Секреты немецкого паспорта: как получить гражданство Германии и что вам это даст?

Владислав Пинский, основатель Intermigro , юрист с 24-летним опытом, специализирующийся на миграционном праве, рассказывает, как получить немецкое гражданство и в чем его особенности.

Для многих людей немецкий паспорт представляет собой символ надежности и качества жизни.

Германия остается одной из наиболее стабильных стран в Европе. Ее геополитическая роль и экономическая сила привлекают высококвалифицированных специалистов, фрилансеров, предпринимателей и инвесторов.

Особенности немецкого паспорта

Согласно «индексу паспортов» Henley 2023, Германия занимает 2 место в мире среди самых влиятельных паспортов: в безвизовом доступе у немцев 190 направлений.

С гражданством Германии вы можете без каких-либо ограничений жить, учиться или работать не только внутри ФРГ, но и в любой из стран Евросоюза.

Натурализация, или приобретение гражданства страны, в целом открывает двери к более широкому спектру возможностей, чем ПМЖ — включая карьеру, образование, социальное благополучие и свободу передвижения.

В Германии комфортные условия для развития бизнеса и стартапов.

Государство активно поддерживает предпринимательскую среду, предоставляет финансовую помощь и консультации через многочисленные бизнес-инкубаторы и программы.

Граждане страны имеют преимущество в виде более легкого доступа к ведению бизнеса: они могут быстрее регистрировать компании, открывать банковские счета и выполнять другие административные процедуры.

В рейтинге стран мира по уровню счастья Германия занимает 16 место из 137. Это говорит о высоком качестве жизни и благоприятном социальном климате.

Натурализация дает доступ к медицинской помощи, пособиям по безработице и пенсионным выплатам. Детям гражданство позволяет бесплатно учиться в немецких школах и вузах.

Теперь о менее позитивных особенностях страны. Легендарные немецкие порядок и стабильность имеют и обратную сторону медали — высокую степень бюрократии.

Германия славится своей детализированной системой административных процедур и жесткими требованиями к оформлению документов.

Усложнить или затянуть этот процесс может еще и то, что автоматизация присутствует далеко не везде. Большинство вопросов невозможно решить онлайн.

Для граждан РФ будет непривычной высокая налоговая ставка — как для физических лиц, так и для бизнеса.

В Германии прогрессивная шкала налогообложения: для физлиц с доходом свыше 10 348 € будет действовать ставка в диапазоне от 14% до 42%.

Если годовой доход превышает 277 826 €, то ставка составит 45%. Существует и ряд других платежей: налог солидарности (5,5% от суммы подоходного налога), церковный налог (8-9%), если вы являетесь членом зарегистрированной церкви в Германии.

Юридические лица обязаны уплачивать корпоративный налог на прибыль в размере 15% для прибыли до 1 млн € и 33% для прибыли более 1 млн €.

Нужно быть готовым и к культурным особенностям страны со своим бытовым укладом. Например, немцы очень следят за экологией, сортировка мусора для них — обязательная практика.

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Как получить немецкое гражданство

Основные правила получения гражданства в Германии регулирует §10 Закона о гражданстве ФРГ. Норма применяется к любому иностранцу на территории Германии.

Согласно этому закону, дееспособный иностранец, который живет в ФРГ 8 или более лет, чья личность и гражданство установлены, получает по запросу гражданство при выполнении следующих условий:

Ваше основное место жительства зарегистрировано, вы уже длительное время живете в Германии.

В Германии вы должны жить как минимум 7-8 лет, если успешно закончили интеграционный курс; 6 лет, если ваши знания немецкого языка лучше уровня B1; 3 года, если состоите в браке с гражданином Германии или заключили с ней/с ним гражданское партнерство не менее двух лет назад.

Если вместе с вами подают заявление жена/муж или дети, то применяются более короткие сроки (супруг/супруга — 4 года; дети — 3 года).

У вас должен быть действующий национальный паспорт или удостоверение личности.

Вы обязуетесь соблюдать немецкую конституцию (нужно будет дать присягу).

Ни вы, ни организации, членом которых вы являетесь или которые вы поддерживаете каким-либо другим образом, не совершают экстремистских или террористических актов.

У вас есть немецкий ВНЖ или ПМЖ либо вы являетесь гражданином ЕС или Швейцарии (иметь один из ВНЖ по следующим параграфам: §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 18d, 18f, 19, 19b, 19e, 20, 22, 23 пункт 1, §§ 23a, 24, 25 пункты 3-5 Закона о пребывании — недостаточно).

Вы готовы отказаться от своего прежнего гражданства. Возможны исключения, например, для граждан ЕС и Швейцарии или признанных беженцев. Есть и другие исключения. Например, если отказ от гражданства невозможен фактически или юридически — или если отказ от гражданства повлечет за собой необратимые негативные последствия. Пока отказываться от гражданства нужно, но в ближайшей перспективе это изменится. Об этом ниже.

