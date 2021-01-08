Стать последним героем: четыре причины вашего провала на техническом интервью

О самых распространенных причинах провала на технических интервью и о том, как этих провалов избежать, рассказывает Роберт Алексанян, эксперт и исполнительный директор IT Resume .

Построить карьеру в IT — очень соблазнительный жизненный трек. Индустрия находится на взлете, компании предлагают отличные условия и высокую заработную плату, каждый день появляются новые и еще более амбициозные задачи, а на рынке труда идет настоящая охота за головами.

Но почему не у всех получается стать частью этого интересного мира и добраться до вершин? Какие препятствия могут встать на пути у начинающих, да и уже опытных, специалистов?

Ответ лежит на поверхности. Любая компания хочет нанять самого талантливого и умелого сотрудника. Из-за этого соискателям приходится проходить целые серии собеседований: в интернациональных компаниях-гигантах процесс собеседования может порой состоять из нескольких этапов и занимать месяцы.

Любое собеседование — путешествие в один конец. Совершишь ошибку — и двери компании мечты для тебя закрыты.

Один из самых распространенных и, в то же время, «опасных» этапов — техническое собеседование. Именно во время этого интервью отсеиваются многие кандидаты, которые до того момента показывали хорошие результаты.

Как проходит техническое интервью?

Перед тем, как разбирать ошибки, необходимо понять — а как вообще проходят технические собеседования?

Для начала давайте определимся с форматом. В основном технические интервью проводят онлайн (например, по Скайпу), а с учетом постковидной реальности это стало еще актуальней.

На техническом интервью кандидату задают вопросы технического характера, напрямую связанные с его специальностью. Однако интервьюер часто намеренно отходит в сторону, чтобы прощупать реальный уровень знаний кандидата и его общую подготовленность.

Например, если вы проходите собеседование на позицию BI-аналитика, то вас преимущественно будут спрашивать про BI-системы (Power BI, Tableau, Qlik) или про датавиз (data visualization). Но могут также погонять по знанию SQL или даже R или Python. В этом ничего удивительного нет — компании нужен специалист широкого профиля. Если вы умеете строить графики в Power BI, но не можете подключиться к базе данных и написать простенький запрос — вы будете мало интересны серьезному работодателю.

С помощью технического интервью работодатель решает сразу несколько важных задач:

Оценка общей подготовленности кандидата к вакансии. На предыдущих этапах собеседования у соискателя есть возможность смухлевать — он пользуется интернетом или вообще кто-то может пройти тест за него. Здесь же кандидат остается один на один с интервьюером и своими знаниями.

На предыдущих этапах собеседования у соискателя есть возможность смухлевать — он пользуется интернетом или вообще кто-то может пройти тест за него. Здесь же кандидат остается один на один с интервьюером и своими знаниями. Оценка коммуникативных навыков. Помимо знаний и умений важным фактором является способность человека общаться с коллегами. Работодатель имеет возможность вживую наблюдать, как кандидат реагирует на стрессовые ситуации, на успех, на неправильные ответы и даже на давление со стороны интервьюера.

Помимо знаний и умений важным фактором является способность человека общаться с коллегами. Работодатель имеет возможность вживую наблюдать, как кандидат реагирует на стрессовые ситуации, на успех, на неправильные ответы и даже на давление со стороны интервьюера. Оценка профессионального бэкграунда. Именно на этом этапе кандидат имеет возможность подробно рассказать о том, что не влезло в резюме: в каком проекте и как он использовал ту или иную технологию, с каким стеком работал и так далее.

Мы определились, что нас ждет на техническом интервью. Перейдем к следующему вопросу — какие ошибки совершают кандидаты и почему они ведут к провалу.

Типичные ошибки на техническом интервью

1. Недостаток профильных знаний

Первая, самая банальная и самая фатальная ошибка — просто недостаток знаний по своему основному предмету. Как ни странно, большинство терпит неудачу именно из-за этого. Странно идти на интервью полностью неподготовленным и надеяться на удачу: вы же не считаете, что потенциальный работодатель настолько глуп?

Замечание. Стоит отметить, что техническое интервью — не самый сложный (с точки зрения профессиональных знаний) этап. Здесь вопросы могут быть самыми разными, но они не подразумевают глубокую степень погружения. Это не Code Interview, тут никто не требует идеально выверенных ответов. Скорее стройных рассуждений и хотя бы поверхностных знаний.

Пример. Вы устраиваетесь на Data Science позицию. Интервьюер вас просит: «Коротко опишите математический аппарат логистической регрессии». А вы знаете только линейную регрессию. Или модель в Python строить умеете, а математику процесса не изучили. Скорее всего, в следующий этап собеседования вы не пройдете.

2. Игра в Незнайку

Вторая распространенная ошибка — отвечать «Я не знаю» на любой вопрос. Причем такой ответ можно услышать даже когда кандидат ответ знает, но не уверен на 100%.

