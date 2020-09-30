Депонирование рецептов и регистрация мемов: как защитить свою идею от копирования

Что делать, чтобы вашу идею не скопировали конкуренты? Если речь о товарном знаке — все понятно. Но как защитить авторский образовательный курс или кулинарный рецепт? Рассказывают управляющий партнер Legalight Гарий Напалков и юрист Legalight Полина Нечуй-Ветер.

Закон предусматривает охрану авторских прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД), но не на саму идею. Для защиты идеи нового продукта она должна быть выражена в какой-то форме: письменной, в виде изображения, аудио, видео или объемно-пространственной модели.

Например, если есть идея сценария фильма или рекламного ролика, то пока сценарий не будет письменно оформлен, идея не подлежит правовой защите.

Чтобы защитить идею, нужно следовать следующему алгоритму:

Шаг 1: придумать идею. Шаг 2: выразить ее в той или иной форме. Шаг 3: правильно определить способ (а лучше — несколько) для охраны от копирования. Шаг 4: получить документ, подтверждающий наличие прав на идею.



Инструменты для правовой охраны РИД

Регистрация в Роспатенте

Подходит для товарных знаков, ПО, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и баз данных. Процесс небыстрый и недешевый: в среднем прохождение всех стадий рассмотрения заявки на регистрацию занимает не менее года с даты подачи. С учетом расходов на государственные пошлины и юриста это обойдется не меньше, чем в 50 тысяч рублей.

Депонирование, или передача экземпляра на хранение

Подходит для произведений и является наиболее надежным способом их защиты. Сейчас есть много сервисов, которые предоставляют такую возможность. Например, Российское авторское общество или Всемирная организация интеллектуальной собственности.

После депонирования экземпляра выдается свидетельство о регистрации и депонировании, которое является доказательством принадлежности произведения конкретному автору/правообладателю и подтверждением даты его создания.

При этом ПО или программный код квалифицируются как произведение в соответствии со ст. 1261 ГК РФ. Хоть законом и предусмотрено право зарегистрировать ПО в Роспатенте (но это не является обязательным), его можно также оформить как письменное произведение и депонировать по аналогии с литературными произведениями.

Лицензии Creative Commons (СС)

Подходят для тех, кто готов делиться произведениями в упрощенном порядке. Их удобство состоит в том, что:

Они унифицированы под конкретные нужды правообладателей в зависимости от вида лицензии СС: например, автор разрешает их использовать кому угодно для любых целей или только для некоммерческих целей, но в любом случае с указанием имени автора и ссылки на источник; Достаточно указать в комментарии к публикации вашего фото или видео произведения иконку CC-BY (Creative Commons Attribution) или активную ссылку на лицензию СС с дисклеймером, что использование контента на данной странице подпадает под действие лицензии СС.

С подробным перечнем видов лицензий СС можно ознакомиться тут.

Секрет производства (ноу-хау)

Подходит в целом для любых произведений. Но такой способ защиты РИД только для тех, у кого:

Введен режим коммерческой тайны; Факт незаконного использования РИД является следствием нарушения условий конфиденциальности тем лицом, которому эти сведения были предоставлены.

Самый яркий пример — когда продавец использует данные из внутренней базы данных клиентов для того, чтобы вести проекты напрямую с клиентами.

Удостоверение времени предъявления произведения нотариусу

Специальный вид нотариального действия, который по аналогии с депонированием поможет доказать, что первоисточник произведения был создан конкретным автором и зафиксирован в конкретную дату (например, это было раньше, чем дата, о которой заявляет конкурент, претендующий на авторство).

Мы подготовили таблицу-конструктор, чтобы вам было проще сориентироваться, какими инструментами можно защитить вашу идею в зависимости от ее формы.



Форма РИД Продукт Инструмент защиты РИД Авторское право Текстовое произведение Онлайн-курсы, методики, фитнес-программы Депонирование / фиксация через нотариуса + ноу-хау Визуальное произведение Картины и фотографии Депонирование / фиксация через нотариуса / Лицензии Creative Commons (СС) + регистрация товарного знака Дизайн (сайта, приложения, интерьера, шрифтов) Видеоролик, видеоблог Аудиопроизведение Музыкальные произведения являются составными и включают в себя отдельно права на текст и музыку (нотные записи), на аранжировку Депонирование / фиксация через нотариуса Текстовое произведение Программное обеспечение (программный код) Депонирование / фиксация через нотариуса Текстовое произведение Кулинарные рецепты, кулинарные курсы Депонирование / фиксация через нотариуса Права, смежные с авторскими (исполнение произведения) Исполнение музыкального произведения Фонограмма Депонирование / фиксация через нотариуса Постановки режиссеров-постановщиков спектаклей Театральный спектакль Депонирование / фиксация через нотариуса экземпляра помощника режиссера вместе со световой партитурой и техническим паспортом спектакля Тексты, звуки, видео Переводы, обработки, экранизации и прочие производные от других авторских произведений Депонирование / фиксация через нотариуса Товарный знак Изображение и/или текст — отдельный элемент РИД Бренды, торговые марки, товарные знаки и знаки обслуживания, в том числе звуковые Свидетельство о регистрации товарного знака в Роспатенте Компьютерные игры (персонажи игр, отдельные визуальные и/или звуковые элементы) Настольные игры (персонажи игр, отдельные элементы и изображения) Дизайн одежды, украшений, (отдельные элементы, индивидуализирующие дизайн, например, принты) Патент Прототип устройства Технические девайсы для смартфонов или ноутбуков Патент на изобретение + промышленный образец / патент на полезную модель + промышленный образец Программа, включающая несколько видов РИД (механика игры, программный код, дизайн, персонажи и сюжет) Компьютерные игры (защита механики игры)



