Разбираемся, в чем разница между работой программиста в студии и в продукте и что все-таки лучше

Карьерный путь программиста может развиваться по двум направлениям. Первый вариант — пойти работать над одним продуктом в крупную компанию или стартап. Другой — строить свою карьеру в студии. Технический директор продуктовой дизайн-студии PINKMAN Юрий Чижов рассказал, чем отличается бизнес студии от продукта и как эти различия сказываются на карьерных возможностях программистов.

Как устроен бизнес студии и продуктовой компании

Сразу оговорюсь, что в моих мыслях акценты могут смещаться в сторону студий — опыта работы в них у меня больше. Студийный и продуктовый бизнес принципиально не похожи друг на друга по трем параметрам — модели монетизации, подходу к работе и срокам жизни продукта. Обо всем по порядку:

Разница в моделях монетизации. Её проще объяснить на примере из нетехнологичной сферы: ведение бизнеса в продукте можно сравнить с написанием книги, которую из раза в раз перевыпускают. На ней зарабатывают долгое время, продавая разным людям. А студия больше похожа на парикмахерскую, где заработок идет с каждого подстриженного клиента и нет одного актива, который стабильно приносит доход. В студии индивидуально обслуживается каждый заказчик — с ним нужно договариваться о количестве и сроках работ, обсуждать их стоимость и предусматривать все возможные риски взаимодействия.

Её проще объяснить на примере из нетехнологичной сферы: ведение бизнеса в продукте можно сравнить с написанием книги, которую из раза в раз перевыпускают. На ней зарабатывают долгое время, продавая разным людям. А студия больше похожа на парикмахерскую, где заработок идет с каждого подстриженного клиента и нет одного актива, который стабильно приносит доход. В студии индивидуально обслуживается каждый заказчик — с ним нужно договариваться о количестве и сроках работ, обсуждать их стоимость и предусматривать все возможные риски взаимодействия. Отличие подхода к работе — поскольку у студии нет регулярного заработка, ей из раза в раз нужно искать новый источник прибыли. Важную роль помимо программистов и дизайнеров здесь играют проджект и аккаунт-менеджеры — люди, которые работают в тесном контакте с клиентом, ищут новые проекты и пытаются нащупать баланс между желаниями заказчика и возможностями студии.

Эти проекты нужно делать по определенным требованиям и к сроку, чтобы не было кассового разрыва. А поскольку чаще всего студию выбирают по портфолио, с каждым новым кейсом растет ее экспертиза в глазах потенциального клиента. Так, мы в PINKMAN фокусируемся на сферах ритейла, финансов, образования и особенно ценим, когда в команду приходит человек с опытом в одной из этих индустрий.

В продуктовой компании пытаются развить и усовершенствовать один и тот же продукт: допустим, добавить фичи, которые направлены на увеличение продаж или пассивного дохода. Процесс улучшений здесь может длиться практически бесконечно.

Разница в сроках жизни продукта. Сервис, который начали делать много лет назад, очень сложно трансформировать и практически невозможно полностью переписать — это дорого и не всегда ведет к желаемому результату. Например, существуют продукты, которые сломались после того, как пересобрали сами себя. Даже у Сбербанк Онлайн был мажорный релиз, который опустил оценку приложения в AppStore до двух баллов из пяти. Причина этому проста: в устоявшихся продуктах у пользователей формируется стабильная привычка.

Поскольку в студию заказчики чаще всего приходят за решением конкретной бизнес-задачи, срок разработки проекта почти всегда определен. За счет того, что у студийных продуктов нет огромного легаси наследия в разработке, написание кода происходит гораздо быстрее.

Мифы о работе программистов в студии и в продукте

Поскольку и продуктовый, и студийный бизнесы существуют уже достаточно давно, они успели обрасти слухами и мифами. Развею некоторые из них ниже.

Миф №1: работа в студии — история про быстрые и крупные проекты, претендующие на лучшие премии

В студии мы действительно делаем хороший дизайн. Однако каждый проект проходит через много этапов боли и принятия, прежде чем станет чем-то стоящим. Иногда заложенные в план проекта два месяца работы превращаются в полгода или год. Конечно, у разработчиков есть ожидание, что проект должен закончиться к определенному дедлайну. Поэтому когда сроки растягиваются, команда чувствует себя уставшей и менее мотивированной.

К сожалению или к счастью, к нам не всегда приходят проекты только от крупных клиентов с большими бюджетами.

Иногда это могут быть и небольшие салоны красоты, и брокеры криптовалюты, и биодобавки, и прочее. В определенный момент студия начинает отбирать проекты и может от них отказаться, но в то же время существует проблема кассового разрыва. Когда она подступает, ты не можешь долго ждать крупного заказчика и берешь небольшого, зато с понятной задачей, сроками и деньгами.

Миф №2: в стартапе программиста не только всему научат, но и будут платить выше рынка

Стартап — тот же продукт, только на самой ранней стадии разработки. Чаще всего стартапам нужны не новички, на обучение которых нужно тратить много ресурсов, а состоявшиеся специалисты. И главное отличие стартапа от зрелого продукта в том, что он порой живет не на собственные деньги, а на инвесторские.

