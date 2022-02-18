Что такое Poka-Yoke и как этот механизм помогает защитить бизнес от «плохих клиентов»?

Как защитить бизнес от подобных проблем и при чем тут Poka-Yoke, рассказывает Андрей Иващенко — основатель и руководитель лаборатории сервиса Servitization, практик сервис-дизайна и управления клиентским опытом, консультант в области сервисного проектирования и организационного дизайна.

Клиенты и сотрудники бизнеса всегда будут совершать ошибки во время процессов обслуживания, которые могут привести к потере репутации, денег, разрыва отношений и ухода.

История Poka-Yoke

Во время посещения завода Yamaha Electric в Японии в 1961 году специалисту статистического контроля качества компании Toyota Shigeo Shingo рассказали о проблеме, возникшей с одним из их продуктов. Устройство представляло собой переключатель с двумя пружинными кнопками.

Иногда сборщик забывал вставить пружину под каждую из них, что обнаруживалось только тогда, когда продукт попадал в руки покупателю, и фабрике приходилось направлять к заказчику инженера для ремонта переключателя. Несмотря на указание руководства о недопустимости подобной ошибки, сотрудники в конечном итоге совершали ее снова и снова.

Shigeo Shingo предложил решение, которое стало первым механизмом Poka-Yoke. В новом подходе перед коробкой с деталями помещалась небольшая тарелка, и первая задача рабочего на этапе сборки — вынуть из коробки две пружины и поместить их на тарелку. Если после сборки оставалась какая-то пружина, то рабочий знал, что он забыл ее вставить, и мог быстро устранить ошибку, не доводя до брака.

Изначально Shigeo Shingo назвал эту механику «Baka-Yoke» или «Защита от дурака», но потом изменил название на более толерантное «Poka-Yoke», чтобы не обижать рабочих.

Термин Poka-Yoke происходит от японских слов «Pokа» («непреднамеренная ошибка») и «Yoke» («предотвращать»). Poka-Yoke уже более полувека служит инструментом системы производственного качества компании Toyota, основная идея которой заключается в проектировании производственных процессов, исключающих ошибки или, по крайней мере, легко выявляемых для исправления.

Перекочевав из производственной практики, Poka-Yoke стал присутствовать в нашей повседневной жизни, хотя многие примеры настолько обыденны, что мы часто не замечаем их существования:

Маркировка хирургами частей тела пациента перед проведением операций для предотвращения трагических последствий;

Звуковой сигнал системы безопасности автомобиля при выезде на встречную полосу или при непристегнутых ремнях безопасности;

Беговые дорожки, водные мотоциклы, оснащенные предохранителем на запястье, с функцией остановки двигателя при падении;

Звуковой сигнал микроволновых печей, стиральных и посудомоечных машин, не позволяющий начать работу при открытой дверце;

Многие лифты отказываются работать, если они превышают лимит веса;

Одно важное наблюдение, которое определяет причину возникновения ошибок и необходимость в существовании подобных защитных механизмов — участие человека. Это подводит нас к выводу о том, что люди всегда останутся людьми, и нельзя ожидать того, что они будут все время контролировать свои действия и выполнять все инструкции, которые им дают.

Одна из основных целей Poka-Yoke — не допустить дефекта или негативных последствий в случае, если пользователь продолжает совершать действия, пренебрегая предупреждениями.

«При чем здесь сервис?» — спросите вы. Poka-Yoke показал отличные результаты в повышении устойчивости производственных процессов и качества производимых товаров, которыми самостоятельно пользуются люди без какого-либо контроля со стороны производителя.

В сервисе же конечный результат продукта сильно зависит от действий клиента, поскольку создается при его непосредственном вовлечении в процесс производства. При этом он должен правильно выполнять свою часть работы, чтобы сервис вообще состоялся.

Согласно универсальной теории сервиса, определения и понятия которого описываются в фундаментальной работе профессора Университета Бригэма Янга доктора Скотта Сэмпсона «Understanding Service Businesses», сервис — это продукт, в производстве которого клиент принимает непосредственное участие, в отличие от производства стиральных машин или автомобилей.

Стоматологическая клиника не может установить пломбу в больной зуб без пациента, пока тот не запишется на прием, парикмахерская не подстрижет, пока у клиента снова не вырастут волосы, курьерская доставка, автосервис, авиаперелёты, банковское обслуживание. Никакой из этих сервисов не может быть осуществлен без участия клиента, либо без участия его ресурсов, которые он привносит в процесс.

Представьте, что ваша производственная компания нанимает нового сотрудника, которой только что окончил институт и пришел на стажировку. Молодой специалист опаздывает, совершает ошибки, нарушая все регламенты и процедуры, которые могут повлечь за собой большое количество брака в будущем.

Однако уволить или понизить зарплату вы ему не можете, потому что он стажер. Таким же неопытным сотрудником в сервисном производстве является Ваш клиент.

Практика сервис-дизайна показывает необходимость постоянного узнавания и обучения пользователя выполнять свою часть работы правильно.

Насколько хорошо вы знаете своего клиента?

В чём основная сложность при взаимодействии с пользователем и с тем фактом, что клиент принимает непосредственное участие в сервисном производстве?

Аудитория, которая сталкивается с разрывами в сервисе, бывает двух типов: те, кто остается и продолжает взаимодействие и те, кто уходит. Клиенты, которые остаются, могут либо пожаловаться и ожидать от сервиса исправления ошибки, или не жаловаться, а принять то качество услуги, которое есть. То есть уйти, подвергая риску репутацию компании, рассказав о негативном опыте другим потенциальным клиентам.

Это как если бы ваш сотрудник, который совершил ошибку постеснялся или побоялся признаться в этом, что впоследствии привело к более большим проблемам, а дома с упоением рассказывал свой семье и друзьям, какая у него плохая работа.

Бизнесу нужно научиться выявлять процессы, в которых клиенты и сотрудники могут совершать ошибки, выстраивать механизмы быстрого реагирования и устранения до того момента, пока она не переросла в дефект качества.

Голос потребителя

Негативная ситуация вызывает сильный эмоциональный эффект в независимости от того, склонен ли клиент к немедленной жалобе, или робко проглатывает все недостатки обслуживания.

У клиента всегда возникают сомнения и сложности в понимании процедуры подачи жалобы, ожидаемой реакции, времени и процедуре исправления ошибки: изменит ли жалоба ситуацию, или сделает еще хуже. Чаще всего многие не жалуются, а уносят проблему с собой.

Важно понимать, что в этот момент клиент несет значительные поведенческие издержки перед возможностью пожаловаться компании и дать ей шанс на исправление ситуации, поэтому сервисам необходимо устранить любые эмоциональные, когнитивные, поведенческие барьеры перед желанием клиента сообщить о недостатках.

Разработать систему, сигнализирующую об ошибках клиента, предоставляя возможность персоналу или технологии устранить ее, либо дать клиенту возможность устранить ее самостоятельно.

Как видите из примера поведения клиентов, сервисные процессы взаимодействия должны обладать двумя характеристиками:

Исключать ошибки клиентов и сотрудников на стадии проектирования и в ходе реализации обслуживания;

Выявлять ошибки, сообщать об этом клиенту и сервис-провайдеру в случае ее возникновения.

О том, как проектировать сервисные процессы, обладающие подобными свойствами, с «примерами из практики», расскажем из второй части статьи про волшебную формулу Poka-Yoke.

Фото на обложке: Shutterstock / Dilok Klaisataporn