У вас нет судимостей. Вы не были приговорены уголовным судом к штрафам свыше 90 дневных ставок или к лишению свободы свыше 3 месяцев условно. Даже меньшие сроки наказания могут стать препятствием, если будет установлен антисемитский, расистский, ксенофобский или иной бесчеловечный мотив.

У вас достаточно средств на обеспечение жизни. Как правило, их достаточно, если после оплаты жилья и медицинской страховки у вас остается примерно 350€ на каждого члена семьи. Вы и ваша семья не получаете пособия от Центра занятости или Управления социального обеспечения.

Вы владеете устным и письменным немецким языком на уровне не ниже B1.

Вы принимаете немецкие традиции и устои. Вы соответствуете этому требованию, в частности, если не состоите в браке с несколькими супругами одновременно.

Вы осведомлены о правилах, по которым люди живут вместе в Германии. Доказательством этого является хотя бы один из пунктов:

аттестат об окончании немецкой школы;



успешное завершение высшего образования в области права, социальных наук, политологии или административных наук Германии;

успешное прохождение теста для кандидатов на получение немецкого гражданства.

В соответствии с действующим законодательством, отказать кандидату в немецком гражданстве можно, если он совершает или поддерживает действия, направленные против свободной демократической системы, суверенитета или безопасности ФРГ.

Это также включает в себя поддержку военных конфликтов.

Процедура натурализации включает в себя подачу заявления в один из ответственных органов.

Информацию о том, какой орган отвечает за натурализацию, можно получить в иммиграционных службах города или муниципалитета, в городской или районной администрации.

Также необходимо сдать экзамен на знание языка и пройти тест на гражданство — он платный, стоимость составляет 25 €. Подробную информацию можно найти на сайте Федерального Министерства внутренних дел.

Процесс получения гражданства сильно зависит от загруженности ведомства.

Сроки рассмотрения могут варьироваться от двух-трех месяцев до нескольких лет. Очень часто сильно затягивает процесс отказ от изначального гражданства.

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Немецкое гражданство по новым правилам

По статистике, около 14% населения Германии, а это чуть более двенадцати миллионов человек, не имеют немецкого паспорта.

Примерно 5,3 млн из них проживают в стране не менее десяти лет, и одна из главных причин такой ситуации — необходимость отказа от своего гражданства при получении немецкого.

Грядущие изменения в законодательстве ФРГ могут предоставить новые возможности этой значительной части населения и всем тем, кто задумывается о натурализации.

В августе 2023 года правительство Германии представило новый законопроект, цель которого — упростить процесс получения гражданства. Планируется, что он начнет действовать с апреля 2024 года.

Проект значительно облегчает условия для иммигрантов: теперь, чтобы получить паспорт Германии, нужно прожить в стране 5 лет вместо 8.

Если вы достигли больших успехов на работе или занимаетесь волонтерской деятельностью, хорошо владеете немецким языком (уровень B2) и можете самостоятельно содержать себя и семью, то натурализация станет возможной уже через 3 года вместо 6 лет.

Помимо сокращения сроков натурализации, законопроект содержит такие изменения:

Разрешение двойного гражданства — теперь не нужно отказываться от паспорта родной страны при натурализации в Германии.

Натурализованные иностранцы смогут участвовать в политической жизни Германии на равных с немцами.

Иммигранты, которые приехали в Германию в качестве рабочих до 1970-х годов или в ГДР в качестве контрактных рабочих до 1990 года, больше не будут обязаны сдавать письменные экзамены по немецкому языку и тесты на натурализацию. Им просто нужно будет доказать, что они способны непринужденно общаться на немецком языке в повседневной жизни.

Дети, рожденные в Германии от иностранных родителей, автоматически будут иметь право на немецкое гражданство — при условии, что хотя бы один из них легально живет в Германии от 5 лет и имеет неограниченное право проживания. При этом дети также смогут сохранить гражданство своих родителей.

Получение гражданства будет недоступно для лиц, практикующих многоженство, нарушающих равные права мужчин и женщин, которые закреплены в Основном законе, или совершивших преступления на почве расизма или антисемитизма.

Обновленный закон в виде, представленном сейчас, содержит и недостатки.

В частности, против принятия закона выступила организация по защите прав социально незащищенных слоев населения, поскольку новое регулирование в текущей версии лишает людей права на натурализацию, если они не могут обеспечить себе средства к существованию не по своей вине.

После принятия запланированных изменений в Законе о гражданстве Германия получит новый импульс притока высококвалифицированных кадров, так как фактически любой иностранец, получивший статус ПМЖ по системе «Голубой карты» через 21 месяц, уже через 36 месяцев после выдачи первого ВНЖ сможет претендовать на гражданство.

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