Как добросовестным поставщикам выявлять сговоры в электронных торгах и противостоять им

Как добросовестным поставщикам выявлять такие схемы и противодействовать им, рассказал руководитель учебного центра ЭТП «Торги223», эксперт в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ Антон Анисимов.

Закупочное законодательство постоянно совершенствуется, чтобы повышать прозрачность и безопасность закупок и стимулировать здоровую конкуренцию. Однако по-прежнему существуют лазейки и схемы, с помощью которых нечестные участники добиваются победы в торгах.

Какую путаницу выгодно вносить в электронные торги

Часто бывают ситуации, когда заказчик хочет заключить договор с конкретным, заранее определенным поставщиком. Например, если это поставщик, с которым ранее уже совершались успешные сделки, или некое аффилированное лицо. Бывает, что поставщик выходит на связь с сотрудником заказчика и предлагает вознаграждение за протекцию.

По закону заказчик обязан проводить открытую конкурентную процедуру закупки. Отклонять заявки других поставщиков он может только в том случае, если эти заявки не соответствуют требованиям закупочной документации. Как же нейтрализовать остальных участников, чтобы победа досталась нужному поставщику? Здесь могут применяться разные нечестные приемы, которые детальнее рассмотрим ниже.

Намеренное внесение путаницы в закупочную документацию

Часть требований к закупаемым товарам прописывается в техзадании, а часть — где-то в другом месте, например — в проекте договора. Не слишком внимательный поставщик рискует попасться на удочку: подаст заявку, не учтя все требования, и она будет отклонена. В результате выиграет «нужный» поставщик, который был предупрежден.

Случай из практики

Проводится закупка на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации. В технической документации прописаны параметры оборудования, виды датчиков и т.п. А в проекте договора отдельно ещё указано, что тот же поставщик должен поставить компьютер для подключения системы с узко заданными характеристиками. Большинство поставщиков ориентировались только на описание оборудования, не заметив дополнительного требования про компьютер. В результате их заявки были отклонены как несоответствующие требованиям документации — и выиграл нужный поставщик.

Сокрытие данных

Ещё один вариант использовать невнимательность поставщика — это отформатировать документы с описанием требований к ТРУ так, чтобы часть сведений оказалась скрыта (например, изменить размеры ячейки в Excel). При работе по 44-ФЗ такое невозможно, потому что там все сведения подаются через стандартизированные формы. А вот для закупок по 223-ФЗ пока такая манипуляция не исключена.

Как добросовестному поставщику защититься от подобных хитростей? Формально закону эти приемы не противоречат и потому — не наказуемы. Единственный способ защиты — внимательность поставщика при рассмотрении требований к закупке и скрупулезный анализ всех приложенных документов.

Также можно попытаться оспорить подобный случай в ФАС. Документы по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ размещаются в ЕИС. При подаче жалобы можно попытаться доказать, что данные, находящиеся за полями ячеек, заказчик пытался скрыть намеренно.

«Заточка»

Отсеять нежелательных поставщиков можно, прописав характеристики товара таким образом, чтобы по ним проходил только товар «нужного» поставщика (так называемая «заточка»). Все остальные заявки отклоняются, т.к. не соответствуют требованиям (и заведомо не могут им соответствовать).

Что делать в таких случаях? Согласно 44-ФЗ, требования к товарным знакам и другим характеристикам товаров, ограничивающие количество участников закупки, не должны включаться в описание объекта закупки либо должны сопровождаться словами «или эквивалент». То есть должно существовать минимум два производителя и минимум два поставщика, удовлетворяющих требованиям, в противном случае это рассматривается как ограничение конкуренции.

Если поставщик, желающий принять участие в закупке, видит в описании объекта закупки признаки «заточки», он может направить заказчику запрос на разъяснение, а также написать жалобу в ФАС о наличии признаков ограничения конкуренции в документации. Важно это сделать до истечения срока подачи заявок. ФАС рассматривает жалобу в течение пяти рабочих дней и в случае подтверждения факта ограничения конкуренции приостанавливает закупку и направляет заказчику предписание об устранении нарушений.

Случай из практики

Государственное учреждение разместило извещение о запросе котировок в электронной форме на поставку платформы для системы стабилографии. Поставщик, проанализировав требования к товару, подал жалобу в ФАС на ограничение конкуренции: требования были сформулированы таким образом, что под них подходил только товар единственного производителя (Германия). ФАС, рассмотрев доводы поставщика и заказчика, признал жалобу обоснованной и выдал заказчику предписание: отменить протокол подведения итогов определения поставщика, вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в закупке, привести извещение о запросе котировок в соответствие с требованиями Закона о контрактной системе — и разместить новое извещение о закупке.

К сожалению, на практике поставщики редко жалуются на действия заказчика, а это довольно эффективно.

Недопустимые ограничения

Разновидностью манипуляций с требованиями к товарам является включение в описание таких недопустимых ограничений, как: требование, чтобы поставщик находился не более чем в 5 км от заказчика, наличие статуса официального дилера, наличие собственного офиса или требования к производственным мощностям. Установление подобных требований допускается в редких случаях и должно быть обосновано. При отсутствии таких обоснований подобные пункты рассматриваются как ограничения конкуренции, и их можно и нужно обжаловать в ФАС.

