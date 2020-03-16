Подводные камни бьюти-бизнеса: памятка для тех, кто хочет открыть свой салон красоты

Максим Котляренко, основатель и гендиректор «Стартап под ключ» , рассказывает, как не наступить на популярные грабли, строя бизнес на красоте.

Бьюти-бизнес — это красиво и перспективно, удобно и хорошо масштабируемо. Сегодня салоны красоты разного формата продолжают открываться в центре и на окраинах столицы и других городов. Спрос на качественный ухода за собой в разной ценовой категории остается высоким, а значит, на этом поле все еще имеет смысл работать — как по франшизе, так и запуская бизнес с нуля.

В среднем цикл запуска бизнеса в индустрии красоты составляет 3–4 месяца, и его можно разделить на несколько важных этапов: проработку концепции, поиск помещения, запуск процессов по превращению помещения в салон, подбор оборудования и команды, формирование пакета услуг и ценообразование. Для каждого из этих этапов, впрочем, характерны свои риски.

Какие опасности и нюансы поджидают того, кто решит открыть салон красоты? Основные варианты такие: недостаточно глубокая проработка концепции и целесообразности запуска бизнеса, минимум внимания к деталям, легкомысленное отношение к подбору помещения, к нормативам и регламентам для помещений и рекламных мероприятий.

Также для разных форматов бизнеса на красоте характерны разные типы рисков. Разберемся более подробно с тем, что стоит иметь в виду прежде, чем запускать бизнес в конкретном направлении.

Салон на дому

Самый экономный вариант — профессиональная студия для работы в домашних условиях. Этот проект простой и не требует больших вложений, но включает множество нюансов.

Аудитория

Главный риск — это сужение целевой аудитории до клиентов, готовых обслуживаться на дому у мастера. Перспектива идти на дом может вызвать негатив у клиентов сегмента премиум и выше. Это связано с вопросами стерильности, профессионализма, ответственности, которую будет нести мастер в случае, если что-то пойдет не так.

Привлекать клиентов мастер — он же предприниматель — будет либо за счет низких цен на услуги, либо за счет своей репутации. Последнее справедливо для проверенного мастера, за которым его клиенты готовы будут пойти хоть на край света.

Легализация

Еще один риск — непрозрачность бизнеса, а также возможные жалобы соседей и конкурентов, которые могут повлечь за собой проверку со всеми вытекающими последствиями. Часто надомники работают без оформления бизнеса, несмотря на то что оформить ИП или сделать себя самозанятым очень легко.

Но есть и отдельные требования, к примеру, к ногтевому салону — если работа сопряжена с резкими запахами, значит, требуется установка специальной вытяжки. Это нужно учитывать даже при обустройстве надомной студии.

Ответственность

Наконец, риск ответственности перед клиентом за оказанные услуги, — здесь мастер должен иметь на черный день круглую сумму, чтобы в случае ошибки возместить ущерб.

Нейл-бар

Популярная концепция спонтанного маникюра «на бегу» в торговых центрах существует как в виде независимых салонов, так и в формате франшизы.

Точка отсчета

Основной риск в этом бизнесе — неправильное расположение. Чтобы этого избежать, тщательно выбирайте торговый центр и заранее замерьте трафик. Промониторьте конкурентов и исключите из целевой зоны центры, где уже есть 5–6 точек маникюра.

Можно отслеживать новые центры на этапе строительства и смотреть прогнозы аналитиков по ним, чтобы заранее застолбить за собой место, а затем открыть салон.

Аренда

Еще один риск — завышенная стоимость аренды, которая начинается от 10 тысяч рублей за квадратный метр. Чтобы снизить этот риск, стоит торговаться за предельно низкую цену, договариваться о льготной ставке на первый год и арендных каникулах.

Франшиза

Если и думать о покупке франшизы, я бы рассматривал только известные сети. В противном случае овчинка не стоит выделки.

К тому же чаще всего франшиза — это множество ограничений (например, покупка в головном салоне расходников и материалов) при минимуме поддержки, долгий выход на точку безубыточности и низкая прибыль. В случае же со своим бизнесом есть перспектива вывести его в сеть и успешно капитализировать.

Салон с полным циклом услуг (без аппаратной косметологии)

Самый распространенный тип салона красоты сегодня — это салон с полным циклом услуг (ногтевой сервис, косметология, эпиляция). Такие салоны пользуются спросом и достаточно быстро выходят на точку безубыточности, но и тут есть несколько нюансов.

