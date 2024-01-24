Правильный «шпионаж» за конкурентами: как масштабировать бизнес

Некоторые предприниматели гордо заявляют, что не следят за бизнесом конкурентов. А зря. Правильный шпионаж необходим любой компании: инструмент применяется и при запуске, и при масштабировании проекта.

Что такое конкурентный анализ

Это оценка продуктов, услуг и тактики продаж ваших конкурентов, анализ их сильных и слабых сторон по сравнению с собственными. Я уже 10 лет в продажах и вижу, как умный «шпионаж» увеличивает скорость роста компании в несколько раз. Также данные конкурентов помогают:

Улучшить свой продукт. Компания BMW покупает последнюю модель Mercedes и разбирает машину до винтика, чтобы понять технологии конкурента и сделать свой продукт лучше.

Найти новые пути для развития и роста.

Скорректировать ценовую политику. Если вы предлагаете аналогичные продукты или услуги по более высокой цене, нужно обосновать ценовой перепад. Если цены ниже, стоит понять, как это сказывается на качестве.

Разработать стратегию продвижения. Проанализировав стратегию продвижения конкурентов на разных площадках, можно увереннее принимать решения, какие площадки стоит развивать, и подобрать рубрики, которые больше нравятся аудитории. Стоит проанализировать SEO конкурентов и посмотреть, по каким ключевым словам идет продвижение. Для анализа можно использовать такие инструменты, как Facebook* Ad Library, Moat. В зависимости от того, как давно конкуренты используют объявление, можно судить, насколько оно успешно.

Шаг 1. Выбираем конкурентов для изучения

Конкуренты могут быть:

Прямые — продают один и тот же товар. Например, сервисы по доставке еды на дом Dostaевский и «Яндекс.Еда».

Непрямые — близкие, но не идентичные товары, которые закрывают одну и ту же потребность. Например, KFC и McDonald's непрямые конкуренты, так как продуктовая линейка у них серьезно отличается.

Подменные — компании, которые предлагают совершенно разные продукты, но закрывающие одну и ту же потребность. Например, для бренда фастфуда это могут быть отделы с готовой едой в супермаркетах.

Как найти конкретные компании-конкурентов?

Поисковики. Сначала вы формируете семантическое ядро — запросы, по которым чаще всего вас ищут клиенты, а затем смотрите, какие еще компании выпадают по этим запросам.

Опрос фокус-группы. Инструмент, который используют большие компании, чаще всего с привлечением подрядчиков. Чтобы данные были показательными, нужно опросить значительную часть ЦА и выявить, кто им известен на рынке.

Шаг 2. Определяем критерии анализа

Они могут быть самыми разными — все зависит от цели. Но есть и стартовый набор из пяти П: продукт, политика цен, продвижение, положение, позиционирование.

Продукт: сравните и проанализируйте сам продукт, в идеале — купив его самостоятельно.

Политика цен: попробуйте оценить структуру прибыли и затрат, зафиксируйте, что входит в продуктовую линейку.

Положение: какие территории охватывает компания? Где продается продукт?

Продвижение: какие маркетинговые тактики они используют для взаимодействия со своими клиентами? Каково присутствие в соцсетях?

Позиционирование: каковы целевые рынки? О каком УТП заявляют?

Обратите внимание и на клиентоориентированность. Посмотрите на чужой бизнес глазами клиента: оцените, очевидно ли, как связаться с компанией, как заказать доставку и т. д.



Шаг 3. Структурирование через SWOT-анализ

SWOT-анализ — классический вариант структурирования данных о конкурентах.

S — strength (сильные стороны). Что выделяет среди конкурентов?

W — weakness (слабые стороны). В чем недостатки по сравнению с другими? Подсказка: искать их лучше в отзывах клиентов.

O — opportunities (возможности). В какие тенденции рынка вписывается бизнес?

T — threats (угрозы). Какой фактор может нанести серьезный ущерб компании?

В каждом пункте вы выбираете собственные вопросы, исходя из критериев, которые определили на предыдущем шаге.

Например, поверхностный SWOT-анализ для KFC может выглядеть так.

Сильные стороны:

широкая аудитория, высокая узнаваемость;

большое количество точек по всему миру.

Слабые стороны:

репутация вредной пищи;

сложности поддержания одного уровня финального продукта в каждой точке франшизы.

Возможности:

разработать менее калорийное меню.

Угрозы:

изменение экономической ситуации, которое не позволит поддерживать цены на доступном уровне.

Именно через SWOT-анализ вы выявите возможности, которыми еще не воспользовались конкуренты, сможете сравнить их преимущества и недостатки с вашими.

Шаг 4. Создаем документ для команды

Итак, у вас есть таблица SWOT-анализа. Теперь нужно проанализировать ее результаты и упаковать основные выводы в документ, которым будет пользоваться вся команда.

Шаг 5. Выводы

Чтобы результатами можно было реально воспользоваться, выводов не должно быть очень много: лучше выделить 1–2 аспекта по каждому пункту. На их основе формулируют гипотезы, которые потом тестируют и при хороших результатах внедряют в работу компании.

Ошибки, которые испортят результат

Нерегулярность. Обновлять анализ стоит каждый месяц (делать каждый раз заново не требуется, достаточно актуализировать данные).

Полное внедрение стратегии конкурента. Списывать точь в точь — не поможет. Когда вы планируете ввести в работу что-то из идей конкурента, стоит проанализировать предпосылки: как и почему конкретная фишка может быть реализована у него.

Отсутствие тестирования . Вы вдохновились и решили применить все разом? Не сработает. Сначала формируем пул тестируемых гипотез, проверяем их работу на своем продукте и со своим клиентом и только потом внедряем полноценно.

. Вы вдохновились и решили применить все разом? Не сработает. Сначала формируем пул тестируемых гипотез, проверяем их работу на своем продукте и со своим клиентом и только потом внедряем полноценно. Чрезмерное увлечение анализом конкурентов, отсутствие веры в продукт. Наш клиент — магазин экоодежды — пришел с запросом на выход из стагнации: выручка с 2021 года не увеличивалась в годовом выражении более чем на 1–2%, хотя в период с 2017 по 2020 гг. выручка росла минимум на 12–30%. В ходе работы мы выяснили, что сотрудники не видели конкурентных преимуществ продукта, в том числе потому что неправильно проводили конкурентный анализ: выявляли чужие фишки, но забывали о недостатках. Компания не принимала результаты анализа к сведению, мотивация сотрудников была на нуле. Мы провели реорганизацию в отделе продаж — ввели четкую систему бонусов и премий, сформулировали УТП и миссию бренда, которая отличает его от конкурентов, обновили ремонт в офисе, помогли повысить корпоративную культуру, привлекли новых сотрудников. За два месяца после внедрения прирост в продажах составил 15%.

Конкурентный анализ — отличный инструмент, чтобы задать вектор развития компании. Например, мы выбрали стратегию масштабирования через интенсивный рост; работу над одним образовательным продуктом, а не распыление на множество разных. К этому мы пришли через ошибки конкурентов.

*принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в РФ

Фото на обложке: Unsplash