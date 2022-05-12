Преакселератор или акселератор: как понять, к кому обратиться?

Разобраться и структурировать задачи поможет преакселереатор или акселератор — все зависит от «зрелости» продукта. Про разницу преакселератора и акселератора, специфику программ и их пользу рассказывает директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Начинающий стартап наверняка задавался вопросами — точно ли идея жизнеспособна, как и от кого получить поддержку для проекта, создать рабочую бизнес-модель, получить первых клиентов, масштабировать свою технологию на российском рынке? У тех, кто имеет опыт бизнес-планирования и предпринимательства, к вопросам выше добавляются и другие — как расширить пул уже существующих клиентов, привлечь дополнительные инвестиции и масштабировать свою технологию на зарубежные рынки?

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В чем же отличия?

Разница акселератора и преакселератора прослеживается во многом: требования для стартапа по участию в программе, результаты стартапа по итогам участия, длительность программ, уровень и количество наставников, доступ к экспертному сообществу, вовлечение корпораций.

Более тонкие различия можно найти и по другим линиям, но для простоты понимания проведем аналогию с обучением. Преакселератор — это как некие «подготовительные курсы» перед поступлением в высшее учебное заведение (кому-то они требуются, а кому-то — нет), а акселератор — уже непосредственное обучение в университете с практикой и защитой диплома.

Первое даст вам базовые и необходимые знания, а второе дополнит и углубит их с прицелом на конкретный результат.

Преакселератор: кому туда нужно и что вы получите?

Представим, что у вас есть инновационная идея, которую вы хотите реализовать. Но вы понимаете, что она явно требует доработки, а искать инвестора для ее развития на данном этапе точно рано.

Если у вас нет большого опыта в бизнесе, в частности, в запуске своего собственного, то вам нужен эксперт, который подскажет, с чего стоит начать более детальную проработку будущего продукта. Дополнительный нетворкинг с с представителями инновационной экосистемы повысит эффективность обучения в разы, плюс вы получите ценные контакты.

Преакселератор как раз создан для таких задач: помочь идеям воплотиться в жизнь и оформиться в реальный рабочий продукт, где будут учтены все детали.

Подать заявку на прохождение преакселерационной программы может любой желающий. В зависимости от формата (стандартная, расширенная, продвинутая — у некоторых преакселераторов есть подобная градация) продолжительность курса может меняться. Все зависит от того, как вы подойдете к обучению и насколько интенсивно готовы пройти программу. В среднем на это уходит около 2-4 недель.

Преакселерационная программа не ограничивается только профильными лекциями о том, что такое инновационный проект и каким критериям он должен соответствовать, как собрать команду, как продвигать и продавать продукт на рынке, просчитать экономику и финансы и т.д.

Все это, безусловно, важно. Однако, ключевым моментом является менторское наставничество, консультации с отраслевыми экспертами и возможность «погрузиться» и наладить контакт с представителями инновационной экосистемы.

Акселератор: после преакселератора туда?

Можно, но вовсе не обязательно. Еще раз подчеркнем, что цель прохождения преакселератора — получить базовые знания о реализации проектов, оценить жизнеспособность идеи и при положительной оценке подготовить ее к дальнейшему развитию.

Цель акселератора — помочь стартапам развить успешную бизнес-модель; привлечь инвестиции (если мы имеем в виду инвестиционный акселератор), расширить портфель клиентов (если речь идет про корпоративный акселератор). Акселераторы бывают разные, и тут нужно четко определить, в какой нужно именно вашему проекту.

Чтобы попасть в акселератор, стартап должен соответствовать нескольким критериям. Сегодня в мире, по данным исследования Hackernoon и International Business Innovation Association, работают более 7 тысяч акселераторов. В России при этом действует более 120 акселераторов.

И каждый из них определяет собственные критерии отбора, зачастую выделяя различные треки. Среди базовых требований — уровень не ниже MVP (минимально жизнеспособный продукт), наличие бизнес-плана и укомплектованной команды.

В акселератор стартапы приходят не просто с идеей, а с готовым или почти готовым продуктом, который нужно доработать и в идеале продать инвестору или доработать с корпорацией — зависит, как мы писали выше, от специфики акселератора.

Такие стартапы провели анализ рынка и четко понимают конкурентное преимущество их технологии, имеют стратегию развития и, возможно, опыт пилотирования с компаниями. Сроки прохождения акселерационной программы в среднем составляют от 2 до 4 месяцев (по нашему опыту были и дольше), но все зависит от конкретной цели.

На каких условиях можно попасть в такие программы?

Как правило, акселерационная программа бесплатна, поскольку в ней одинаково заинтересованы, как стартапы, так корпорации и инвесторы. Бывают случаи, когда инвесторы или компании даже «борются» за стартапы, потому что видят в них потенциал.

Преакселерационные программы также бесплатны. Пока у стартапа только идея, ее нужно проверить на жизнеспособность, доработать, а начинающему предпринимателю получить базовые навыки. Если проект пока нельзя предоставить на оценку инвестору, то стоит закладывать бюджет на обучение. По опыту, такие вложения быстро окупаются, если подходить со всей ответственностью.

Сверяем критерии и выбираем, что подходит именно вам

Посмотрите на свой продукт со стороны, объективно оцените, готов ли он для акселерационной программы, какой результат будет по итогам, готовы ли вы инвестировать свое время и ресурсы на доработку продукта и коммуникацию.

Если решили в пользу акселератора, то не упускайте возможность и отправляйте заявку — отбор в акселерационные программы, как правило, ограничен по времени. Если понимаете, что вам не хватает базовой проработки, то преакселерационные программы помогут вам это сделать.

На карте выпускников акселераторов, в том числе и нашей, можно встретить примеры проектов, которые работают в самых разных сферах — от IT до промышленности, от финтеха до медицинских технологий. Поэтому в какой бы сфере вы ни развивали свой проект, помните, что всегда есть шанс на успех.

Чек-лист: пора ли в акселератор?

В заключение делимся чек-листом, который поможет понять, готовы ли вы к акселерации или пока стоит обратиться в преакселератор.

Как уже писали выше, каждая акселерационная программа уникальна и устанавливает свои требования для отбора. Ниже базовые критерии, которые необходимы для подачи заявки в акселератор:

Уровень продукта не ниже MVP;

Наличие бизнес-плана и стратегии развития;

Сформированная команда проекта;

Понимание конкурентного преимущества, технологической/инновационной привлекательности своего продукта;

Опыт пилотирования (будет преимуществом);

Наличие юридического лица в РФ;

Объем целевого рынка не менее установленного порога;

Наличие патента (будет преимуществом).

Фото на обложке: Shutterstock / Dmitriy Rybin