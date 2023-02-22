Как совмещать несколько бизнесов — советы серийного предпринимателя

Егор поделился советами, как эффективно развивать несколько бизнесов, и приемами, которые помогают решить проблемы на старте и переключаться.

У серийного предпринимателя Егора Гурьева под управлением пять проектов из разных сфер — такая работа требует постоянного переключения. У всех бизнесов разная специфика, и чтобы не допустить выгорания, нужно отрегулировать минимум три сферы: работу с командой, распределение ресурса и времени для отдыха.

Как распределять ресурс и координировать команду

Отвечать за несколько бизнесов одновременно — непросто. Важно научиться расставлять приоритеты. Например, у меня сейчас пять проектов, и я не возьмусь за что-то новое, пока погружен в текущие дела.

Вот тезисы, которые помогли мне как предпринимателю:

Определите work in progress limit

Поймите, сколько треков вы готовы обслуживать, и вне этого лимита не беритесь за что-то другое. Обязательно нужен план, чтобы понимать, какая у вас будет роль в каждом из проектов, когда и при каких условиях вы перестанете им заниматься.

При удачном раскладе вы должны стать пассивным инвестором, у которого в проекте появятся директор и партнеры. Они будут получать процент и заниматься развитием.

Главное принять этот факт: невозможно управлять несколькими проектами и везде быть на первом месте.

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Научитесь делегировать задачи

Общайтесь с сотрудниками и давайте возможность проявлять себя. Если они используют шанс — значит эти люди чего-то хотят и готовы брать ответственность.

Иногда им лучше вообще не мешать и позволять развиваться, даже если кажется, что в каких-то вопросах вы лучше разбираетесь.

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Придерживайтесь конкретного менеджмента — это помогает легко решать операционные задачи

Например, по понедельникам идет планирование, в среду занимаетесь командой, в пятницу — демо.

Если превратить операционную деятельность в регулярные задачи, это устранит многие проблемы. Например, сотрудники знают, что по пятницам вы собираетесь на планерке, можете обсудить сложности и пожелания. Таким образом команда понимает, что минимум раз в неделю она будет услышана, и готовится к этому дню.

Как совмещать несколько бизнесов одновременно

Я знаю предпринимателей, которые хотят заниматься несколькими проектами. При этом они не уверены, что у них хватит ресурсов и времени, чтобы везде достигать желаемых целей. Здесь важно грамотно распределять силы и лавировать между всеми бизнесами сразу.

Например, у меня сейчас пять проектов, и они очень разные. В одних я нахожусь на первых ролях, в других — нет.

Один из проектов — сервис, в котором разработчики игр могут подключить монетизацию и быстрее зарабатывать. Я помогаю команде со стратегией и продажами, но моя роль в этом проекте не главная.

Есть команда, которую возглавляет мой друг и партнер Вадим Андреев, и он работает самостоятельно. Подобным образом вы можете доверить управленческие вопросы своему компаньону. Договоритесь, какие действия и вопросы он должен согласовывать с вами, а по каким может принимать решения самостоятельно.

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Мы развиваем сервис, благодаря которому люди получают из специальных автоматов вкусную и чистую воду. В этом бизнесе я главный инвестор, что не требует ежедневного и пристального внимания. При этом я могу лидировать какие-то задачи, например, сейчас вместе с разработчиком занимаюсь мобильным приложением, чтобы полностью перейти в диджитал и усовершенствовать продукт.

Однако есть проекты, которым я уделяю больше внимания:

платформа, с помощью которой смогут получать зарплату люди, работающие и живущие за границей;

мобильное приложение, которое помогает выстраивать отношения с детьми в плане использования гаджетов.

В этих проектах под моей ответственностью:

Вопросы масштабирования бизнесов. Изучение рынка. Поиск и привлечение партнеров. Продажи.

В этих проектах я занимаюсь операционными задачами.

Такое распределение задач, где в одном проекте у тебя есть люди, которым ты доверил управление, а в другом ты занимаешься какими-то направлениями самостоятельно здорово упрощает жизнь и помогает контролировать каждый из бизнесов.

Должны ли бизнесы быть из одной сферы?

Нужно заниматься тем, что нравится, и отлично, если предприниматель задействован в разных сферах. Это не надоедает, помогает не выгорать, переключаться между направлениями, улучшает кругозор и диверсифицирует риски.

Например, вы занимались рестораном и студией разработки мобильных приложений. Случился ковид: ресторан закрылся, а студия осталась.

