывами и вопросами покупателей.

Из конкурентных преимуществ сервиса также стоит отметить относительно низкие цены для такого широкого функционала — базовый тариф обойдется предпринимателю всего в пять тысяч рублей в месяц.

Возможности сервиса:

Анализ ниш, товаров, сезонных трендов;

Анализ и рейтинг продавцов и брендов;

Расчеты поставок, производств;

Автоматизация поставок;

Расширенная финансовая аналитика;

Работа с SEO для повышения рекомендаций товаров;

Анализ отзывов;

Анализ характеристик SKU;

Прогнозы ИИ;

Автоматизация рекламы;

Инструменты для работы с отзывами и их автоматизация.

Бесплатный пробный период: да, один день

Стоимость: от 4 800 до 80 тыс. руб. в месяц.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

Сервис Shopstat — это базовый комплексный инструмент для управления продажами.

Расширение от Shopstat

Функции Shopstat аналогичны другим сервисам, но главное его отличие в том, что он полностью бесплатный. Поэтому такой инструмент — отличный вариант для новичка.

Также у сервиса есть бесплатное расширение для Chrome, которое удобно использовать при проведении исследований в самих маркетплейсах.

Возможности сервиса:

Аналитика продаж;

Управление личными кабинетами в маркетплейсах;

Аналитика товаров;

Расширенная финансовая аналитика.

Стоимость: бесплатно.

Маркетплейсы: Wildberries, Lamoda

MarketVision — сервис аналитики данных маркетплейсов на основе алгоритмов ИИ.

Внешняя аналитика Wildberries с помощью сервиса MarketVision

Еще один инструмент, на который стоит обратить внимание новичкам. Помимо актуальных трендов и востребованных ниш сервис также позволяет наблюдать за статистикой продаж товара в определенный период времени — так можно отслеживать всплески активности и сезонность.

Возможности сервиса:

Аналитика ниш и отдельных товаров/групп;

Анализ структуры продаж конкурентов и динамики изменений оборота;

Анализ параметров, влияющих на спрос покупателей, с помощью фильтров;

Расширенная финансовая аналитика;

Контроль поставок;

SEO-оптимизация.

да

Стоимость: от двух до трех тысяч рублей в месяц.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

Еще один сервис комплексной аналитики. Среди конкурентных преимуществ — более широкий функционал, в том числе и возможность анализировать поставщиков, наличие калькуляторов выкупов и UNIT-экономики и многое другое.

Интерфейс сервиса Stat4Market

Возможности сервиса:

Аналитика брендов, поставщиков и поисковых запросов;

Анализ по API;

Редактор цен со встроенным расчетом оптимальных скидок;

Редактор карточек и SEO-оптимизация;

Расширенная финансовая аналитика;

Анализ позиций и расчет поставок;

Аналитика ниш и трендов;

Калькулятор выкупов;

Калькулятор UNIT-экономики;

Справочник кодов ТН ВЭД.

Бесплатный пробный период: да

Стоимость: тарифы установлены по каждому используемому инструменту — так, аналитика Wildberries по API обойдется от 49 рублей в день, редакторы цен и карточек стоят по 19 рублей в день. Самая дорогая позиция — отчет по анализу трендов — за один отчет пользователь заплатит 490 рублей.

Бесплатно на сервисе можно проанализировать позиции на Ozon, а также использовать плагин для браузера для работы с Wildberries.

Маркетплейсы: весь рынок e-commerce

У «Яндекс.Маркета» есть встроенная аналитика для продавцов в их личном кабинете. Однако, как заявляют разработчики инструмента «Яндекс.Маркет Аналитика», сервис предоставляет данные по всему рынку электронной торговли (а не по одному маркетплейсу).

Пример отчета от «Яндекс.Маркет Аналитика»

«Мы перенесли в наш аналитический сервис из „Яндекс.Маркета“ данные о товарах, их характеристиках и категоризации департаментов.

Библиотека „Яндекс.Маркета“ из миллионов карточек товаров с полными характеристиками позволяет нам давать срезы по всему объему категорий, которые представлены на “Маркете”», — говорится на сайте сервиса.

Инструмент нужен именно для получения аналитики по всему рынку электронной торговли.

Как получить доступ: сервис бесплатен, взамен предприниматель должен подать заявку на подключение и начать передавать данные о продажах в файле формата CSV, через «Яндекс.Метрику» или Google Analytics.

Данные, которые передает пользователь, будут обезличены.

Взамен открывается доступ в личный кабинет со статистикой по рынку. Набор доступных данных в каждой категории зависит от объема продаж в ней. Подробнее об уровнях и получаемых сведениях стоит прочитать в справке.