Патент на изобретение Прототип игры, включающей несколько видов РИД (механика игры, дизайн, персонажи и сюжет) Настольные игры (защита механики игры) Патент на изобретение Изображение или прототип Дизайн одежды, украшений, мебели, сайта Патент на промышленный образец



Учитывайте, что некоторые РИД содержат в себе несколько отдельных элементов, которые также подлежат защите. Например, фильм включает в себя права авторов сценария, музыкального сопровождения, исполнения (актеров и режиссеров), видеозаписи и пр.

Поэтому при создании цельного многосоставного РИД нужно помнить о том, каким образом защитить цельное произведение и при этом получить права от остальных авторов на использование их произведений в составе вашего.



Что поможет защитить идею от копирования

Как мы рассказали в начале, процесс оформления прав на РИД занимает много времени. И к сожалению, нередки случаи, когда о новом продукте становится известно еще до получения свидетельства о регистрации прав в Роспатенте.

В случае с регистрацией в Роспатенте закон предусматривает приоритет прав правообладателя с даты подачи заявки на регистрацию, однако это не всегда помогает. Даже при наличии свидетельства о регистрации в Роспатенте, заинтересованные в новом продукте лица могут взять вашу идею за основу и немного ее видоизменить, заявив, что такой РИД решает другие задачи и имеет иные индивидуализирующие продукт признаки.

Поэтому при подаче заявки наиболее подробно опишите продукт, это важно как для регистрации (если продукт описан слишком широко, в регистрации могут отказать из-за отсутствия в нем уникальности и/или полезности), так и для защиты от плагиата.

Но даже регистрация патента не всегда может помочь в борьбе с копированием идеи.





ImLucky/Shutterstock



Законом предусмотрена возможность подать возражения против выдачи патента. Его можно подать как на стадии рассмотрения заявки, так и на уже зарегистрированный патент.

Таким инструментом часто пользуются конкуренты правообладателей, чтобы было сложнее предъявить требование о прекращении использования продукта в рамках авторского права.

Например, в этом году Палата по патентным спорам рассмотрела такое возражение на выдачу уже зарегистрированного патента на полезную модель «леденцов для приготовления глинтвейна». С таким заявлением обратился конкурент правообладателя, ссылаясь на то, что уже существует аналогичный патент на леденец на палочке (права на который не принадлежат конкуренту).

Суд не согласился с доводами правообладателя о том, что его идея была не в леденце (и палочки там тоже нет), а в создании полуфабриката для приготовления исключительно глинтвейна. Поскольку описание патента было недостаточным (не был указан подробный состав и способ применения), суд пришел к выводу, что это сахарный леденец, и признал патент недействительным (текст решения можно почитать тут).

С товарными знаками ситуация несколько проще, чем с ПО или изобретениями. Свидетельство на товарный знак содержит конкретный перечень товаров и услуг, для реализации которых он используется правообладателем.

Минус в том, что ваш уникальный товарный знак также можно немного изменить и зарегистрировать под другие товары и услуги, и в таком случае запретить его использование не получится.

Самая глобальная проблема заключается в защите авторского права, или права на произведения, так как они не требуют регистрации в Роспатенте. Если произведение, размещенное в интернете, используют без разрешения правообладателя и оно не было депонировано или права автора иным образом не зафиксированы, доказать авторство может быть затруднительно.

Другая проблема заключается в том, что видов различных произведений сейчас становится все больше (гифки, мемы, стикеры, вебинары и пр.) и не всегда понятно, каким образом их можно защитить.

Например, мем можно защитить, зарегистрировав его в качестве товарного знака, но тут важно правильно подобрать классы товаров и услуг (например, когда по изображению можно понять, где оно может быть использовано без вашего разрешения).

Если выбрать все виды товаров и услуг, но не использовать такой товарный знак по факту, его регистрацию в Роспатенте может досрочно прекратить заинтересованное лицо на основании заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Примеров зарегистрированных мемов в России не так много, но они все же есть — например, товарный знак «Ждун». Правда, Роспатент отказал в регистрации изображения Ждуна, поэтому зарегистрировано только само название мема. Также было отказано в регистрации мема «Денег нет, но вы держитесь». Товарный знак по классу обувь зарегистрирован по мему "keep calm", но тоже только текст.

Чаще заявки на регистрацию мемов подают в США: nyancat, deal with it sunglasses, fckyeah и, конечно, grumpy cat. И даже есть регистрация на турецкий мем salt bae!

В следующий раз мы остановимся на некоторых аспектах более подробно.

Фото на обложке: ImLucky/Shutterstock