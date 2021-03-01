С чего начать, чтобы заработать на уборке снега без лопаты и снегоуборщика

Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Omega, рассказывает , почему о следующей зиме надо думать уже сегодня и как заработать на уборке снега без лопаты и снегоуборщика.

В России лишь недавно начали задумываться о том, как внедрять информационные технологии в борьбу с насущной проблемой – снежными сугробами. Тем временем за рубежом работает несколько стартапов, которые организуют работу отрасли.

Инициативы в России

В ноябре 2019 года в Подмосковье промелькнула новость о приложении для дворников. Так власти пытаются контролировать качество уборки снега во дворах. Ничего подобного ранее не было. Теперь каждый дворник фотографирует свой работу и отправляет снимки в Android-приложении.

Инициативу оценили бы в любой точке России. А пока, например, в Санкт-Петербурге жители могут лишь наблюдать за перемещениями снегоуборочной техники. О разработке приложения, с помощью которого горожане могли бы оставлять жалобы на уборку снега, остались только заявления. Будем надеяться, что власти нашли другой выход из ситуации.

Если говорить об остальной части России, проблема никуда не делась. Если ты живешь в частном секторе, то должен зачастую самостоятельно заботиться об очистке дороги к дому.

На самом деле проблема уборки снега – это не только повод жаловаться на муниципалитеты, но и возможность неплохо заработать. В Москве суммы, выделяемые на уборку снега – астрономические, и исчисляются в миллиардах рублей.

Когда мы говорим о государственных деньгах, подсчитать расходы не так сложно – достаточно открыть бюджет. Подсчитать расходы частных владельцев невозможно. Однако в большинстве городов и районов действуют правила, которые предписывают частным собственникам убирать и прилегающую муниципальную территорию.

Кризис – время стартапов

Как ни крути, рынок коммерческой уборки снега не менее велик и не менее запутан, чем государственные и муниципальные контракты.

Перед заказом уборки снега всегда хочется убедиться, что поставщику услуги можно доверять, цена на уборку конкурентна, что исполнитель точно приедет в обозначенное время, а не возьмет еще несколько заказов и не поставит в очередь.

Несколько лет назад ситуация неуверенности клиентов была и на рынке такси. С хаосом помогли справиться такие приложения, как Uber. С ними клиент заранее знает окончательную цену, имеет некоторую уверенность в таксисте, дает отзыв о его работе и получает прозрачность платежей. Явные преимущества цифровизации работы такси смели традиционные таксопарки. В свою очередь владелец приложения, привнося относительный порядок в отрасль, получает заслуженный доход.

Уберизация рынка уборки снега – тот же самый процесс по аналогии с такси, который в России еще не запустился. Возможно, в нашей стране пока никто не разрабатывал подобное приложение для заказа уборки снега, но пришло время это сделать и получить заслуженную прибыль.

Топ-5 приложений для уборки снега

Прежде чем открывать новую нишу, предлагаю ознакомиться с приложениями для заказа уборки снега, которые работают за границей.



Plowz & Mowz

Это самое популярное приложение для заказа уборки снега – более 100 тысяч скачиваний в Google Play. Суть работы проста: клиенты выбирают услугу, дают подробное описание работы, отвечают на несколько вопросов, задаваемых в приложении и получают ценовое предложение на услугу.

Затем клиент должен выбрать предпочтительную дату и время уборки. Компания пришлет доступного специалиста по уборке снега.

Приложение доступно как для пользователей устройств iOS, так и для Android. Оно также предлагает полный комплекс услуг по уходу за газоном.



SnoHub

Приложение доступно для Android и iOS, но его популярность ниже в 10 раз. Оно «заточено» именно на уборку снега, поэтому летом не востребовано. Клиенты могут забронировать услугу заранее, когда прогноз погоды обещает снег.

В приложении можно отслеживать статус работы от начала до её завершения. Клиент получает уведомления о состоянии работы. По окончании работы специалист должен предоставить фотографии места до и после того. Затем клиент оплачивает уборку через приложение и оставляет отзыв.

Shovler также ограничивается только нишей уборки снега, но в несколько раз популярнее SnoHub. Его основателю Дэниэлу Миллеру понадобился год, чтобы реализовать идею. На мысль его натолкнула обычная жизненная ситуация, когда родители не могли вернуться домой из-за снежных заносов зимой 2015 года.

Сегодня его детище достигло более 50 тысяч скачиваний в Google Play. Это, по сути, агрегатор поставщиков, как физических лиц, так и компаний. Таким образом, исполнителем может стать даже ваш сосед. В остальном функционал приложения похож на SnoHub.



MowSnowPros

Приложение, как и Plowz & Mowz, агрегирует услуги уборки снега и ухода за придомовым участком. В компании строго относятся к отбору поставщиков услуг, поэтому MowSnowPros пока работает лишь в восьми городах США и имеет не очень обширную аудиторию.



TouchPlow

TouchPlow ориентируется на владельцев магазинов, торговых центров и другой коммерческой недвижимости в качестве заказчиков услуг и характеризуется довольно быстрым откликом поставщиков. Сервис берет 30-процентную комиссию от суммы оплаты заказчика и предлагает арбитраж в случаях конфликтов между заказчиком и исполнителем. Несмотря на пять лет работы, приложение имеет скромный показатель установок среди владельцев Android-смартфонов: 5000+.

Как сделать приложение успешным

Даже если вы разработаете подобное приложение, оно не будет иметь успеха до тех пор, пока о нём не узнают клиенты. Реклама и маркетинговая активность – обязательные атрибуты релиза приложения. Примечателен опыт компании Shovler, которая каждую зиму запускает масштабную рекламную кампанию на билбордах в США.

Что еще сделать, чтобы приложение работало эффективно?

Начните с MVP – минимального жизнеспособного продукта с базовым набором функций. В таком случае старт потребует меньше вложений и даст возможность лучше изучить потребности пользователей. Дайте пользователям возможность делиться своим опытом в соцсетях. Это привлечет дополнительное внимание к приложению и найти новых клиентов из соцсетей. Создайте мощную админ-панель, которая позволит анализировать показатели бизнеса и даст полную картину его состояния и развития. Интегрируйте в приложение интернет-магазин и предложите пользователям надежные инструменты для уборки снега и запчасти к ним. Это добавит приложению дополнительную ценность поставщикам услуг.

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