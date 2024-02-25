Сколько стоит разработка мобильного приложения в 2024 году

Вопрос стоимости возникает одним из первых, когда вы хотите запустить свое приложение. Для бизнеса важны цифры — бюджет нужно планировать заранее, поэтому важно хотя бы примерно рассчитать цену продукта перед разработкой. Тут появляются сложности, так как все приложения отличаются друг от друга. Кому-то нужно простое приложение-визитка, а другому — многофункциональный сервис. Чтобы вам было легче представить стоимость приложения по вашей идее в 2024 году, операционный директор CleverPumpkin Владислава Ларкина подробно рассказала, из чего складывается цена.

От чего зависит стоимость приложения?

Тип разработки

Приложения могут быть нативными и кроссплатформенными. Нативные разрабатываются под определенную операционную систему, iOS или Android.

Такие приложения создаются с помощью инструментов и по гайдлайнам компаний Google и Apple, поэтому отличаются высокой производительностью и скоростью отклика. Нативная разработка будет дороже, чем кроссплатформенная, так как нужно будет создавать две версии приложения.

Для кроссплатформенных (или гибридных) приложений используют специальные фреймворки, которые позволяют написать большую часть кода для обеих ОС сразу. Благодаря меньшему количеству ресурсов можно сэкономить до 40% от стоимости проекта в сравнении с нативной разработкой.

Но на создание кроссплатформенных приложений уходит больше времени, так как в общей кодовой базе нужно учесть нюансы работы обеих платформ.

Сроки разработки

Сроки разработки первой версии, как правило, составляют от 3 до 6 месяцев для приложения средней сложности.

Если приложение нужно срочно, стоимость его создания может увеличиться. Команде нужно будет изменить приоритеты других задач и перераспределить ресурсы, чтобы уделять внимание только одному проекту. Поэтому сроки тоже влияют на финальную сумму.

Функциональность

Приложения различают по количеству и сложности используемых технологий и функций и делят на простые, средние и сложные. Простые имеют всего 2-3 возможности — в качестве примера приведем офлайн-карты, приложения–визитки, или с прогнозом погоды. Такие приложения разрабатываются быстро и стоят до 3 млн руб.

Приложения средней сложности более функциональны: они позволяют решать пользователю несколько задач. Это могут быть мессенджеры, онлайн-магазины, социальные сети. Такие проекты обойдутся в сумму до 8 млн руб. при минимальной функциональности.

В сложных приложениях часто используются инновационные технологии — например, AR или VR, работа с видео, распознавание лиц. Примеры сложных проектов — сервисы вызова такси, заказа еды, проекты в сфере MedTech и другие. Цена таких приложений может доходить до 40 млн руб.

Этапы разработки и их стоимость

Компании, которые разрабатывают цифровые продукты, могут применять в работе разные подходы. Но чаще всего каждый проект проходит цикл с одними и теми же этапами. Разбираемся, что это за этапы и какую финансовую нагрузку они потребуют, в зависимости от сложности приложения.

Анализ и документация

Фундамент приложения — это исследование аудитории и конкурентов. Без подобного анализа проект может провалиться, так как на рынке мобильных приложений очень большая конкуренция. В AppStore и Google Play Market ежемесячно появляется около 40 тыс. новых приложений.

Если ваш продукт не ответит запросам и потребностям пользователей, его могут просто не заметить. Поэтому первым делом команда изучает бизнес заказчика и его клиентов, анализирует конкурентов, погружается в задачу.

На основе полученных данных команда разработки создает структуру проекта и вместе с заказчиком обсуждают основные функции и приоритизируют их для будущей разработки. Набор функций зависит от целей бизнеса, бюджета и сроков.

Далее команда составляет техническое задание, где подробно описывает требования по дизайну и разработке, уникальные характеристики проекта. Также дизайнеры и аналитики создают навигационную карту экранов — артефакт, который показывает схему иерархии разделов приложения относительно стартового экрана и их содержание.

Итог и цена

Техническое задание, на которое будет опираться команда в процессе прототипования дизайна и разработки, и навигационная карта экранов.

Цена — от 350 000 до 1 000 000 руб. в зависимости от сложности приложения.