Невидимые закупки

Еще один способ, которым заказчики пытаются вывести на контракт «нужного поставщика», — скрытие своей закупки от остальных. Раньше для этого просто заменяли в заголовке некоторые русские буквы на похожие латинские, и в результате непосвященные поставщики просто не могли найти такую закупку через поиск. Года четыре назад ЕИС эту проблему решил, и теперь все легко находится. Но сейчас используют другу схему сокрытия закупки: в качестве объекта закупки указывается не конкретный товар, а, например, «Закупка для нужд больницы». Обычно поставщик ищет подходящие закупки по наименованию товара и такую закупку пропустит.

Выход: искать закупки по коду ОКПД-2 или с помощью специализированных программ (например, КонтурЗакупки, Seldon), которые осуществляют поиск не только по названию закупки, но и по тексту документации. Новички часто об этом не знают и упускают выгодные возможности.

Прочие нарушения в закупочной документации

Упомянем ещё о нескольких нарушениях в закупочной документации, которые имеют признаки ограничения конкуренции:

- включение в один заказ нескольких технологически или функционально невзаимосвязанных товаров;

объединение в одной закупке товаров, одни из которых подпадают под ограничения по нацрежиму, а другие — нет;

требование наличия у поставщика разнообразных справок и сертификатов, получение которых стоит денег либо занимает длительное время — за исключением официально утверждённых (СРУ, обязательные лицензии).





Подобные нарушения не обязательно говорят о злонамеренном ограничении конкуренции заказчиком — они могут являться следствием его недостаточной компетентности. Но в любом случае поставщик может направить жалобу в ФАС, добиться устранения нарушений и поучаствовать в закупке. Главное — сделать это до истечения срока подачи заявок.

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Также рекомендую не пренебрегать заблаговременной проверкой благонадежности заказчиков через специализированные сервисы (например, «Росанкета»). Подобные сервисы собирают информацию об участниках рынка из достоверных источников (Росстат, ФНС, арбитражные суды и другие ведомства). Если заказчик имел судебные иски и другие нарушения — вы получите эту информацию и обезопасите себя от сделки с ненадежным партнером.

Бывают случаи сговоров, когда в схеме принимают участие только поставщики без участия заказчика. Наиболее известные из них — картельный сговор и «таран».

Картельный сговор

Отмечу, что у субъектов среднего и малого предпринимательства вряд ли есть методы действенного противостояния таким сговорам, так как в картельном сговоре, как правило, участвуют крупные организации, занимающие значительные доли рынка. Согласно 135-ФЗ, картельный сговор — это соглашения между компаниями-конкурентами, которые приводят или могут привести к установлению, изменению или поддержанию цен, разделу товарного рынка, отказу от заключения договоров с определенными продавцами или заказчиками и т.п.

«Таран»

«Таран» — это схема, которая применяется в ходе аукционов, и его организуют, как правило, три договорившихся поставщика. Цель — обеспечить выигрыш торгов одному из них, исключив всех независимых конкурентов.

Как только начинаются торги, в них сразу заходят два поставщика-таранщика и, стремительно торгуясь друг с другом, снижают цену на 70-80%. Процесс занимает считанные минуты. В результате, когда в торги заходит сторонний поставщик, он видит, что цена уже упала ниже его точки безубыточности — и отказывается от дальнейшего участия. В самом конце торгов заходит третий таранщик и ставит цену чуть ниже НМЦ, получая третье место. Торги заканчиваются тем, что в протоколе имеются всего три участника: первые два — с большим снижением цены, и третий — с ценой, совсем ненамного ниже начальной.

В 44-ФЗ заявки поставщиков рассматриваются не до, а после торгов. Рассматривая заявки этих трех участников, заказчик выясняет, что первые две не соответствуют требованиям (в них специально допущены ошибки), и он вынужден отклонить их и заключить контракт с третьим поставщиком, что и требовалось организаторам «тарана». А добросовестные поставщики так и не вступили в торги, испугавшись несоразмерно заниженной цены.

Как действовать добросовестному поставщику при обнаружении подобной ситуации? Увидев признаки «тарана», не бояться и вступать в торги со своей адекватной ценой. Если ваша цена будет ниже, чем цена третьего участника, то вы выиграете!

Случай из практики

Участник аукциона обратился в суд, посчитав, что на торгах был сговор участников. Было установлено, что два участника создали видимость борьбы, снизив цену более чем на 90%. Их заявки были составлены заведомо с нарушением, и заказчик их отклонил. Контракт был заключен с третьим соучастником схемы по максимально возможной цене. Добросовестные участники, сбитые с толку резким падением цены, не смогли участвовать в торгах. Суд признал торги недействительными.

Совет: при подготовке к торгам заранее рассчитайте свой предел падения по цене, чтобы не переторговаться ниже точки безубыточности. Ведь если вы победите в аукционе, то не сможете отказаться от заключения и исполнения договора без риска быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, и вам придется работать себе в убыток.

Подведем итоги: как добросовестному поставщику защитить себя от манипуляций и сговоров недобросовестных участников

Тщательно изучать закупочную документацию и анализировать требования к товарам. Если в закупочной документации обнаружены спорные моменты или нарушения, препятствующие вашему участию в закупках, — направлять заказчику запрос на разъяснение и жалобу в ФАС. Следить за соблюдением сроков подачи заявки — по их истечении жалобы и запросы на разъяснения приниматься не будут. Участвуя в аукционе, обращать внимание на действия других участников. Если обнаружены признаки применения «тарана» — не сдаваться и участвовать, предлагая свою оптимальную цену. Заранее просчитать цену, падать ниже которой в торгах нельзя, чтобы случайно не выиграть контракт на убыточных для себя условиях. Заблаговременно проверять благонадежность контрагентов через специализированные системы.

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