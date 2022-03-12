Осторожность, раздражение и театральность: как справиться с собой, чтобы противостоять кризису

Лейсэн Шаяхметова, управляющий партнер карьерной и HR-консалтинговой компании Career Booster, рассказывает, какие характеристики проявляются у нас в кризисное время и как найти способы себе помочь.

В 1970-х уже американский психолог Роберт Хоган обозначил: темная сторона нашей личности проявляется в моменты стресса и давления, или наоборот — в ситуациях безграничной власти. Он назвал эти проявления деструкторами, разделил их на 11 форм и включил в свою систему оценки личности.

В 1950-х в интервью BBC‎ Карл Юнг, швейцарский психиатр и основоположник аналитической психологии, сказал, что у каждого человека есть темная сторона, о которой мы ничего не знаем. Логично предположить, что раз не знаем, значит не можем полностью доверять себе и управлять своим поведением.

Деструкторы, возникающие под давлением стресса

В текущей ситуации каждый из нас, руководитель или линейный сотрудник, находится в неопределенности, страхе и агрессии — благодатная почва для проявления темных характеристик личности.

По методологии американского психолога Роберта Хогана, есть классификация деструкторов, чтобы любой человек мог провести самодиагностику:

эмоциональный (excitable): перепады настроения вводят в смятение коллег и расшатывают коммуникацию в команде;

(excitable): перепады настроения вводят в смятение коллег и расшатывают коммуникацию в команде; скептичный (sceptical): человек везде ищет подвох, скрытую манипуляцию и не доверяет людям;

(sceptical): человек везде ищет подвох, скрытую манипуляцию и не доверяет людям; осторожный (cautious): столько раз «‎отмеряет»‎, что порой «‎отрезать»‎ уже поздно; люди, которые готовы брать ответственность за риск, считают, что сотрудник тормозит процессы в компании;

(cautious): столько раз «‎отмеряет»‎, что порой «‎отрезать»‎ уже поздно; люди, которые готовы брать ответственность за риск, считают, что сотрудник тормозит процессы в компании; прилежный (diligent): занимается микроменеджментом тогда, когда гораздо значимые вещи требуют внимания, и доводит команду перфекционизмом;

(diligent): занимается микроменеджментом тогда, когда гораздо значимые вещи требуют внимания, и доводит команду перфекционизмом; сам в себе (reserved): при давлении со стороны человек становится надменным и дистанцируется вместо того, чтобы решать проблему; выгорает без своевременного уединения;

(reserved): при давлении со стороны человек становится надменным и дистанцируется вместо того, чтобы решать проблему; выгорает без своевременного уединения; сам по себе (leisurely): проявляется в молчаливом саботаже; не любит тратить время на объяснения и поиск компромиссов — проще кивнуть и сделать по-своему;

(leisurely): проявляется в молчаливом саботаже; не любит тратить время на объяснения и поиск компромиссов — проще кивнуть и сделать по-своему; исполненный сознания долга (dutiful): подчиненный всегда соглашается с руководством и внешне поддерживает их решения, а на деле может иметь совершенно отличное мнение по текущим вопросам в компании;

(dutiful): подчиненный всегда соглашается с руководством и внешне поддерживает их решения, а на деле может иметь совершенно отличное мнение по текущим вопросам в компании; самоуверенный (bold): сотрудник не взвешивает необходимые и имеющиеся ресурсы, часто приступает к делу с мыслью «‎начнем, а потом разберемся»‎;

(bold): сотрудник не взвешивает необходимые и имеющиеся ресурсы, часто приступает к делу с мыслью «‎начнем, а потом разберемся»‎; театральный (colorful): стремится быть в центре внимания, даже когда нечего сказать по делу;

(colorful): стремится быть в центре внимания, даже когда нечего сказать по делу; с богатым воображением (imaginative): методы решения задач чрезмерно сложны и дорогостоящи там, где это не нужно;

(imaginative): методы решения задач чрезмерно сложны и дорогостоящи там, где это не нужно; увлекающийся (mischievous): человек выполняет те задачи, которые ему интересны, в ущерб более важным делам; всегда ищет новые ощущения и вызовы.

Как взаимодействовать с деструкторами?