Многие стартапы умирают, потому что не могут сдержать свои обещания перед инвесторами, клиентами и собственными сотрудниками. Кстати, во взрослых продуктах такое тоже случается. Например, компания уперлась в потолок роста или не уследила за динамикой рынка, и продукт потерял актуальность.

Из-за этого команда разработки развалилась, или ее переманили конкуренты. Нанимая новых сотрудников, компания обещает им золотые горы. Но существует проблема распространения знаний — кроме ушедших разработчиков никто не знает, как работает продукт «под капотом». В такой компании новому программисту могут предложить действительно высокую зарплату, но боли от этой работы он получит немерено.

Миф №3: работа в студии похожа на работу в стартапе

Нет, это не так. Возможно, работа в студии своим темпом и энтузиазмом сотрудников и сопоставима с инновационными стартапами, но в студии хотят не переделать мир, а поработать с большим спектром клиентов, собрать экспертизу и портфолио.

Миф №4: в студии каждый новый проект — это неповторимый опыт

Может показаться, что проекты в студии каждый раз новые. Однако иногда случаются ситуации, когда проект как бы новый, но задачи в нем ничем не отличаются от предыдущих. Например, из раза в раз надо сверстать шапку сайта, футер или другие стандартные вещи.

Миф № 5: в студиях большая текучка

На самом деле, это отчасти правда: в студиях действительно текучка больше, чем в продуктах. Немногие выдерживают быстрый темп работы. И это нормально. Главное — чтобы руководство умело работать с проблемой выгорания.

Например, мы стараемся выстроить работу так, чтобы сотрудники становились взаимозаменяемы. Поэтому когда кому-либо нужно взять отпуск, чтобы передохнуть, это не становится проблемой для команды, ведь проект не останавливается. Второй способ преодоления усталости — смена деятельности. У нас в компании почти всегда можно переключиться на другой проект.

Чтобы вовремя заметить выгорание, мы проводим регулярные встречи один на один. На них обсуждаем текущие и будущие проекты, планы по развитию, дела в компании и уделяем большое внимание моральному состоянию. А новичкам на новом месте помогают освоиться сотрудники-«бадди».

Особенности работы программиста в студии

В студийном бизнесе проекты настолько разноплановые, что предугадать, какой появится завтра, практически невозможно. Сегодня может прийти один с увлекательными задачами, а завтра — крайне скучный. Такие качели одних людей могут мотивировать, а других — наоборот.

В студиях у программиста в работе может быть одновременно несколько проектов. С одной стороны, это позволяет сильно развить менеджерские навыки. С другой — препятствует глубокому погружению в код. А если студия нашла своего ключевого клиента или стала работать только в определенной нише, у программиста остается меньше шансов для роста.

Например, некоторые студии занимаются только разработкой интернет-магазинов на Битриксе. Специалист, который придет туда работать, быстро научится этому формату задачи, но не будет уметь ничего другого.

Мы в этом плане достаточно много экспериментируем: делаем и корпоративные сайты, и интернет-магазины, стараемся не ограничивать стек. Несмотря на особенности работы студии как формата бизнеса, мы ищем проекты, которые позволят нашим сотрудникам получать разносторонний опыт и быть в рынке.

Этот подход помогает состоявшимся разработчикам попробовать что-то новое, а новичкам найти себя в профессии: понять, какой стек им ближе, какие проекты больше привлекают. Скорость работы в студии сама по себе заставляет быстро погружаться в бизнес клиента, изучать новые технологии и находить нестандартные решения.

Инженерам приходится быть в контакте со всеми участниками проекта: с аккаунтом, дизайнером, маркетологами, продактами. Такое плотное общение внутри команды и с клиентом помогает всем участникам углубить понимание бизнеса, понять, какую пользу можно принести, а также позволяет получить экспертизу в индустрии компании заказчика.

Тем, кто находится в поиске и рассматривает формат студии для работы, я бы посоветовал сначала провести самостоятельное мини-исследование того, чем эта компания занимается, какие проекты делает, как они выглядят. От студии к студии может меняться качество кода, широта задач и стека для работы.

Одно могу сказать точно: человек, который проработал в студийном формате, способен провести проект от начала до конца, поскольку за время работы он успевает пройти все этапы — от создания до SEO-оптимизации. На одном проекте достанется один спектр задач, на втором другой, но уже спустя год в студии можно «потрогать» все составляющие работы.

Естественно, глубокого знания каждого раздела получить не получится по причине вечного поиска баланса между скоростью и качеством. Но если человеку понравился определенный пласт работы, он всегда волен разобраться в нем глубже, внести новые стандарты в студию и повлиять на работу команды.

Подводим итог: куда идти работать — в студию или в продукт

В студию лучше идти, если вы:

только начинаете карьерный путь и пока не понимаете, какая сфера вам интересна — всего за год вы сможете попробовать себя в нескольких индустриях и понять, что вам ближе;

хотите «прощупать» все этапы проекта и получить разносторонний опыт — от разработки до SEO-оптимизации;

стремитесь к быстрому развитию навыков, профессиональному росту и не боитесь высокого уровня нагрузки.

В продукт стоит идти, когда вы:

поработали в студии и поняли, что нужна передышка;

хотите работать в конкретной индустрии и готовы развивать один продукт вне зависимости от этапа его зрелости;

любите аккуратно выписывать код и не готовы избавляться от перфекционизма в угоду скорости.

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