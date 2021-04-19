Нанимаете программиста? Вот что нужно прописать в договоре, чтобы не остаться без разработок

Если IT-компания неправильно оформит трудовой договор с работником, то он сможет использовать созданные разработки в личных целях. Известен случай, когда бывший сотрудник Veeam Software отсудил у работодателя 23 млн рублей за нарушение авторских прав на приложение.

Особенности защиты интеллектуальной собственности IT-компании при оформлении штатных сотрудников:

Программист в IT-компании является автором своего кода, а значит, имеет авторские права и исключительные права на свой код (п.1 ст. 1295 ГК РФ, ст. 1228 ГК РФ, ст. 1226 ГК РФ). Программист в IT-компании иногда может писать код, который относится к работе в нерабочее время, нерабочем месте, нерабочем оборудовании. Программист в IT-компании также может писать свои проекты. В нерабочее время и иногда даже в рабочее время, используя оборудование работодателя. Программист может прийти в компанию, где уже имеются свои наработки. Соответственно, сотрудник может получить к ним доступ.

Про дело «Рамблера» и Nginx, наверно, слышал каждый IT-предприниматель. Последствий для Nginx скорей всего не будет (дело направили в суд США, но дело с большой вероятностью не примут в работу), но для обеих сторон это дополнительная трата нервов. Чтобы исключить такие ситуации, нужно точно фиксировать функционал и обязанности сотрудника в трудовом договоре и должностной инструкции.

Подробную должностную инструкцию и результаты работы сотрудника

Автором кода является программист, которого нанимает компания (ст. 1228 ГК РФ). Однако, если с программистом заключен трудовой договор с компанией, то исключительные права на служебное произведение (результат работы) сотрудника получает компания (п.2 ст. 1295 ГК РФ, п.3 ст. 1370 ГК РФ).

В трудовом договоре потребуется точно указать, что входит в трудовые обязанности программиста. Если его функции будут описаны в трудовом договоре или должностной инструкции, то в этом случае права на интеллектуальную собственность перейдут IT-компании.

Например, вы указали в трудовом договоре или должностной инструкции, что сотрудник разрабатывает (пишет код) базы данных, но не зафиксировали, что в его обязанности также входит разработка архитектуры базы данных, либо не применили формулировки, которые подразумевают, что все действия с базой данных будут входить в должностные обязанности сотрудника.

В этом случае исключительные права на код базы данных будет принадлежать компании, а вот исключительные права на архитектуру базы данных будут принадлежать сотруднику. Если через некоторое время вы увидите, что сотрудник создает стартап-убийцу mysql, который основан на архитектуре базы данных из вашего проекта, то закон будет на стороне сотрудника: в его обязанности не входили функции, связанные с разработкой архитектуры базы данных.

Если сотрудник начинает выполнять функционал, который не закреплен в его должностной инструкции, то потребуется заключить с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому выполнение этого функционала будет входить в его рабочие обязанности и результат его интеллектуальной работы, а исключительные права будут принадлежать компании. Иначе исключительные права также останутся в собственности сотрудника.

Условия труда

Сотрудник может писать код на своем оборудовании или оборудовании компании. Может писать код в офисе, дома, коворкинге и любом другом месте, а также писать код в нерабочие часы.

Если в трудовом договоре жестко определены часы работы сотрудника (трудовое время) с 9:00 до 18:00 и нет никаких дополнительных соглашений по его задержке в нерабочее время, то функции, которые будет выполнять сотрудник после 18:00 будут относиться к нерабочему времени и, соответственно, результат работы и интеллектуальная собственность будет проходить вне рамок трудового договора (ст. 91 ТК РФ).

Исключительные права на код, который был написан в это время будут принадлежать сотруднику, а не компании. Чтобы этого избежать потребуется зафиксировать в должностной инструкции или трудовом договоре, что график работы может быть ненормирован (ст. 101 ТК РФ) или возможна дополнительная нагрузка во внерабочее время по поручению работодателя в рамках трудового договора.

Также лучше зафиксировать в трудовом договоре, что для выполнения своих трудовых функций сотрудник может работать в офисе компании или любом другом месте, а также использовать любое оборудование, в том числе свое. Фактом выполнения функций по трудовому договору будет являться задача руководителя в таск-системе (jira, clickup, asana и т.д.).

Условия, если сотрудник использует денежные, технические и материальные ресурсы компании

Если сотрудник пишет код на оборудовании своего работодателя или использует оборудование работодателя для своих проектов (допустим, компания дала в личное пользование сотрудника рабочий ноут), то исключительные права на код будут принадлежать сотруднику, а не компании (п.5 ст. 1370 ГК РФ).

Сотрудник будет обладать исключительным правом и правом патента на этот код. Еще раз напомним, что нужно подробно зафиксировать все функции и результат труда сотрудника в должностной инструкции или трудовом договоре, чтобы не возникло неприятных моментов в будущем. Доводы в защите исключительных прав на интеллектуальную собственность, что сотрудник делал всю работу на оборудовании компании и с помощью технических средств компании в суде будут ничтожны.

В этой ситуации компания может потребовать только простую лицензию на пользование продуктом для личных нужд на срок владения сотрудником исключительного права. Либо потребовать возместить расходы, которые понесла компания при разработке сотрудником кода, который был разработан с использованием материальных, технических и денежных ценностей компании.

