«Не бойтесь уходить в никуда»: как психолог стала digital-стратегом

Если вам кажется, что ваша профессия вам не подходит, возможно, пора подумать о том, чтобы найти что-то по душе. Надя Пирогова, digital-стратег в медиа-агентстве Mindshare и преподаватель Школы Macs , рассказывает, как вырвалась из мира академической науки и случайно познакомилась с будущей профессией.

Как я попала в digital-маркетинг

По образованию я психолог, окончила Высшую школу экономики, а после бакалавриата поступила в магистратуру, тоже на психфак. Параллельно меня взяли на работу в Институт психологии Российской академии наук.

Я всегда видела себя в академической среде, связанной с исследованиями, психологией и, возможно, нейронауками. Но реальность была жестока и не соответствовала моим ожиданиям.

Я поняла, что, во-первых — это не та среда, где я смогу раскрыться как профессионал. А во-вторых, мне нужно было что-то более динамичное.

Я ушла из магистратуры и встретила Новый год без работы, учебы и вообще без планов на жизнь.

У меня не было четкого плана пойти в digital. На зимних каникулах мы с подругой пошли в гости к ее подруге, которая работала в агентстве интернет-рекрутинга Pruffi Алены Владимирской. Мы поговорили с ней несколько часов, она предложила мне работать у себя. Хотя у меня не было никакого опыта ни в подборе персонала, ни в digital. Просто человек в меня поверил, увидев мой энтузиазм, а через пару дней я вышла на работу.

Pruffi — рекрутинговое агентство, которое разрабатывало IT-продукты: Pruffi Friends, где можно было рекомендовать своих друзей и получать за это вознаграждения, Pruffi Graph, которое помогало молодым специалистам искать работу.

В компании я занималась всем на свете: попробовала себя в подборе, управлении продуктами, SMM, менеджменте. Это была такая школа жизни. За 9-10 месяцев я погрузилась в разные digital-сферы, посмотрела, как все работает, попробовала многое делать руками и поняла, что мне это нравится, и я хочу развиваться в этой области.

Дальше я начала последовательно ходить на курсы, изучать литературу, стала специалистом по контекстной рекламе, потом освоила рекламу в соцсетях, начала сама ее вести.

Сменила несколько работ. Я понимала, что знаний исключительно рекламных инструментов мне недостаточно. Поэтому параллельно я изучала маркетинг, коммуникации и аналитику, чтобы стать разносторонним специалистом. За шесть лет от человека, который без учебы и работы, ничего не умея, пришел на свою первую позицию в digital, я смогла стать digital-стратегом.





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Кто такой digital-стратег

Я работаю digital-стратегом в крупном сетевом рекламном агентстве под названием Mindshare. Digital-стратег — это такая прекрасная должность, когда я указываю всем, что делать, а люди платят мне за это деньги. Если говорить серьезно, что digital-стратег — довольно редкая позиция. Чем я занимаюсь?

К нам приходят клиенты — наши текущие или тендеры. У них есть бизнес-задачи, которые нужно решить: например, клиент хочет занять долю рынка, продать товар или повысить узнаваемость бренда. И моя задача — понять, как это сделать. Поэтому я должна разбираться во всех каналах и инструментах в digital — как в рекламных, так и нерекламных.

Я должна проанализировать аудиторию, понять, где ее можно найти, выбрать правильные каналы, распределить бюджет.

Дальше я работаю уже с отделами, которые занимаются медипланированием, контекстной рекламой, соцсетями. Я их брифую, они считают медиаплан, потом я получаю итоговый медиаплан. Смотрю, насколько он соответствует тому плану, который я предложила. Дальше я слежу за тем, чтобы реализация соответствовала тому, что я придумала.

Моя задача — не работать руками, а анализировать аудиторию, рынок и предлагать план действий. Вот такая у меня работа. Мне легко это делать, потому что я много лет работала руками с большим количеством инструментов. Все основные блоки у меня есть.





Про образование и lifelong learning

Я всегда любила учиться, с детства. Помню, когда мне было шесть лет, я донимала всех вопросом: «Когда я наконец пойду в школу?» Это мое природное любопытство. Мне кажется, у многих людей с детства есть запас врожденного любопытства к миру. Но потом многие теряют желание узнавать что-то новое и их интерес к образованию снижается.

Если у вас нет постоянного «зуда» изучать что-то новое, жестокая реальность сама заставит вас учиться.

В нашей стране произошел гигантский культурный сдвиг с распадом Советского Союза. Моя мама и бабушка с дедушкой выросли в мире, где после школы ты получал образование и пятьдесят лет работал на одном и том же заводе. И когда я каждые два года меняю работу, моя бабушка испытывает невыносимый стресс. В ее картине мира человек выбрал себе карьерную траекторию и не меняет ни профессию, ни место работы.

Сейчас мир совершенно иной, не только в digital. Количество знаний, которые вам нужно получать для того, чтобы оставаться актуальным в своей отрасли, — гигантское. Нужно понимать, что, скорее всего, у вас не будет одной карьеры за всю жизнь, не будет одной работы. Сейчас нормально иметь несколько карьер, но для этого нужно учиться.





О пользе высшего образования и психологии

Многие говорят, что высшее образование неважно. Крупные компании заявляют: «Мы больше не будем смотреть на диплом о высшем образовании у наших соискателей». С одной стороны, я понимаю, почему это происходит. В России высшее образование — часто корочка ради корочки.

У нас так сложилось, что человек без высшего образования — это нереализовавшийся человек. Многие получают образование, которым никогда не воспользуются.

Я — фанат высшего образования. Одна из важнейших вещей, которую мне дало высшее образование (и Вышка, в частности), — это культура мышления, проведения исследования и анализа информации, которую без высшего образования я бы не получила.

Несмотря на то что факультет психологии напрямую не связан с рекламой, психфак дал мне много знаний о том, как мы мыслим, принимаем решения, на что обращаем внимание, какие у нас есть заблуждения и шаблоны мышления.

Главное, чему меня научил психфак — не судить всех людей по себе. Можно очень сильно проколоться, если думать, что все сидят модные с iPhone внутри Бульварного кольца, ездят на дорогих машинах и летают в Лондон на выходные.





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Как достичь максимума

Если вы больше не видите смысла в том, что делаете, а ваши ожидания от профессии не оправдались, меняйте карьерную траекторию. Не бойтесь уходить в никуда. Я не планировала идти в digital, но все сложилось. Даже если у вас нет нужного опыта, покажите работодателю свой энтузиазм и готовность быстро учиться. Он в вас поверит. Пробуйте разные инструменты, чтобы понять, что вам нравится и что получается лучше всего. Параллельно читайте профессиональную литературу и изучайте смежные области. Менять компанию и карьеру несколько раз за жизнь — это нормально, в духе времени. Чтобы оставаться актуальным, продолжайте учиться. Высшее образование — важно и нужно. Оно дает вам не просто корочку, а навыки исследования, анализа, критического мышления. Это нужно в любой профессии, а быстро развить такие компетенции где-то еще вряд ли получится.



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