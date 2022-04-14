Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?

Из-за санкций российские инвесторы, спекулянты и аналитики из банков и крупных корпораций лишись услуг международных платформ, таких как Bloomberg и Refinitiv.
Как заменить информацию, ранее доступную на зарубежных терминалах, рассказывает Денис Аветисян, основатель системы депозитных аукционов для российских корпораций «КОРП-ДЕПО».
Содержание:
- Информация с иностранных бирж
- Справочная информация и фундаментальные данные компаний-эмитентов
- Аналитические показатели, рассчитанные Bloomberg
- Котировки инструментов, публикуемые клиентами напрямую в терминалах
- Транзакционные продукты
- Чат и почтовая система
- API и интеграция c MS Excel
Первое, что можно предпринять, это перевести терминалы Bloomberg на свое юрлицо, находящееся в другой юрисдикции, например, в СНГ. Это самый простой вариант, так как вопрос с оплатой и обязательствами решается автоматически.
Платежи за услуги просто будут осуществляться с других реквизитов. При этом права на использование информации Bloomberg распространятся на всю группу компаний, если, конечно, она не входит в санкционные списки.
Однако далеко не все российские компании имеют иностранные филиалы, и для них импортозамещение будет связано с целым рядом сложностей, некоторые из которых непреодолимы.
Bloomberg развивался на протяжении десятилетий и аккумулировал такое разнообразие информационных продуктов, что заменить их одним альтернативным решением невозможно.
Придется воспользоваться услугами нескольких провайдеров — их количество будет напрямую зависеть от потребляемой информации. Разберем подробно каждый пункт, чтобы иметь полное представление о возможном замещении продуктов Bloomberg.
Информация с иностранных бирж
Информацию с иностранных бирж можно получать от других зарубежных вендоров, например, от SIX Telekurs, ICE Data Services, Yahoo Finance. Они предоставляют аналогичные биржевые данные, правда, не всегда в привычном для клиентов Bloomberg формате.
Трудность также в том, что некоторые биржи, такие как Nasdaq и NYSE, запретили своим вендорам предоставлять данные российским клиентам. Этот запрет уже научились обходить через подставные компании, но это «не совсем» законно.
Справочная информация и фундаментальные данные компаний-эмитентов
Справочная информация о компаниях и фундаментальные данные, как правило, представляют собой публично раскрываемую информацию, и найти ее не составляет труда.
Если важно удобство ее сбора, то к вашим услугам целый ряд информационных агентств, таких как Esunny Information, Argus Media, Wind Info и Tencent. Они прекрасно справляются с этой задачей и, что важно, далеко не все они находятся в недружественных странах.
Аналитические показатели, рассчитанные Bloomberg
Заместить аналитические данные, рассчитанные самим Bloomberg, невозможно. Такой показатель как BVAL (методика определения справедливой стоимости с использованием запатентованных количественных подходов и методологий), присутствует только в продуктах Bloomberg.
Легальных путей получения этой информации, к сожалению, не существует. Остается рассчитывать на свои силы, что, скорее всего, не будет рентабельно, либо дождаться появления отечественной альтернативы.
Расчет таких показателей входит в планы нашего стратегического развития.
Котировки инструментов, публикуемые клиентами напрямую в терминалах
Котировки присутствуют в альтернативных иностранных биржевых и внебиржевых системах, к примеру, Reval. Есть и отечественные аналоги.
NTProgress — это российская компания с иностранной регистрацией. Похожие внутренние площадки есть и у крупных банков России («Сбербанк», «Райффайзен», «РСХБ»).
Но по сути тут речь идет об «интернализации», когда перекрестные запросы клиентов не выводятся на внешний рынок, а исполняются внутри банка.
«КОРП-ДЕПО» — самостоятельная платформа, в системе ставки по корпоративным депозитам котируются банками. Эта информация доступна российским клиентам в том же объеме и с той же оперативностью, что и в Bloomberg.
На рынке есть также запрос на внебиржевые валютные котировки при том, что актуальность доллара и евро серьезно снизилась. Поэтому наш новый импортозамещающий FX-модуль, который вскоре выйдет на рынок, будет сфокусирован на парах юань-рубль, рупия-рубль.
Транзакционные продукты
Для транзакционных продуктов, включающих возможность переговоров и заключения сделок, вроде FXGO (FX-платформа Bloomberg), достойные альтернативы существовали всегда. Это, например, FXAll, 360T и Direct Edge.
Поэтому отключение FXGO больше вредит самому Bloomberg, чем российскому рынку.
Чат и почтовая система
С чатом и почтой в Bloomberg меньше всего проблем. Хотя исторически мессенджер Bloomberg — стандарт в финансовой среде, и даже основной конкурент Refinitiv не смог занять здесь сколько-нибудь заметной доли.
Но в этом случае Bloomberg выстрелил себе в ногу и открыл окно возможностей для альтернативных решений — любых других мессенджеров, способных интегрироваться в корпоративную ИТ-инфраструктуру.
API и интеграция c MS Excel
С API, интерфейсом для создания новых приложений, и интеграцией все довольно сложно.
Если значительная доля автоматизации опиралась на решения Bloomberg, то теперь придется все переписывать под другие форматы. Другого пути нет.
Бóльшая часть проблем решаема, хоть и не без неудобств. В любом случае, для замещения Bloomberg потребуются ресурсы и время, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса.
Наибольшие сложности стоят перед санкционными компаниями. Например, госбанкам и в особенности ЦБ, в принципе, закрыта возможность подключиться к альтернативным источникам вне зависимости от юрисдикции.
Для них остаются «решения», которые вряд ли будут одобрены правообладателями.
Фото на обложке: Shutterstock / Postmodern Studio
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