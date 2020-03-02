«Сначала придумайте что-то значимое и только потом качайте монетизацию». История сайта с 1,6 млн отзывов о врачах

Сооснователь и CEO проекта Сергей Федосов рассказывает, как сменил белый халат на черное худи, а медицину на IT. А также почему альтруизм в бизнесе полезно ставить выше монетизации, как при запуске стартапа обойтись без денег и кто такой современный онлайн-пациент.

Сайт «ПроДокторов» — это 1,6 млн отзывов от пациентов, 630 тысяч врачей, почти 14 млн посетителей в месяц и 180 сотрудников.

Первый проект об отзывах про врачей

Сервис с отзывами о врачах я задумал в 2009 году, когда сам работал хирургом. Мои пациенты часто просили посоветовать доктора. Иногда отправлял к опытному профессору, иногда к молодому специалисту, и обратная связь могла быть непредсказуемой. Такая потребность во враче «по рекомендации» подтолкнула меня к созданию сайта.

После долгих поисков программиста в 2011 году «ПроДокторов» я запустил вместе с одноклассником Дмитрием Апалько. На тот момент мы были первыми — аналогичные сервисы появились чуть позднее. И это сыграло нам на руку.

Для меня это в первую очередь был проект о медицине, а не о коммерции. Большая часть наших конкурентов стартовала как сервис записи на прием и только спустя время добавляла функцию отзывов.

Мы же изначально рассматривали «ПроДокторов» как ресурс с отзывами — зачем нам монетизация? Классный и полезный проект. Кроме того, сайт зарегистрирован как СМИ, а это уже другой уровень ответственности. За отзывы, которые оставляют пациенты.

Где-то между медициной и IT

Итак, запуск сайта и монетизация стояли у меня в разных углах. Первые год-два, когда стартап стал набиваться отзывами, я продолжал сам их редактировать, совмещая это с работой хирургом в краевой больнице. Это был эдакий альтруистический проект для пациентов.

До острой необходимости в первом сотруднике мы не думали о монетизации. Всем занимались самостоятельно: я модерировал отзывы, коллега-сооснователь занимался IT-блоком. Расходы были только на домен — около 500 рублей. Пациенты потихоньку приходили, писали — все довольны.

Так продолжалось до тех пор, пока у меня не стало рябить перед глазами от количества букв и катастрофически не хватать времени на все.

Всего я продолжал совмещать лет пять: ночью дежурил в больнице, днем руководил командой уже из 50 человек (это был 2016 год).

Вся работа проходила чертовски медленно. Времени терялось очень много — сейчас это понятно. Но тогда я еще сомневался и не решался уйти из больницы. Мне казалось, что это предательство коллег и пациентов, которые приходят за помощью. С другой стороны, в офисе со мной тоже работала команда, которая верила в наше дело: их предать я тоже не мог.

В один из дней в сознании что-то щелкнуло, я уволился окончательно и стал развивать проект.

Ресурс глобально пережил два редизайна. В первой версии над пользователем «склонялись» хирурги в операционной — нам казалось, что это была самая удачная заставка, по бокам от нее шли отзывы.

В тот момент, если честно, мы не концентрировались на дизайне. Все выглядело по-спартански: страницы клиник и больниц с минимальным описанием (что нашли в сети), а про врачей было и того меньше — только отзывы пациентов.

Со временем переделали функционал, стали собирать больше данных о докторах: стаж, квалификацию, места работы. Все это было впервые на одном сайте и поэтому сильно интересовало пациентов.

Стартап без инвестора — это реально

Наконец, мы запустили на сайт рекламу от «Яндекса», зарегистрировали ООО и наняли модератора. Денег хватало на базовые потребности. Если бы мне кто-то дал 5 млн рублей и сказал «дерзай», я уверен, деньги не были бы так полезны. На том уровне понимания бизнеса — где-то в районе нуля — они скорее могут навредить.

Говорят, что инвестиции больше помогают со второго проекта: первый с большой вероятностью будет похоронен, а вот к следующему подойдешь с умом. У нас сайт дебютный, и держимся мы вот уже девять лет.

Я искренне считаю: лучше всего ресурсами распоряжаются люди, у которых их мало. Собственные, хоть и небольшие, деньги позволили удержаться от венчурных «перспектив». Я не поклонник таких историй и уверен, что в этой ситуации проигрывают оба: инвестор со своими рисками и команда стартапа с огромным грузом ответственности.

Кстати, за время существования «ПроДокторов» ресурс пару раз хотели купить, но мне это неинтересно. В свое время с предложением выходил Docplanner, когда пытался зацепиться в России. Польский сервис продержался недолго — спустя год они ушли с рынка.

