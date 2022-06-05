Четыре правила межкультурной коммуникации

По данным ФСБ в первом квартале 2022 года Россию покинуло 3,88 млн. человек. Кто-то уезжает сам, кто-то семьей, а кто-то командами и целыми компаниями. Все эти люди сталкиваются с проблемами, связанными с различиями культур. Как выстраивать деловые отношения в другой стране, рассказывает директор по развитию консалтинговой компании «Культура Инноваций» Ани Кочарян.

Переезд в новую страну сопровождается рядом вопросов, один из которых — культурная адаптация. Год я работала в Индии с коллегами из шести стран. Сейчас я в Ереване и занимаюсь проектами на международных рынках.

Переключения с одного культурного контекста на другой отнимают много энергии. Усталость приходит после нескольких встреч, потому что все они проходят в разных странах и форматах (очно, онлайн). Задаешься вопросом: как быстро переключаться без потери ресурса?

Несколько недель наблюдений за собой привели к модели, которая помогает мне оставаться бодрой, переключаясь между контекстами по несколько раз в течение дня.

Причины нарушения межкультурных коммуникаций

Во-первых, важно понимать категории, в которых случается разрыв. В бизнес-коммуникациях это факторы принятия решений, скорость коммуникаций, типы мышления, факторы доверия и другие, которые непонятны, если не было опыта коммуникаций в данной культуре.

При этом есть ряд общих причин нарушения межкультурных коммуникаций, среди них:

различное восприятие реальности представителями разных культур;

различия в стереотипах оценки одних и тех же явлений у разных культур;

смысловые и технические нарушения при общении, возникающие в результате языковых (вербальных) и эмоциональных (паравербальных) коммуникаций, а также различий в толковании жестов (невербалики).

Модель 4F

Предлагаю рассмотреть Модель 4F для сонастройки в кросс-культурных коммуникациях, которую я выработала на личном опыте.

Фокус на контексте. Про место, время, язык, культуру, человека.

Пройдитесь по вышеперечисленным факторам (проговорите вслух). Это позволит «приземлиться» на базовом уровне: встреча с такой-то страной, в таком-то месте (онлайн/офлайн), во столько-то, с таким-то человеком.

Перед взаимодействием с кем-то из другого культурного контекста всегда полезно прочитать статьи, отчеты об экономике и культуре страны, посмотреть фильмы или посетить национальные галереи. А все, что вы проговорили вслух, поможет сосредоточиться и вспомнить об особенностях, что вы узнали из своего мини исследования.

Фокус на задаче. Про приоритеты.

Важно помнить, чему посвящена встреча, насколько она формальна/неформальна, важна, многочисленна, уместен ли в этом контексте small talk или нет.

Есть культуры, в которых четкий план встречи и время превыше всего. В других, например в Ереване, первая встреча может показаться сплошным small talk, потому что в культуре важен личный контакт с собеседником, а потом уже обсуждение деловых вопросов.

Это напоминает культуру во Франции, где деловые обеды – распространенная практика. Еда очень важна во Франции, и к ней относятся серьезно, поэтому начало диалога будет про блюда и вина. Понимание подобных особенностей позволит не создавать лишнее напряжение в коммуникациях и ставить нужные приоритеты по задачам на встречу.

Фокус на себе. Про свое место в происходящем, бизнес-роль, позицию, навыки.

Здесь проверяется наша гибкость и способность к проявлению эмпатии в коммуникациях. Одних раздражает медлительность, других пунктуальность. Одни склонны к строго формальному (иерархичному) стилю общения, другие стремятся к неформальности и избегают регалий.

Понимание своих сильных сторон, личного стиля общения и типа мышления как никогда важно при попадании в новый культурный контекст. Иначе есть риск, что вы будете раздражены и не поймете от чего, а это точно скажется на эффективности взаимодействия с собеседником.

К примеру:

Когда я работала в Индии, в моей команде была девушка из Китая, которой я ставила задачи. После пары встреч стало очевидно, почему задачи не делаются нужным образом. Мой стиль мышления – от общего к частному, я редко прибегаю к подробностям по самому процессу, больше фокусируюсь на образе результата. А вот моей коллеге важно понимание деталей по процессу. Я говорила про то «что» нужно сделать, а ей требовался ответ на вопрос «как». Общаясь с коллегой из Австралии, я увеличивала темп своей речи до максимума, иначе она не воспринимала информацию.

Всегда ли удавалось адаптироваться? Нет. Однако, в этом деле главнее внимательность к своим реакциям, поведению и осознание, что все разные. Этот фокус поможет выработать правильные стратегии в коммуникациях для достижения своих целей.

Например, как услышать мнение человека из иерархичной культуры? Один из принципов – называть конкретного человека и выделять значимость его мнения.

Фокус на результате. Про ожидания от встречи.

Результат – довольно относительное понятие, особенно когда ты воспроизводишь одинаковое действие в разных культурных контекстах. Этот фокус помогает ставить уместные ожидания без насилия над собой себя и прессинга собеседника.

Для одних хорошим результатом первой встречи будет просто личное знакомство, а для других – конкретные договоренности по следующим шагам. При этом, и там и там ты приходишь с одной и той же повесткой встречи.

Алгоритм быстрой самонастройки

В каком культурном контексте я нахожусь? Какую задачу я решаю? Какой/какая я в этом? Какие мои навыки тут нужны? Что можно считать хорошим результатом для этой конкретной встречи в этой стране?

Развитие кросс-культурной коммуникаций – это комплексный навык, который требует высокой степени рефлексии, внимательности и гибкости. Если вам предстоит погружаться в эту тему, рекомендую прочитать книгу Эрин Мейер «Карта культурных различий».

Фото на обложке: Clay Banks / Unsplash