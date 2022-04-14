Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?

Как заменить информацию, ранее доступную на зарубежных терминалах, рассказывает Денис Аветисян, основатель системы депозитных аукционов для российских корпораций «КОРП-ДЕПО».

Из-за санкций российские инвесторы, спекулянты и аналитики из банков и крупных корпораций лишись услуг международных платформ, таких как Bloomberg и Refinitiv.

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Первое, что можно предпринять, это перевести терминалы Bloomberg на свое юрлицо, находящееся в другой юрисдикции, например, в СНГ. Это самый простой вариант, так как вопрос с оплатой и обязательствами решается автоматически.

Платежи за услуги просто будут осуществляться с других реквизитов. При этом права на использование информации Bloomberg распространятся на всю группу компаний, если, конечно, она не входит в санкционные списки.

Однако далеко не все российские компании имеют иностранные филиалы, и для них импортозамещение будет связано с целым рядом сложностей, некоторые из которых непреодолимы.

Bloomberg развивался на протяжении десятилетий и аккумулировал такое разнообразие информационных продуктов, что заменить их одним альтернативным решением невозможно.

Придется воспользоваться услугами нескольких провайдеров — их количество будет напрямую зависеть от потребляемой информации. Разберем подробно каждый пункт, чтобы иметь полное представление о возможном замещении продуктов Bloomberg.

Информация с иностранных бирж

Информацию с иностранных бирж можно получать от других зарубежных вендоров, например, от SIX Telekurs, ICE Data Services, Yahoo Finance. Они предоставляют аналогичные биржевые данные, правда, не всегда в привычном для клиентов Bloomberg формате.

Трудность также в том, что некоторые биржи, такие как Nasdaq и NYSE, запретили своим вендорам предоставлять данные российским клиентам. Этот запрет уже научились обходить через подставные компании, но это «не совсем» законно.

Справочная информация и фундаментальные данные компаний-эмитентов

Справочная информация о компаниях и фундаментальные данные, как правило, представляют собой публично раскрываемую информацию, и найти ее не составляет труда.

Если важно удобство ее сбора, то к вашим услугам целый ряд информационных агентств, таких как Esunny Information, Argus Media, Wind Info и Tencent. Они прекрасно справляются с этой задачей и, что важно, далеко не все они находятся в недружественных странах.

Аналитические показатели, рассчитанные Bloomberg

Заместить аналитические данные, рассчитанные самим Bloomberg, невозможно. Такой показатель как BVAL (методика определения справедливой стоимости с использованием запатентованных количественных подходов и методологий), присутствует только в продуктах Bloomberg.

Легальных путей получения этой информации, к сожалению, не существует. Остается рассчитывать на свои силы, что, скорее всего, не будет рентабельно, либо дождаться появления отечественной альтернативы.

Расчет таких показателей входит в планы нашего стратегического развития.

Котировки инструментов, публикуемые клиентами напрямую в терминалах

Котировки присутствуют в альтернативных иностранных биржевых и внебиржевых системах, к примеру, Reval. Есть и отечественные аналоги.

NTProgress — это российская компания с иностранной регистрацией. Похожие внутренние площадки есть и у крупных банков России («Сбербанк», «Райффайзен», «РСХБ»).

Но по сути тут речь идет об «интернализации», когда перекрестные запросы клиентов не выводятся на внешний рынок, а исполняются внутри банка.

«КОРП-ДЕПО» — самостоятельная платформа, в системе ставки по корпоративным депозитам котируются банками. Эта информация доступна российским клиентам в том же объеме и с той же оперативностью, что и в Bloomberg.

На рынке есть также запрос на внебиржевые валютные котировки при том, что актуальность доллара и евро серьезно снизилась. Поэтому наш новый импортозамещающий FX-модуль, который вскоре выйдет на рынок, будет сфокусирован на парах юань-рубль, рупия-рубль.

Транзакционные продукты

Для транзакционных продуктов, включающих возможность переговоров и заключения сделок, вроде FXGO (FX-платформа Bloomberg), достойные альтернативы существовали всегда. Это, например, FXAll, 360T и Direct Edge.

Поэтому отключение FXGO больше вредит самому Bloomberg, чем российскому рынку.

Чат и почтовая система

С чатом и почтой в Bloomberg меньше всего проблем. Хотя исторически мессенджер Bloomberg — стандарт в финансовой среде, и даже основной конкурент Refinitiv не смог занять здесь сколько-нибудь заметной доли.

Но в этом случае Bloomberg выстрелил себе в ногу и открыл окно возможностей для альтернативных решений — любых других мессенджеров, способных интегрироваться в корпоративную ИТ-инфраструктуру.

API и интеграция c MS Excel

С API, интерфейсом для создания новых приложений, и интеграцией все довольно сложно.

Если значительная доля автоматизации опиралась на решения Bloomberg, то теперь придется все переписывать под другие форматы. Другого пути нет.

Бó‎льшая часть проблем решаема, хоть и не без неудобств. В любом случае, для замещения Bloomberg потребуются ресурсы и время, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса.

Наибольшие сложности стоят перед санкционными компаниями. Например, госбанкам и в особенности ЦБ, в принципе, закрыта возможность подключиться к альтернативным источникам вне зависимости от юрисдикции.

Для них остаются «решения», которые вряд ли будут одобрены правообладателями.

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