Пример части карты экранов

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Дизайн

Разработка дизайна состоит из нескольких шагов:

Дизайн-концепция. Специалисты продумывают внешний вид приложения: цвета, шрифты, иконки и другие элементы интерфейса. Цель этого этапа — создать уникальный визуальный стиль, который подчеркнёт особенности бизнеса заказчика.

Отрисовка дизайна. Команда работает над состояниями и поведениями экранов, подготавливает макеты светлой и тёмной темы.

UX-тестирование. Дизайнеры проверяют, нет ли логических ошибок в последовательности экранов, оценивают визуал с точки зрения удобства и простоты.

Передача в разработку. Когда все экраны детально проработаны, дизайнеры описывают поведение интерфейса в сложных сценариях и передают все макеты и документы разработчикам.

Итог и цена

Макеты, готовые для верстки

UI-kit

Набор шрифтов и оттенков

Карта сценариев для разработчиков

Интерактивный прототип нескольких пользовательских сценариев, с которым можно взаимодействовать. Заказчик сможет оценить будущий внешний вид приложения со стороны пользователя.

Цена — от 500 000 до 1 160 000 руб. за одну платформу.

Дизайн экранов на примере приложения Ле'Муррр

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Разработка и тестирование

После дизайна начинается этап разработки. Команда опирается на ТЗ с набором функций и разрабатывает приложение. Этот этап самый длительный — специалисты обдумывают, как лучше внедрить функции и пишут код.

Завершающий этап создания приложения — тестирование. По готовности функций QA-специалисты проверяют, корректно ли они работают. Также тестировщики анализируют приложение на баги по множествам критериев. Если при проверке тестировщики находят проблему, они сигнализируют разработчикам, чтобы те устранили ошибки.

Итог и цена

Файл приложения для публикации в магазинах и исходный код приложения.

Финальная сумма сильно зависит от функциональности приложения, поэтому вилка большая — стоимость варьируется от 3,5 до 10 млн руб. за одну платформу. Сумма проекта может увеличиться, если понадобится использование специфических инструментов или добавление сложных функций.

Что ещё нужно учесть при планировании бюджета

Помимо разработки есть еще несколько неочевидных трат, о которых многие забывают. Например:

Сервисы для хранения информации . Чтобы хранить данные пользователей, нужно выкупить место в облачном хранилище или хостинге. Если вы планируете масштабировать приложение, помните — чем больше данных будет в хранилище, тем выше будет стоимость их хранения. В среднем на такие расходы нужно заложить около 100 000 руб. в год.

. Чтобы хранить данные пользователей, нужно выкупить место в облачном хранилище или хостинге. Если вы планируете масштабировать приложение, помните — чем больше данных будет в хранилище, тем выше будет стоимость их хранения. В среднем на такие расходы нужно заложить около 100 000 руб. в год. Маркетинг . Чтобы привлечь людей, нужно запустить рекламу в соцсетях и поисковых системах, создать лендинги, привлечь популярных инфлюенсеров. Качественное продвижение стоит дорого — расходы на маркетинг могут быть сопоставимы со стоимостью разработки приложения.

. Чтобы привлечь людей, нужно запустить рекламу в соцсетях и поисковых системах, создать лендинги, привлечь популярных инфлюенсеров. Качественное продвижение стоит дорого — расходы на маркетинг могут быть сопоставимы со стоимостью разработки приложения. Обновление и поддержка. Чтобы удержать пользователей, нужно добавлять новые функции и оперативно устранять баги. А еще приложение требует обновлений — например, когда выходит новая версия ОС, нужно адаптировать его под изменения платформы. Для этого подойдет команда на аутсорсе — часто заказчики обращаются к тому подрядчику, который создавал приложение. Стоит техническая поддержка до 300 000 руб. в год.

Точно определить стоимость разработки приложения может быть сложно. Чтобы приблизительно оценить бюджет для вашего проекта, подберите студии разработки с релевантными вашему проекту кейсами и обсудите с ними ваши идеи.

Так вы сможете проанализировать цены у разных подрядчиков, подсчитать стоимость разработки собственными силами, и на основании всей информации принять решение по своему проекту.

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