Во время прочтения описаний вы уже могли узнать себя. Наличие деструкторов — абсолютно нормальная история. За всю свою практику я лишь единожды встретила клиента, тестирование которого показало отсутствие нежелательных паттернов поведения.

В текущей кризисной ситуации знакомство со своей темной стороной — неизбежно и, более того, может быть выражено ярче, чем в обычных условиях.

Приведу пример, как на нас влияет среда. Когда я работала в Ward Howell, у меня были отчетливо проявлены шесть деструкторов. Позже я ушла в личную практику, запустила свой проект, и через четыре года прошла тестирование вновь. Оно показало, что у меня сохранились только три деструктора и добавились баллы к сильным сторонам и мотиваторам.

Наставник, который расшифровывал и первый, и второй результат, спросил: «‎Что ты с собой делала? Твои тестирования будто бы показывают двух разных людей»‎. Это лишь иллюстрирует, что сильные перемены во внешнем мире оказывают значительное влияние на внутреннюю трансформацию личности.

Удивительно то, что в некоторых ситуациях деструкторы не обязательно исправлять. Например, «‎исполненный сознания долга»‎ (dutiful) и «‎театральный»‎ (colorful) могут быть карьерными лифтами, если такое поведение соответствует культуре компании.

Поэтому достаточно знать свои деструкторы, замечать их и научиться ими управлять. Так, из 11 форм чаще всего при разборах я встречаю деструктор «‎сам в себе» (reserved)‎ — это закрытость и необходимость периодически уединяться.

Когда человек не создает себе паузы, то начинает повышать голос на команду и становится раздражительным в общении с близкими. В таком случае я советую практику стратегического одиночества:

Ставить телефон на авиарежим в 21:00 и возвращаться на связь в 9:00.

Отключить все уведомления в мессенджерах и социальных сетях, предупредив семью и команду, что в срочных ситуациях нужно звонить.

При встречах с друзьями — не доставать телефон. И тогда даже за один час общения или 20 минут прогулки в парке можно перезагрузиться.

Еще один частый деструктор — «‎прилежный»‎ (diligent), который в том числе проявляется в микроменеджменте. Рекомендации, которые я даю в таких кейсах:

Назначить на каждый проект или направление ответственного сотрудника, чтобы разгрузить свое время и знать, кто отвечает за статус.

Тщательнее проводить отбор кандидатов, чтобы доверять команде сложные задачи.

Соотносить степень важности погружения в детали конкретной задачи и ценность вашего времени.

Как диагностировать свои деструкторы с максимальной точностью?

Единой системы, как работать с деструкторами, нет. Нужно подбирать уникальный ключ к каждому, учитывая среду, в которой находится человек. Все начинается с определения, какие деструкторы характерны для вас.

Чтобы провести первичную диагностику, вы можете просто понаблюдать за собой в течение недели.

Так, если вам трудно говорить коллегам и партнерам «‎нет»‎ — есть вероятность, что у вас проявлен деструктор «‎сам по себе»‎. Или, если в стрессовых ситуациях вы превращаетесь в человека, которому необходимо все держать под контролем — вы «‎прилежный»‎.

Вспомните, как часто вы высказываете аргументированную критику решений руководства. Почти никогда? Возможно, для вас характерен деструктор «‎исполненный сознания долга»‎.

Не зная свои темные стороны, вы можете не один год биться в «‎стеклянный потолок»‎ и недоумевать, почему вам не доверяют серьезные проекты и новую роль. Методология, разработанная Робертом Хоганом, показывает, на какие сильные стороны вам стоит опираться, а над какими зонами нужно поработать.

Крупные компании, в том числе российские, используют результаты тестирования Hogan при повышениях и найме — я знаю примеры, когда оффер не отправляли только потому, что выявленные деструкторы не соответствовали роли кандидата.

Например, у CFO были диагностированы большая готовность к риску, некомандный подход и высокий показатель характеристики «‎увлекающийся»‎.

При внимательном рассмотрении вы увидите, что деструкторы — всего лишь доведенные до абсурда сильные качества. Создать себе такие условия, в которых не будет поводов для их активации — трудно в обычной жизни и невозможно в текущий момент.

Увидеть себя настоящего и учитывать разные свои грани в рабочих ситуациях — уже проще. Именно в это я советую инвестировать время, чтобы проще пройти через кризис.

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