Помещение

Во-первых, его нужно выбирать тщательно, ведь 50% успеха этого бизнеса зависит именно от помещения. Салону красоты нужен хороший трафик. В идеале стоит брать отдельное помещение на первой линии, с витриной и достойной входной группой. Хотя это не всегда гарантия или необходимое условие успеха.

Во-вторых, убедитесь, что срок аренды составляет не менее 3–5 лет, чтобы избежать внезапного выселения, а сам контракт отдайте на проверку юристам на чистоту сделки. Контракты лучше заключать напрямую с владельцем помещения.

Чтобы себя обезопасить, важно также проверить юридическую чистоту, наличие права собственности, БТИ, согласованность планировки.

Ремонт

Чтобы не переплачивать за простой ремонтируемого здания, нужно с самого начала договориться с владельцем о строительных каникулах минимум на 2–3 месяца. Владелец должен следить за тем, чтобы все ремонтные работы были надлежащим образом согласованы, а перестройки заверены уполномоченными органами, — лучше потратить на это время сейчас, чем оплачивать солидный штраф позднее.

Разработка брендбука и фирменного стиля

Об этом нужно позаботиться заранее. Также не стоит затягивать с проверкой логотипа через Роспатент, чтобы уберечь себя от внезапного и категоричного отказа в регистрации через девять месяцев после подачи документов.

Расчетный счет

Часто этот момент упускают из виду, но расчетный счет организации должен быть открыт уже к моменту заключения договора аренды, чтобы осуществлять первые платежи.

Подбор команды

Начните искать людей для работы в салоне за три недели до открытия. В этом случае снизится риск того, что нанятые слишком рано люди разбегутся по другим местам или, напротив, что вы не успеете их найти вообще.

Салон красоты с аппаратной косметологией

Такой салон отличается от предыдущего расширенным спектром услуг и рисками. Помимо перечисленных выше рисков сюда нужно добавить следующие.

Оборудование

Оборудование должно иметь необходимую сертификацию, подтвержденную документами.

Персонал

В салоне такого класса профессионализму сотрудников уделяется еще большее значение. Мастерство работы на аппаратах должно подтверждаться сертификатами и прохождением обучения, иначе пользы от дорогостоящих приобретений может и не быть. Проверяйте рекомендации кандидатов на работу, побеседуйте с их предыдущими работодателями.

Сегментация

С салоном такого класса нужна детальная проработка концепции, чтобы не промахнуться мимо целевой аудитории: например, не стоит открывать премиум-салон в спальном районе. Также не стоит открываться там, где рынок перенасыщен конкурентами.

Часто при первом касании с новой локацией кажется, что конкурентов здесь нет, никто еще сюда не зашел. Но бывает, что в здании уже есть несколько салонов красоты, которые только ремонтируют помещение. Стоит заранее уточнить это у управляющей компании.

Маркетинг

Для салонов такого класса особенно важна хорошая маркетинговая концепция — легенда, уникальное торговое предложение и своя, завлекательная фишка.

Клиника красоты в люксовом сегменте

Такой бизнес-проект требует более существенных вложений (10 млн рублей и выше), но основные принципы работы и риски будут теми же, что и для салона красоты полного цикла. Единственное ключевое дополнение — повышенные требования к персоналу и оборудованию.

Персонал

В такую клинику берут людей проверенных, у которых в активе не только профильное образование, но и, возможно, медицинская степень, а также минимум 7–8 лет опыта работы и подтвержденные рекомендации.

Отдельной строкой расходов тут идет менеджер-администратор, который должен уметь работать с премиальными клиентами и их запросами, знает и может применять основы конфликт-менеджмента.

Оборудование

Поскольку оборудование в такой клинике требует существенных расходов, нужно очень четко просчитывать на входе срок возврата инвестиций по каждому аппарату, чтобы понимать, какой брать. Не лишним будет изучить конкурентов, чтобы понять, как они продают услуги на аналогичном аппарате.

Как получить максимум

Делайте максимум расчетов на входе: бизнес-модель, бизнес-план, данные по помещениям, услугам, конкурентам. Внимательно изучайте аналитику, чтобы понять путь клиента, средний чек и топовые процедуры салона. Ориентируйтесь на цифры и факты, а не на эмоции и предположения.

Уделяйте внимание концепции салона, ищите изюминку, которая будет выделять вас среди конкурентов.

Делайте бренд в долгую, чтобы можно было его масштабировать в перспективе. Не факт, что вы будете использовать эту возможность, но лучше иметь ее в рукаве как запасную.

Фото на обложке: Shutterstock / Evgeniy Kalinovskiy

Фото в тексте: Unsplash