В трудовом договоре лучше зафиксировать этот момент следующим образом: по умолчанию при разработке таких продуктов сотрудником, компания будет владеть правом на простую лицензию, при этом сотрудник может отказаться от исключительного права на код при подписании дополнительного соглашения между сторонами.

По умолчанию компания сможет использовать продукт, но не распространять его, а также, возможно, сможет с помощью переговоров добиться перехода исключительных прав от сотрудника к компании. То же самое, если сотрудник делает свой проект в рабочее время. В этом случае затрачиваются денежные ресурсы компании.

Право сотрудника на вознаграждение

У сотрудника в соответствии с п.2 ст. 1295 ГК РФ есть право на получение вознаграждения, если компания начнет использовать его служебное произведение или передаст исключительное право на служебное произведение другому лицу (клиенту компании, например).

Если компания не выплатит вознаграждение сотруднику, то сотрудник в дальнейшем может потребовать выплатить ему вознаграждение. Если компания выросла из гаража в компанию с оборотами в миллиарды рублей и иностранными клиентами, то размер вознаграждения также может быть значительным.

Для этого в трудовом договоре нужно закрепить размер и порядок начисления вознаграждения. Например, вознаграждение за служебное произведение (код) выплачивается единоразово в течение трех дней после подписания акта о передаче исключительных прав на данное служебное произведение. Далее компания может использовать служебное произведение в любых целях, в том числе передавая исключительные права другим лицам.

Размер вознаграждения можно установить в 1 тыс. рублей — это вознаграждение будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.

Порядок передачи исключительных прав на служебные произведения

По умолчанию исключительные права на служебное произведение принадлежат работодателю. Но мы бы рекомендовали дополнительно закрепить условия передачи исключительных прав в трудовом договоре или должностной инструкции.

Например, указать в трудовом договоре, что исключительные права переходят к работодателю при оформлении акта о передаче исключительных прав. Либо при фактическом создании результата интеллектуальной деятельности в рамках трудового договора и дополнительных соглашений к этому договору.

В договоре также потребуется определить, что такое создание результата интеллектуальной деятельности — это может быть передача кода на физических носителях информации, загрузка кода в ПО работодателя и другое. Например, когда программист будет делать commit в git по рабочим проектам.

Иногда возникают ситуации, когда код не используется в продакшене и не передается заказчикам (отложили в архив). Если не уведомить сотрудника в течение трех лет о сохранении кода в тайне, то компания может потерять исключительные права на этот код (п.2 ст 1295 ГК РФ).

Чтобы на всякий случай предотвратить эту ситуацию, стоит добавить в трудовой договор, что служебное произведение по умолчанию сохраняется в тайне в момент его создания (при подписании акта о передаче интеллектуальных прав или коммите в git) и в дальнейшем может быть передано заказчику или использовано компанией в дальнейшем.

Запрет на использование интеллектуальной собственности работодателя и копирование кода без согласия работодателя

Если сотрудник приходит в компанию, где уже есть продукт и интеллектуальная собственность, которая принадлежит компании, то нужно закрепить положение, что сотрудник не может использовать интеллектуальную собственность работодателя в личных целях или передавать ее третьим лицам. Также рекомендуем закрепить, что сотрудник не может делать любые копии кода без разрешения работодателя.

Переход интеллектуальной собственности к работодателю при выполнении функций другого сотрудника

Если сотрудника попросили подменить или помочь с кодом (другой сотрудник не руководитель), то в рамках договора и должностной инструкции эта работа может не попасть в определение служебного произведения, так как это может быть личная инициатива сотрудника, а не поручение руководителя.

Лучше подстраховаться и зафиксировать в договоре, что выполнение функций других сотрудников в рамках их должностных обязанностей и результат интеллектуальной деятельности, который создал сотрудник, также будет являться служебным произведением сотрудника и исключительные права по нему будут принадлежать компании.

Обязанность сотрудника предупредить работодателя, если он работает по совместительству

Важно закрепить это положение в договоре, чтобы не случилось ситуации, что сотрудник работает также в другой компании или оказывает услуги для другой компании, где пишет код, который потенциально может пересекаться с кодом, который используется в вашем проекте.

Можно закрепить положение в трудовом договоре в таком формате: сотрудник должен предупреждать работодателя, если он работает по совместительству или оказывает услуги, по которым исключительное право на служебное произведение в рамках данного договора может быть оспорено. В случае споров по собственнику исключительных прав на служебное произведение возмещение всего ущерба и издержек берет на себя сотрудник.

Особенности защиты интеллектуальной собственности при использовании подрядчиков (договор ГПХ, договор оказания услуг и выполнения работ)

С подрядчиками проще. В этом случае вам нужно закрепить в договоре, что:

все исключительные права на интеллектуальную собственность переходят к вашей компании;

исполнитель не имеет право использовать ваши материалы и передавать их третьим лицам, которые вы передавали исполнителю, чтобы он выполнял обязанности по договору;

исполнительно не имеет право использовать результат своей интеллектуальной деятельности в личных целях или передавать его третьим лицам, который он создал в рамках договор оказания услуг.

Правильно подготовленные трудовые договоры с сотрудниками и должностные инструкции помогут избежать рисков по правам на ваш продукт и интеллектуальную собственность компании в будущем. Точно фиксируйте в договоре самые важные условия: