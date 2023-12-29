Микровоздействия и эмпатия: что ждет мобильную разработку в 2024 году

В среднем люди проверяют телефон около 58 раз в день. Может, это плохая привычка, зато хорошая возможность для бизнеса. Рынок мобильных технологий по-прежнему на подъеме. CEO Friflex Петр Чернышев поделился, за какими тенденциями в мобильной разработке следить в 2024 году.

Искусственный интеллект

Генеративный ИИ интересует всех. В поисковике «Яндекса» аббревиатуру «ГПТ» в 2023 году искали в 16 раз больше, чем в 2022. А «нейросеть» стала самым популярным технологическим запросом. Поэтому появление генеративного ИИ в телефонах было лишь вопросом времени. И вот в декабре Google добавила локальную нейросеть Gemini Nano в Pixel 8 Pro.

Она работает без интернета и быстро обрабатывает запросы. Может, например, анализировать диктофонные записи и делать из них выжимки. Или предлагать ответы для диалога в мессенджере. Данные при этом не покидают устройство. Но, как любая локальная нейросеть, она гораздо меньше облачной. А значит, ее возможности ограничены.

Как помирить большие языковые модели и ограниченную память, исследует Apple. Инженер Кейван Ализаде и его коллеги добились, чтобы LLM-нейросеть Falcon 7B выдавала данные в 4–5 раз быстрее при объеме памяти вдвое ниже требуемого. Потом они проделали то же самое с графическим ускорителем и получили результат в 20–25 раз быстрее.

Но за генеративным ИИ надо присматривать. Аналитики Gartner называют управление доверием, рисками и безопасностью искусственного интеллекта, или TRiSM (сокращенно от Trust, Risk, Security management), одним из стратегических технологических трендов 2024 года.

TRiSM представляет собой программы, которые исследователи предлагают встраивать прямо в модели ИИ. Они проследят, чтобы ИИ не выдавал ложных результатов, не делился коммерческими тайнами компаний, и защитят его от атак.

В мобильной разработке эта тенденция тоже прослеживается. Google планирует усилить модерацию ИИ-контента в приложениях Google Play. Компания хочет, чтобы пользователи могли отмечать оскорбительные ИИ-материалы. Или сообщать о них разработчикам, не выходя из приложения.

ИИ проникает в неочевидные ниши. Искусственный интеллект стал доступнее. Он проникает в области, которые вообще мало ассоциируют с технологиями. Например, в спорт. Здесь ИИ-платформа idSport уже оцифровывает и анализирует партии в шахматах, бильярде, футболе и шашках.

Для спортивных сообществ такое решение — настоящая революция. Потому что с ним доступ к профессиональной статистике и качественной аналитике получает каждый, у кого есть телефон. Чтобы преобразовать офлайн-шахматы в трансляцию и шахматную нотацию с приложением idChess из семейства idSport, даже не нужен интернет.

Платформа интересна не только любителям, но и большому спорту. Система видеопомощи арбитрам (VAR) на базе idChess стала громкой премьерой этого года в шахматах. Международная шахматная федерация (FIDE) использовала ее на молодежном чемпионате Западной Азии 2023.

Отвлечемся от спорта.

Посмотрим на сельское хозяйство: здесь ИИ-решения помогают фермерам повышать урожайность. Например, платформа OneSoil Yield определяет, какие поля подходят для точного земледелия и рассчитывает для них зоны продуктивности.

ИИ проник даже в рыбалку. Приложение AI Anler точно спрогнозирует активность рыбы, проанализирует погодные условия, приливы, отливы и даже циклы солнца и луны.

Кроссплатформенность и оптимизация

Кроссплатформенная разработка продолжает набирать популярность. За последние пять лет интерес к ней неуклонно растет. С помощью фреймворков, таких как Flutter, разработчики могут писать приложения под разные платформы. И работать хоть в iOS, хоть в Android, хоть в Web.

Недавно Flutter стал «мостиком», позволившим портировать мобильные приложения на российскую операционную систему «Аврора». Раньше на ней работали только внутренние сервисы крупных корпораций, таких как «Почта России». В этом году Frifex первые на рынке портировали на «Аврору» крупные Flutter-приложения.

Для пользователя кроссплатформенные приложения не отличаются от нативных. Зато бизнесу позволяют экономить 30–50% на разработке, потому что не нужно платить за несколько отдельных команд. К тому же продукт быстрее выходит на рынок.

В мобильной разработке развивается тренд на оптимизацию расходов и коробочные решения, которые можно выпустить на рынок еще быстрее — буквально за пару месяцев. Например, коробочные приложения. Они создаются не с нуля, а по готовым шаблонам. Уникальных функций в них нет, зато есть проверенные.

Разработать «коробку» стоит в 2–3 раза дешевле, чем кастомизированное приложение. Так что это отличный способ для бизнеса быстро и дешево проверить свои гипотезы.

Еще коробочное приложение — хороший дополнительный канал продаж для ритейлеров. Простой интернет-магазин с каталогом, корзиной и страницей заказа повышает конверсию. А если добавить в него программу лояльности, то приложение будет еще и бороться с оттоком и увеличивать средний чек.

Тактичный и внимательный интерфейс

Сегодня в моде эмпатичные интерфейсы. Они прогнозируют эмоции пользователей, дают великолепную обратную связь, деликатно сообщают об ошибках и адаптируются к настроению. Например, вместо парализующего экрана 404 эмпатичный интерфейс выдаст «Страница не найдена. Соберитесь с духом и попробуйте еще раз».

И уж точно вы не найдете в нем темных паттернов: предпочтений по умолчанию или сообщений, которые будут стыдить вас за отписку. Эмпатичный интерфейс не подталкивает пользователя к операциям, которые ему невыгодны.

Другая интерфейсная тенденция — микровоздействия. У них могут быть разные функции: отражать состояние системы, предотвращать ошибки или передавать настроение бренда. Например, когда в iPhone вводишь неправильный пароль, цифры на экране будто отрицательно качают головой. Это легко считывается и приятно глазу.

Микровоздействия особенно к месту в маркетинговых механиках. В новогоднем адвент-календаре в приложении «Бристоль» можно увидеть следующий пример. Сначала карточки календаря «заморожены», но когда наступает время открыть одну из них, трескается лед, и они трясутся от нетерпения. Это микровоздействие подсказывает пользователю, что делать, и настраивает его на праздничный лад.

И, наконец, темная тема, уже ставшая стандартом. Ее поддерживают WhatsApp, «ВКонтакте», Telegram, YouTube и другие популярные приложения. Apple считает, что темное оформление хорошо подходит, чтобы смотреть документы, презентации, фотографии и фильмы. Ведь на темном фоне окна и элементы управления отходят на задний план.

А Google напоминает, что темная тема еще и экономит заряд батареи. К тому же она удобнее для пользователей с низким зрением. И снимает напряжение с глаз, особенно ночью.

Теории и практики: как адаптировать тренды при разработке собственного приложения

Если вы думаете, как адаптировать эти тенденции при разработке своего приложения, вот несколько мыслей. Искусственный интеллект, кроссплатформенные фреймворки, готовые шаблоны и интерфейсные решения — это все инструменты. Они могут помочь вам достичь целей, а могут стать вложением, которое себя не окупит.

Сначала определитесь, какой результат вы хотите получить. Вам нужно создать локальную нейросеть или подойдет обычный чат-бот с ИИ? Хотите, чтобы в приложении были функции, которым нет аналогов на рынке, или вам банально нужен дополнительный канал продаж?

Точно так же обстоит дело с интерфейсными тенденциями. Они показывают, в какую сторону развивается рынок. У вашего продукта может быть свой путь. Например, в приложении для пожилых людей навряд ли будет уместно множество анимированных микровоздействий. Для этой аудитории подойдет более спокойное интерфейсное решение.

После определения целей и инструментов важно найти хорошего исполнителя. Если у вас большая команда разработчиков с релевантным опытом, вам повезло. Если нет, это не беда. Можно воспользоваться аутстаффингом или заказать решение у профильной компании. Выбирая подрядчика, посмотрите его кейсы. Там можно найти референсы для своего приложения и наглядно показать, что вы хотите.

И помните, что мобильное приложение — продукт, который надо постоянно поддерживать и развивать.

Фото на обложке: Freepik