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Вы можете вести совершенно разные бизнесы, они необязательно должны быть похожими. Чтобы каждый бизнес развивался, необходимо делегировать обязанности и уходить на вторые роли там, где команда может справиться без вас.

Не надо бояться, что кто-то выполнит задачи хуже, чем это сделали бы вы. Помните, что ошибки будут всегда, они никогда не закончатся.

В процентном соотношении 80% решений будет ошибочными и примерно 20% — возможно правильными.

Здесь помогает наем людей, которым интересен ваш проект, а не только заработок. Тогда в каждом из бизнесов у вас будут расти и развиваться люди, которым можно доверять и делегировать задачи, разгружать себя и рассматривать их как будущих директоров, или партнеров.

Это помогает лавировать между несколькими проектами и строить бизнесы, опираясь на команду.

Как не допустить выгорания

В целом, вся жизнь — сплошное выгорание. Кроме бизнеса (или сразу нескольких), есть еще семья, рутина, бытовые и личные обязанности. Поэтому нужно заранее предсказывать негативный сценарий и уметь договариваться с собой.

Например, по вторникам у меня нет рабочих созвонов.

Я установил такое правило для себя, что я разгружаю день в неделю, чтобы отдохнуть и спокойно поработать.

Так было не всегда, раньше я забивал рабочими звонками все будни. Я успевал решить больше вопросов, но и чувствовал, как сдуваюсь и не хочу ничего делать.

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Плюс я разбиваю день на две части.

Утром — созвоны, время после обеда — наедине с собой, когда ни с кем не разговариваю. Могу закрыть ноутбук, взять бумагу и размышлять. В моем случае такой подход снимает проблему с выгоранием. Большое удовольствие — работать в праздники, когда никто не отвлекает и можно думать над стратегией.

Думаю, идеальный вариант — когда вы параллельно занимаетесь одним-двумя бизнесами. Все-таки пять проектов требуют постоянного переключения. Особенно бывает трудно, когда ты погружаешься в один из бизнесов, который требует особого внимания, потом «выныриваешь» из него и понимаешь, что еще четыре проекта ждут твоего внимания. В результате ты не успеваешь отдохнуть, снова вовлекаешься в следующий бизнес, и так по кругу.

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Иногда у меня идут созвоны сразу друг за другом и по всем проектам. Это тоже выматывает: в какой-то момент приходится собираться, потому что начинается расфокус внимания, что и приводит к выгоранию.

Я практикую разную мелкую активность, чтобы в течение рабочего дня переключаться и хотя бы немного отдыхать от дел.

Могу пойти налить чай;

Начал практиковать созвоны на разных этажах;

Пока дошел пешком — уже перевел дыхание и немного расслабился;

Подключаю тренировку для мозга — мысленно рисую себе одну важную задачу и думаю только про нее. Это помогает лучше фокусироваться и не распыляться между всеми делами сразу.

От выгорания помогает спорт, желательно групповой, чтобы не продолжать гонять мысли наедине со штангой. Сейчас я увлекаюсь кикбоксингом, занимаюсь три-четыре раза в неделю, и мне очень нравится.

Физическая активность «отключает» от текущей ситуации, и вы на время забываете о проблемах.

Советы предпринимателям

Выстраивайте четкую систему планирования, которая будет комфортной для вас. Бизнесы необязательно должны занимать одинаковое количество времени. Это поможет заниматься сразу несколькими проектами, переключаться между ними и правильно распределять личное время.

Окружайте себя единомышленниками: работайте с партнерами, а не исполнителями. Умение эффективно вести несколько бизнесов позволяет находить нужных людей в команду.

Делегируйте задачи, доверяйте сотрудникам и давайте свободу. Старайтесь не контролировать каждый процесс. Часто предприниматели считают, что лучше всех разбираются в своем бизнесе. Это серьезная ошибка, которая может привести к выгоранию.

Систематизируйте приоритеты и посмотрите, на что уходит ваше время. Например, я трачу 30% времени на работу, 30% — на себя и 30% — на друзей, семью и общество. Придумайте свою систему координат, потому что при жестком графике всегда необходима «перезагрузка».

Не переживайте о проблемах. Большая вероятность, что люди, которым вы делегируете задачи, справятся хуже вас — учитесь относиться к этому спокойно. Помните, что 80% решений будет ошибочными и только 20% — точными. Это нормально: фокусируйтесь на том, что оказалось успешным.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney