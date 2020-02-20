100 участников и 20 млн охвата: как привлечь блогеров на мероприятие, о котором никто не знает

Антон Петухов, CBDO агентства influencer-маркетинга Woombat , на примере премии «Лучший DIY-блогер 2019» рассказывает, как продвигать первое в своем роде мероприятие, собрать сотню блогеров в одном месте и заложить начало ежегодных встреч.

В декабре 2019 года компания «ВсеИнструменты.ру» организовала первую всероссийскую премию «Лучший DIY-блогер 2019», которая призвана поддержать российских блогеров, рассказывающих о DIY-культуре и работе с различными инструментами.

Авторов лучших YouTube-каналов и Instagram о DIY-творчестве выбирали сами пользователи. Но как собрать сотню блогеров из разных уголков страны в одном месте? Этот этап мы готовили совместно с заказчиком несколько месяцев.

Тематика строительства очень популярна на YouTube, так как многие предпочитают делать ремонт самостоятельно, а лидеры мнений создают интересный научно-познавательный контент и проявляют техническую смекалку. Поэтому видео в этой категории набирают миллионы просмотров. Но до декабря прошлого года DIY-блогеров никак не оценивали, хотя они вносят неоценимый вклад в популяризацию ручного труда.

Как привлечь сотню блогеров

Премия проводилась в Москве, блогеров было около ста человек — и все из разных городов. Кредит доверия к мероприятию еще не был сформирован, поэтому мы старались для начала рассказать о ценности мероприятия.

Хоть блогеры и всегда онлайн, это не отменяет ценности офлайн-знакомств. Поэтому познакомиться с другими блогерами-коллегами, встретиться с друзьями и пообщаться со всеми вживую будет отличной возможностью.

В офлайне можно не забывать о работе — на мероприятии присутствуют партнеры-поставщики, с которыми можно наладить коммуникацию и договориться о совместных проектах.

Внести имена приглашенных блогеров во все мероприятия по охвату в благодарность за участие. Это позволит привлечь аудиторию на канал блогера.

Контент — наше все, и на мероприятии он будет: фото, видео, призы, победители, друзья.

Труд DIY-блогеров можно оценить не только наградой, но еще и вручением подарков от поставщиков.

При работе с возражениями каждый пункт был важен. Если признание достижений для блогера не было аргументом, в переговоры вступал первый пункт и далее до пятого, пока мы не приходили к какому-либо соглашению.

Как получить охват

В основном мы рассчитывали на то, что блогеры сами будут анонсировать мероприятие у себя на канале и в соцсетях, призывая подписчиков голосовать за них. В принципе, так и случилось: около 95% блогеров сделали анонсы и призывы о голосовании, что обеспечило большой охват.

Но также мы решили подобрать инструменты для дополнительного охвата, потому что в блогосфере они хорошо работают. Но еще лучше они работают в комплексе, поэтому мы использовали:

рекламу на сайте «ВсеИнструменты.ру»;

email-рассылку со списком блогеров по базе клиентов и покупателей;

пре-ролл на YouTube;

публикации в СМИ и социальных сетях;

у некоторых блогеров выкупили анонсы мероприятия.

С чем можно столкнуться

Организовывая какое-то мероприятие впервые, надо учитывать, что можно столкнуться с недоверием. Виртуально можно не донести всю информацию или попросту не дождаться ответа. Многие не пойдут к вам, если вас не знают, если об этом нигде больше не говорили, если другие не слышали о подобных мероприятиях.

После мероприятия нам писали подписчики этих блогеров и спрашивали, почему такого весомого на рынке блогера не пригласили. Приходилось отвечать правду: не ответил, не приехал, не смог. В следующем году подобного, вероятно, не случится, и это уже будет радостное и долгожданное событие.

Большая часть рынка уже знает о намерении проводить премию ежегодно. К тому же, по итогам мероприятия все приглашенные блогеры говорили, что приедут снова.

У лидеров мнений также было много организационных вопросов. Для удобства мы сделали раздел FAQ и канал в Telegram.

Там написали, например, про трансфер: «Оплата проезда не предусмотрена. Это общее правило для всех номинантов. У нескольких блогеров были выкуплены анонсы для рекламы спонсоров премии. Они могли использовать эти средства по своему усмотрению, для оплаты проезда, например».

Это справедливо. Так мы решили сразу две задачи: привлечение блогеров на мероприятие и повышение охвата брендов.

Итоги

Общее число просмотров составило более 20 миллионов, из них видео в качестве анонса — 7,3 млн. Большинство участников делали анонсы с просьбой голосовать за них на премии в соцсетях.

Всего на премии присутствовало более 100 человек. Блогеры участвовали в различных интерактивах, знакомились, фотографировались друг с другом, снимали сторис, делали отметку о месте. Лидеры мнений отмечали и бренды инструментов, повышая интерес подписчиков к ним.

Многие были знакомы уже давно, но общались исключительно онлайн, теперь же у них появилась возможность увидеться лично. От блогеров после мероприятия мы получили только положительные отзывы, все благодарили организаторов и партнеров за приглашение и за то, что на DIY-блогеров впервые обратили такое внимание.

В сфере DIY наконец появилась площадка для общения брендов и блогеров, и теперь они смогут встречаться каждый год.

Как получить максимум

Подобные мероприятия можно делать в любой отрасли. Просто подумайте, чего нет на вашем рынке, какие «боли» можно решить с помощью придуманного «велосипеда».

Учитывайте интересы всех сторон, с пониманием относитесь к спонсорам, блогерам, клиентам, тем самым соблюдая баланс.

При переговорах руководствуйтесь выгодами для блогера в первую очередь, поэтому пропишите их заранее, лучше — больше. Главное — донести ценность мероприятия.

Блогерам важна забота, поэтому на всех этапах переговоров — по приезде, на самом мероприятии и после — поддерживайте их и общайтесь. Особенно в случае организации первого в своем роде мероприятия.

Всегда будьте на связи. Если блогер едет из другого города, вы обязаны проложить ему путь до вас.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash