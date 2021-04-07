20 навыков, которые нужны каждому программисту

Постоянное саморазвитие важно и для опытного разработчика, и для начинающего программиста. Этот список поможет выбрать направления для роста и открыть для себя новые возможности.

Ежедневно практиковаться

Очень важно заниматься программированием каждый день — хотя бы по 30 минут. Это поможет изучить лучшие практики и повысить свое мастерство. Кроме этого, это позволит оставаться в хорошей форме.

Учиться коммуникации (письменной и устной)

Не обязательно говорить на английском на уровне носителя языка. Однако необходимо уметь общаться с клиентами — на встрече, в переписке или по телефону. Никому не хочется потерять выгодный контракт просто потому, что его не поняли.

Практиковать принципы объектно-ориентированного дизайна

Даже если вы только начали программировать, этот подход со временем даст вам много преимуществ. Благодаря ему будет проще разбираться в чужом коде, что особенно важно при командной работе.

Учиться эффективно использовать системы контроля версий (например, Git)

Это необходимо для тех, кто одновременно работает над несколькими проектами или занимается групповой задачей.

Улучшать навыки решения проблем

Разработка программного обеспечения — непростой труд. На протяжении своей карьеры программист сталкивается с самыми разнообразными проблемами и задачами. Чтобы научиться эффективно их решать, стоит развить особый склад мышления.

Осваивать инструменты для дизайна — Photoshop, Sketch и Illustrator

Чтобы пользователи по достоинству оценили вашу работу, сайты и приложения должны привлекательно выглядеть. Основы дизайна можно изучить по онлайн-урокам и видео с YouTube, но для реальных проектов может понадобиться профессиональное обучение.

Постоянно изучать новые технологии и языки

Не стоит ограничивать свои возможности. Чем больше языков и сред освоил программист, тем выше его шансы на трудоустройство. Если ваши навыки остаются неизменными в течение долгого времени, есть вероятность, что они устарели. Старайтесь поддерживать себя в форме и осваивать актуальные инструменты, которые используют ведущие разработчики по всему миру.

Выучить хотя бы один скриптовый язык (например, Python)

Такие языки полезны, чтобы автоматизировать повторяющиеся задачи. Даже если вы не хотите заниматься только программированием, написание скриптов может существенно облегчить вам работу.

Научиться писать чистый и понятный код

Любой разработчик вынужден тратить много времени на чтение чужого кода. Если он непонятен, будет очень трудно разобраться, как он работает. Поэтому умение писать понятный код полезно для каждого.

Чтобы улучшить свои навыки, можно писать unit-тесты (например, на JUnit) и выявлять баги во время разработки или использовать короткие методы, чтобы спустя месяцы в коде было легче разобраться.

Продумывать элемент до того, как его разработать

От первоначальной идеи функции, продукта или багфикса до выпуска на рынок проходит некоторое время. Постарайтесь все продумывать и проверять, что все работает должным образом. Для этого нужно подключать команду, проводить интервью с пользователями, учитывать требования акционеров и так далее. Не приступайте к написанию кода, прежде чем определите, каким должен быть результат.

Эффективно внедрять меры предосторожности

Многочисленные требования информационной безопасности могут сбить с толку. Чтобы не утонуть в потоке информации, убедитесь, что предусмотрели не только очевидные предупреждения «Убедитесь, что ваш пароль достаточно надежный», но и постарайтесь узнать больше о возможных угрозах и как их избежать.

Не бояться задавать вопросы

Это отличный способ учиться. Одна из самых больших ошибок, которые может допустить специалист, — допустить, что он знает все. Многие программисты заблуждаются, думая, что просьба о помощи демонстрирует слабость. Если вы что-то не понимаете, попросите совета у того, кто понимает, а затем попробуйте самостоятельно разобраться в вопросе. Это даст более глубокое понимание темы.

Научиться работать с различными средами (Mac, Linux, Windows)

Необязательно становиться экспертом по всем платформам, но важно знать, как они функционируют, и какие у них есть достоинства и недостатки. Это позволит сэкономить время при переключении между ними. Например, разработка приложения для Android на Windows или Mac серьезно отличается от работы на Linux или Ubuntu.

Регулярно практиковать парное программирование (например, с коллегами)

Это подразумевает, что одновременно за одним компьютером сидят два человека: один пишет код, а другой следит за процессом и дает комментарии или советы.

У парного программирования много преимуществ: это позволяет лучше понимать проблемы, обмениваться опытом и идеями, быстрее исправлять баги и так далее. Также это помогает сделать общение между разработчиками комфортнее и выработать доверие, что полезно для командной работы.

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Понимать принципы проектирования (SOLID и объектно-ориентированное программирование)

Разработчик не обязан знать все принципы наизусть, достаточно общего представления. Объектно-ориентированное программирование применяется в разных системах и технологиях, поэтому для программиста очень важно понимать, как оно работает.

При написании кода следует руководствоваться принципами SOLID:

Single-responsibility principle (принцип единственной ответственности);

Open/closed principle (принцип открытости/закрытости);

Liskov substitution principle (принцип подстановки Лисков);

Interface segregation principle (принцип разделения интерфейса);

Dependency inversion principle (принцип инверсии зависимостей).

Учиться справляться с переменами

Неважно, работает ли программист над новым проектом или уже существующим кодом: ему рано или поздно придется столкнуться с изменениями (и не всегда желательными). Чтобы быть успешным в этой сфере, нужно постоянно адаптироваться к изменениям. В противном случае навыки неизбежно устареют, а разработчик не будет востребован на рынке.

Уметь ставить себя на место других

Это очень полезный навык для программиста: ему нужно научиться видеть продукт глазами клиента и понимать, что ему нравится или требуется. Придется коммуницировать с потребителями, чтобы гарантировать, что они оценят результат.

Изучать бизнес-процессы и мягкие навыки

И фрилансер, и наемный работник должен понимать бизнес-процессы и владеть такими навыками, как коммуникация, тайм-менеджмент и решение проблем. Они помогут выделяться на фоне разработчиков, которые ничего в этом не понимают.

Справляться с дедлайнами

Всем известно, что иногда проекты откладываются, а дедлайны нарушаются. Программист должен уметь выполнять работу в срок, планируя контрольные точки для отслеживания прогресса. Это поможет быть эффективнее и вовремя завершать задачи.

Быстро осваивать новые технологии

Как упоминалось выше, разработчику необходимо поддерживать актуальность своих навыков и быстро осваивать новые технологии. Это означает изучение новых языков, фреймворков или библиотек. Важно не только уметь пользоваться технологией, но и знать о ее преимуществах.

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