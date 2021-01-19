Что надо знать перед тем, как начинать продвигать приложение и покупать трафик

На RB.RU он рассказал о тех вещах, которые необходимо сделать с любым приложением перед тем, как начать активно его продвигать и покупать трафик.

Сегодня создается много приложений на любой вкус и цвет. Но помимо разработки, важно проследить и за продвижением вашего детища, сделать так, чтобы его не забыли на следующий день после релиза. Генеральный директор агентства мобильной рекламы Mobisharks (входит в Kokoc Group) Игорь Зуев считает, что привлекать трафик надо лишь в том случае, когда разработка полностью готова, а вы уверены, что в приложении все работает.

Почему не стоит торопиться с привлечением трафика

К нам часто приходят запросы примерно такого вида: «Есть отличное приложение, все работает на 5+, уникальный функционал. Налейте нам трафика». Мы начинаем разбираться с этим приложением, и внезапно выясняется страшное — оно настолько сырое, что частично или полностью не работает. От слова совсем. Пишем об этом клиенту. Он отвечает, чтобы мы не обращали на это внимание и сразу же переходили к этапу продвижения. Вот тут наступает очень важный момент.

Многие коллеги по рынку не спорят с клиентом — сказали лить, значит, будем лить. И берутся за дело, тестируют гипотезы, начинают закупки, но дело упорно не хочет двигаться с мертвой точки. Установки вроде бы и есть, но практически все они ни к чему не приводят. В чем же дело? Приложение проклято? Все гораздо прозаичнее — оно настолько нерабочее, что пользователь устанавливает его, запускает, ничего не понимает в творящемся внутри хаосе и благополучно сносит через несколько минут.

Приведу наглядный пример. Некоторое время назад к нам обратился китайский интернет-магазин Umka Mall с просьбой продвинуть свое одноименное мобильное приложение. Выглядело оно вполне неплохо и казалось работоспособным. До момента начала тестирования.

Специалисты нашей проектной команды установили приложение на свои смартфоны и скоро поняли, в чем проблема. Вот как это происходило. Пользователь заходил в приложение, выбирал понравившееся ему товары и решал оформить заказ. Начинались первые странности. Он нажимал на кнопку оплаты и уже ждал заветного сообщения, что его заказ оформлен, но не тут-то было. Приложение предлагало заполнить анкету. Ладно, такой подход не совсем удобен, но потратим несколько минут для внесения своих данных.

Далее приложение сообщало, что на почту пользователя выслан код подтверждения. Человек заходил в свой ящик, открывал письмо, копировал код, возвращался обратно, искал окошечко для ввода кода, но в мобильном приложении оно просто отсутствовало! Самое интересное, что в десктопной версии все было отлично, а вот в мобильной его забыли добавить. При любом, даже самом сильном желании, оформить заказ было невозможно чисто физически.

Мы сообщили об этом клиенту — он сказал, что данный момент не особо важен, ему нужен исключительно трафик. Спустя время рекламодатель стал общаться с другим подрядчиком, который пообещал ему космические конверсии и взялся за работу. Результат не заставил себя ждать — количество целевых действий пользователей в приложении составило внушительные 0%!

Исходя из вышенаписанного, хочется отметить следующее. Если вы не пройдете весь пользовательский путь сами до начала покупки трафика, существует большая вероятность, что любое ваше самое эффективное продвижение будет уничтожено недостатками самого приложения.

Как мы работаем с usability development на примере приложений сервисов доставки еды:

Формируем проектную команду. Устанавливаем приложение на устройства с iOS и Android. Запускаем приложение, детально изучаем интерфейс на предмет логичности, находим и отмечаем все возникающие баги. Изучаем представленные товары — насколько адекватно выглядит превью продукта, имеет ли оно достойный, вызывающий интерес и аппетит вид. Переходим на карточку самого продукта — изучаем качество картинки, точность указания состава и логичность контентной составляющей этого раздела. Добавляем товар в корзину, добавляем еще один такой же — смотрим на правильность работы счетчика товаров. Выходим из карточки товара и добавляем другой. Затем снова покупаем еще один из первой категории — смотрим, чтобы все одинаковые товары находились в одних и тех же категориях. Изучаем товары со скидкой и корректность добавления их в корзину — цена не должна слетать. Удаляем несколько товаров — смотрим, чтобы они реально удалялись из корзины. Формируем заказ, проверяем все поля, тестируем работоспособность промокодов. Оформляем заказ. Ждем звонка в дверь, встречаем курьера и изучаем полученный электронный чек.

После проделанной работы наша проектная команда формирует check-лист, в котором детально описывает пользовательский путь, который мы прошли, с указанием всех багов, ошибок, вылетов и нелогичностей интерфейса. Некоторые пункты check- листа имеют чисто рекомендательный характер: сделайте превью четче или картинку сочнее, другие документируют все вылеты, зависания и ошибки, третьи демонстрируют минусы в логике приложения. Например, одинаковые товары добавляются не в одну категорию в корзине, а в несколько.

И вот что важно — начинать продвижение приложения можно лишь тогда, когда вы держите в руках пакет с вашим заказом. Вы прошли пользовательский путь, на себе ощутили все прелести сервиса и готовы ответить на главный вопрос: стали бы вы сами пользоваться этим приложением в качестве обычного пользователя, а не сотрудника рекламного агентства.

Если ответ положительный, смело беритесь за покупку трафика и продвижение приложения вашего клиента к вершинам мобильных сторов!

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