Запись на прием

Реклама от «Яндекса» не очень зашла. Мы попробовали еще несколько способов монетизации. И в итоге пришли к записи на прием. Это удобно: пациент заходит в профиль доктора, читает отзывы, и если они его устраивают — можно записываться.

Сначала мы отправляли SMS с данными пациента, когда он оставлял заявку на сайте, и клиника должна была перезванивать. Так происходило не всегда, и мы сделали коллтрекинг. Потом добавили кнопку обратной записи. Через нее пациент оставляет свои контакты, а мы роботом звоним в клинику и пациенту и соединяем их.

Но пару лет назад стало понятно, что мы не сможем выжить, если не предложим прямую запись. Это не просто страница, где пациент может увидеть расписание. Он выбирает доктора, указывает свои данные — мы их проверяем и передаем в клинику. Администратор может перезвонить и уточнить детали, если прием специфический.

Обычно мы спрашиваем у пациента, нужна ли помощь администратора клиники, и предоставляем три варианта ответа: «да», «нет», «все равно». Такой формат записи растет с каждым месяцем, хотя сложно делать интеграцию с большим количеством сторонних медицинских информационных систем.

Сейчас прямая запись составляет 11% от общего числа записей.

На самом деле существует порог при обращении за медицинской помощью. Никому не хочется быть десятым в очереди для связи с оператором или слушать Танец с саблями на отбивке в ожидании ответа. Пациент хочет в два клика выбрать доктора и записаться на прием без лишних движений.

Интересно, что значительная часть записей происходит поздно вечером и ночью. Люди укладывают детей спать, заканчивают домашние дела и ближе к 22:00 вспоминают, что у них сегодня целый день что-то болело. Серфят интернет и понимают: нужно идти к врачу. Ищут, где и как записаться, находят нас, читают отзывы.

Если у доктора есть кнопка записи — отлично, оставляют свои данные и идут в удобное время. А если нет, то ждут завтрашнего дня. И чаще всего с утра забывают о своей боли и дискомфорте.

Экосистема клиники

Мы разработали свою МИС — медицинскую информационную систему «МедЛок». Она является одной из самых защищенных на рынке, в том числе благодаря системе фрагментации информации. Данные хранятся на разных серверах и собираются на компьютере внутри контура клиники. Если украдут даже два из трех серверов, то не будет понятно, о каком пациенте идет речь. Над этим проектом мы работали полтора года с командой из 10 сотрудников.

Как работаем с докторами

У нас есть отдельное направление работы с врачами. Наш портал выступает своеобразным коммуникатором между пациентом и врачом. Сейчас на сайте 22 тысячи зарегистрированных специалистов со своими личными кабинетами, они получают уведомления об отзывах и могут на них отвечать, управляют своими профилями, могут редактировать и менять данные.

Тренды в поведении онлайн-пациентов

Клиники и врачи озабочены рейтингами. Но мы делали замеры среди своих пациентов и выяснили, что этот фактор не главный. Наши пользователи интересуются опытом и местом работы. Все «звездочки» уходят на второй план, когда речь идет, например, о 20-летнем стаже и параллельной практике в частной и государственной клиниках.

Пользователи проводят много времени за изучением отзывов — в среднем сессия длится минут 15.

И последний тренд — это изучение ответов на отзывы пациентов. Клиники довольно формально отписываются на отзыв. А пациенты любят читать неформальные ответы от врачей. Особенно если отзыв предыдущего пациента не очень позитивный.

Если меня просят посоветовать хорошего доктора, я всегда интересуюсь: «А вам какого?». Кому-то нужен врач построже, кому-то — помягче и разговорчивее. Нет универсального специалиста, который подошел бы всем. И я точно знаю одно: цель нашего сайта — помочь пациентам выздороветь и быть здоровыми.

Когда-то казалось, что мы будем заниматься только отзывами — это так глобально... А потом мы ввели запись на прием, сделали ее более технологичной, разработали собственную медицинскую информационную систему. Что дальше? Уверен, в этой сфере еще есть что разработать, внедрить и улучшить.

Как достичь максимума: рецепт успеха IT-проекта

Если есть возможность обойтись своими силами при запуске IT-проекта — обходитесь. Как я уже говорил, минимальный бюджет позволяет тратиться только на самое важное.

Даже когда проект пошел в гору, трудно решиться сделать последний шаг (в моем случае — уволиться из больницы). Сомнения — это нормально, но затягивать с решением не стоит. Рубить сплеча — больно, но отрывать медленно и по кускам — тоже больно. Ощущения одинаковые, вопрос лишь во времени. Экономьте его для чего-то большего.

Я вывел для себя формулу, которая отлично работает в «ПроДокторов»: сначала придумайте что-то значимое (например, социально) и только потом качайте варианты монетизации.

Фото на обложке: Shutterstock / Blue Planet Studio