Продавцы не видят данные о конкурентах, однако производители могут получать информацию о деятельности других брендов.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

PI-Data — онлайн-сервис, который специализируется на формировании отчетов для работы продавца на маркетплейсах. Так, предприниматель может получить отчет о конкурентах с карточками товаров, информацию о брендах и поставщиках и тому подобное или, например, отчет по собственным продажам.

Пример отчета по анализу категории от PI-Data

Все отчеты динамические с гибкой настройкой и автоматически обновляются раз в 30 минут.

Возможности сервиса:

Поиск ниши;

Анализ категории;

Анализ карточки товара;

Анализ поисковых запросов;

Мониторинг артикулов;

Сравнение брендов;

Расширенная финансовая аналитика;

План поставок;

ABC-анализ;

Динамика показателей;

Сервис для работы с вопросами и отзывами.

Бесплатный пробный период: да, неделя

Стоимость: от двух до 10 тысяч рублей в месяц.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

Аналитический инструмент, который показывает статистику по самым ходовым товарам. Его основная задача — помочь начинающим продавцам попасть в тренд и обеспечить высокий уровень востребованности товара.

Анализ товара с помощью Huntersales

Возможности сервиса:

Анализ категорий, продавцов, брендов;

Статистика товара;

Аналитика запросов;

Динамика ключевиков и категории;

Ключевые запросы;

Глобальный топ товаров;

Расширение для браузера.

Бесплатный пробный период: да, три дня

Стоимость: от 900 до 24 тыс. руб. в месяц.

Маркетплейс: Wildberries

Postavki — сервис для прогнозирования и аналитики поставок на Wildberries. Инструмент работает в автоматическом режиме, достаточно загрузить API-ключ.

Финансовый отчет, сгенерированный сервисом Postavki

Возможности сервиса:

Прогноз поставок и продаж;

Контроль динамики заказов/продаж/возвратов за день в конечных ценах, с показателями согласованных скидок, промокодов;

Расширенная финансовая аналитика;

ABC-анализ;

Отображение остатков, движений и возможных потерь на складах;

Telegram-бот, который отслеживает заказы и продажи в реальном времени.

Бесплатный пробный период: да, семь дней

Стоимость: 7 500 рублей в месяц.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Сбер.Мегамаркет», «Яндекс.Маркет»

Для продавцов на маркетплейсах «МойСклад» предлагает комплексный сервис, который, по заявлениям самих разработчиков, должен закрыть все потребности бизнеса — это и аналитика, и CRM-система, и складской учет, а также автосценарии и многое другое.

Расширенная аналитика «МойСклад»

Возможности сервиса:

Расширенная финансовая аналитика с расчетом себестоимости, комиссий и так далее;

Генерация штрихкодов и печать этикеток, проверка комплектации при подготовке поставки на маркетплейс;

Контроль остатков, наличия на складах и так далее;

Обновление цен на всех площадках одновременно;

Автосценарии;

CRM-система;

Работа с этикетками, в том числе и генерация штрихкодов.

Бесплатный пробный период: да, две недели

Стоимость: есть бесплатный тариф для одного сотрудника. Далее цены варьируются в зависимости от функциональности и количества сотрудников — от 495 до 6 715 рублей в месяц. Некоторые функции подключаются за дополнительную плату.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Яндекс.Маркет», «Сбер.Мегамаркет»

Еще один сервис «полного цикла», который упрощает работу продавцов, тогрующих на нескольких маркетплейсах. Инструмент позволяет создавать карточки товаров и управлять ими, следить за продажами, вести складской учет и осуществлять сборку заказов в одном окне.

Возможности сервиса SelSup

Возможности сервиса:

Единый кабинет для управлениями товарами;

Создание карточек;

Онлайн-обновление остатков;

Сборка заказов в одном окне;

Умная лента;

Генерация штрихкодов и печать этикеток;

Расширенная финансовая аналитика и работа с налогами.

Бесплатный пробный период: нет информации

Стоимость: от 3 000 до 20 тыс. руб. в зависимости от количества товаров, пользователей и наличия некоторых функций.

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon

Сервис объединяет в себе инструменты аналитики и управления продажами.

Интерфейс сервиса «Маяк»

Возможности сервиса:

Анализ ниши;

Автоматическое управление рекламными ставками;

Расширенная финансовая аналитика;

SEO-оптимизация;

Оптимизация поставок;

Анализ конкурентов;

Мониторинг запросов и категорий;

Товарная аналитика и ABC-анализ;

Лента заказов.

Бесплатный пробный период: нет, но есть бесплатный тариф

Стоимость: от 4 000 до 8 000 руб. в месяц.

Обложка сгенерирована нейросетью MidJourney. Все иллюстрации взяты с официальных страниц сайтов