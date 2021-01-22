«Выгоднее переработать, чем везти на свалку»: что мешает вторичной переработке пластика в России и как это изменить

Совладелец «Технониколь» Сергей Колесников рассказывает, как бизнес может повлиять на создание цивилизованной системы сбора и переработки полимерных отходов и что нужно, чтобы наладить работающую экосистему обращения с вторичными полимерами.

На совещании по развитию нефтехимической отрасли Владимир Путин заявил о необходимости налоговой и неналоговой поддержки переработки вторичных полимеров. Эта мера призвана помочь увеличить долю использования вторичного сырья при производстве готовой продукции.

Вторичный пластик — это экономия до 90%

Емкость рынка вторичной гранулы из пластмасс, производимой в России, составляет около 35-40 млрд рублей. Потенциал роста у этой сферы колоссальный — минимум в два раза. Он обеспечивается за счет притока большего объема сырья с вновь вводимых мусоросортировочных комплексов, а также потребности со стороны переработчиков в замене первичного полимера на вторичный. Емкость в 80 млрд рублей — не предел.

Объем твердых бытовых отходов (ТБО) в России — проблема колоссальная. Ежегодно россияне производят от 60 до 70 млн тонн ТБО. И только 10-15 % из них отправляются в переработку. Значит ли это, что нужно запретить пластик?

Табу только ухудшит ситуацию. Мы по-прежнему будем выкачивать ресурсы планеты. Экологичный материал — не тот, что произведен из натуральных веществ. Приставка эко имеет куда более глубокий смысл и включает несколько критериев: безопасность производства, количество циклов переработки, утилизацию.

Количество выбросов углекислого газа при производстве пластика в 13 раз меньше, чем при производстве стали или алюминия. А если мы добавим к этому практически неограниченное число циклов переработки, то полимеры окажутся не только безопасным, но и выгодным материалом. Использование вторичного сырья позволяет добиться огромной экономии на производстве. Рециклинг тонны полимеров требует всего 10% энергии и воды от затрат на первичное производство.





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Что нужно, чтобы привлечь бизнес в отрасль вторичной переработки

Работа со стереотипами. В России есть стереотип, что вторичное сырье — это синоним низкого качества. В Европе к этому совсем другое отношение. Использование вторичного пластика — это модно, прогрессивно и уважаемо. Значит, необходимо работать с общественным и мнением, объяснять и максимально открыто демонстрировать качество готовой продукции. Задача производителей — показать потребителю, что технологии позволяют сохранить эксплуатационные свойства продукции, при производстве которой используется вторсырье. Внутренний рециклинг. Сейчас переработкой вторичных полимеров занимаются только крупные производства. В первую очередь речь идет о внутреннем рециклинге. Предприятия, в том числе и наши заводы, отправляют отслужившие полимеры (изоляцию, обрезки, водосточные системы из ПВХ) на вторичную переработку. Для промышленности это важный шаг.



Мы пошли немного дальше: расширили действие программы и подключили к ней строительную отрасль. Мы принимаем отслужившую теплоизоляцию, полимерные материалы и отправляем их в переработку. Так мы снижаем нагрузку на полигоны, поскольку ранее строители все отходы от сноса зданий и сооружений направляли именно туда. Взаимодействие между отраслями. Я бы предложил государственным структурам и компаниям, задействованным в дорожном строительстве, в том числе и железнодорожных путей сообщения, выработать единую позицию относительно применения вторичного полистирола. Например, норматив, обязывающий использовать при строительстве дорог утеплитель с содержанием хотя бы 15% вторичного сырья, мог бы стать настоящим прорывом в этом вопросе. Бизнес по переработке — это часть большой экосистемы. Наладить культуру производства. Не все пластики могут отправиться на переработку. Один из принципов успешного бизнеса — качество у истока. Производителю необходимо контролировать процесс с самого начала, с момента поставки сырья. Но что делать переработчикам, если в России вторичный пластик практически невозможно использовать повторно? Одна из сложностей связана с содержанием антипирена во многих изделиях из полистирола. Его наличие мешает повторной переработке. Нам нужно добиваться изменений в подходах к производству первичной гранулы. Мы сами много раз выступали с предложением заменить вредный антипирен, но практика показала, что наличие любых антипиренов, даже условно «зеленых» — проблема для повторной механической переработки. И при этом весь пенопласт в России производится только с добавлением антипирена.



Достучаться до крупных производителей очень сложно, нужно делать это сообща. Вторичный пластик выгоднее переработать, чем везти на свалку. Прорывом в этом направлении должна стать поддержка производителей, которые выпускают изделия, подлежащие переработке. Я уже упоминал опыт нашей компании: внутренний рециклинг у нас отлажен на хорошем уровне. Необходимо стремиться, чтобы первичные изделия (та же упаковка) имели стандартное качество и были пригодны для переработки.



Возьмем для примера подложку для замороженных продуктов. Если это полистирол черного цвета без примесей дополнительных полимеров, его можно переработать несколько раз. Если бы государство поощряло таких производителей, например, уменьшением утилизационного сбора — это уже создало бы стимул к развитию направления. Хотите разнообразия, используя красители и добавки, не дающие шанса продукту на вторую жизнь? — платите больше. Малый и средний бизнес в экосистеме. Предположим, крупный бизнес, ретейл, HoReCa заинтересованы в том, чтобы сдавать вторичный пластик. Собрав 100 кг отслужившего пенопласта, подложек и прочего, компании придется заказать фуру, чтобы доставить сырье к месту переработки. Непрессованный пенопласт легкий и очень объемный. Транспортировать 100 кг одной фурой крайне невыгодно, логистика и оплата транспорта окажутся дороже сырья. Вот на этом этапе важно участие малого и среднего бизнеса, который бы взял на себя сбор, очистку и прессовку вторичного сырья.



Опыт Японии и Европы уже продемонстрировал эффективность этого подхода. На своем примере я могу сказать, что мы готовы покупать вторичный пластик по цене 40-60 рублей за кг. Это 40-60 тыс. рублей за тонну. Но нам важно, чтобы к нам он поступал уже очищенным, сортированным и спрессованным.

Я предлагаю несколько шагов.

Нам важно создать вместе такую экосистему, при которой вторичный пластик будет выгоднее отдать на переработку, чем вывезти на свалку.

Многое еще предстоит сделать в вопросе формирования инфраструктуры. В этом вопросе большое значение имеет участие государства, в том числе в рамках законодательства по обращению с пластиковыми изделиями, пригодными для повторной переработки.





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