Пример. Во время собеседования на позицию старшего аналитика задают вопрос: «Какую БД вы считаете самой подходящей для хранения информации о клиентах?». Кандидат отвечает: «PostgreSQL». На что интервьюер задает логичный вопрос: «А почему именно PostgreSQL, а не MySQL, например?». После этого следует фирменный ответ: «Не знаю, может, и MySQL». Интервьюеру остается только грустно ухмыльнуться.

3. Отстаивание своей правоты

Еще одна ошибка, которая даже хуже, чем игра в Незнайку — неистовое доказывание своей правоты. Иногда встречаются кандидаты, которые искренне пытаются «объяснить» потенциальному работодателю, как надо жить. Причем прямо на собеседовании.

Спору нет — вы можете быть правы, но подобные дискуссии никак не вписываются в образ коммуникабельного человека. Лучше все же сначала пройти все этапы собеседования, устроиться на работу и только потом на деле показывать, как делать нужно и почему вы правы.

Пример. Идет собеседование на Deep Learning Engineer. Интервьюер вводит кейс: «Перед нами стоит задача создать сверточную нейронную сеть для распознавания лиц с помощью фреймворка Pytorch…». На этом моменте кандидат перебивает и начинает объяснять, что «вообще-то Pytorch уже давно не в моде, в реальном продакшене все используют Tensorflow». Обычно на этом моменте разговор можно закончить.

Замечание. Иногда высказывать свою позицию или свое отношение к какой-то технологии или процессу даже нужно. Если вы делаете это тактично, спокойно и аргументированно, то это может еще больше поднять ваш профессиональный уровень в глазах работодателя. Но нужно быть аккуратнее и не перегибать палку.

4. Узкий профессиональный кругозор

Последняя ошибка, которую нужно выделить в отдельный блок, — отсутствие смежных знаний. Вы можете быть очень крутым специалистом в узкой области, но в мире все больше растет спрос на профессионалов широкого профиля. Не нужно владеть всем, но иметь хотя бы общее представление и небольшой опыт в смежных направлениях — крайне желательно.

Пример. Собеседование на Python-разработчика. При вопросе про библиотеки Python для работы с БД MySQL и PostgreSQL кандидат теряется и не знает, что сказать. Причина проста — он просто никогда не подключался к базе с помощью Python (что вообще является довольно распространенной задачей).

Как готовиться к техническому интервью

Мы с вами рассмотрели 4 самые распространенные причины провала на техническом собеседовании. Но можно их избежать, если подготовиться заранее и придерживаться простых рекомендаций.

Самое важное — укрепите свои профильные знания. Никакие рекомендации вам не помогут, если вы не владеете темой. Нарешивайте задачи и кейсы, будьте готовы отвечать на теоретические вопросы.



Посмотрите, что требуют работодатели в качестве дополнительных навыков. Это можно сделать на сайтах с вакансиями. Познакомьтесь с этими инструментами/методами/языками программирования. Сформируйте общее представление о них, чтобы иметь возможность хотя бы поддержать разговор и показать осведомленность.



Практикуйте упражнение «Объясните … простыми словами». Такой вопрос часто задают на техническом интервью. Объясните метод линейной регрессии простыми словами. Объясните, как рассчитывается мера в Power BI простыми словами. Объясните, что такое генератор списков в Python, простыми словами. Попробуйте — а у вас получится?



Учитесь рассуждать вслух и не бояться этого. Если вы не знаете ответ на вопрос или не уверены в его правильности, никто вам не мешает поразмышлять. Это покажет вашу стрессоустойчивость и возможность решать непривычные задачи. А кто знает — может, вы правильный ответ скажете. Но после ответа «Я не знаю» вы точно проиграете.



Проведите репетицию. Когда вы уже потренировались и знаете, чего ожидать, реальное собеседование пройдет легче. Для этого есть много способов. Можно попробовать на более мелких компаниях, в которые вы не планируете устраиваться. Либо есть специальные программы: например, на программе SQL Interview в IT Resume можно целенаправленно пройти полный цикл подготовки к собеседованию по SQL.



Следите за своей манерой общения. Не нужно спорить без повода, переходить на грубость и допускать другие коммуникативные ошибки. Будьте дружелюбны и спокойны. В конце концов, интервьюер такой же человек, и он не заслужил агрессии в свой адрес.



Будьте в курсе последних новостей и обновлений в своей индустрии. Подпишитесь на ключевых персон в социальных сетях, мониторьте профильные медиа, чтобы всегда владеть самой свежей информацией. Этими знаниями можно будет ненавязчиво блеснуть во время интервью.





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Эпилог

Мы разобрали основные причины провала на технических собеседованиях и способы этого провала избежать. Примените эти рекомендации в своей жизни, не пожалейте время на подготовку — и результат не заставит себя долго ждать, вы начнете щелкать технические интервью, как орешки.

Фото на обложке: Pixabay.