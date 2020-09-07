Ребалансировка портфеля: как коронакризис влияет на разные отрасли — и что с этим делать фондовому инвестору

Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView , рассказывает, как пандемия COVID-19 и карантинные меры повлияли и продолжают влиять на разные секторы экономики, чтобы инвесторы могли «сверить часы» и продумать свою дальнейшую стратегию.

Как говорил капитан Врунгель, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Всего лишь за первую половину года Крысы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, которые сравнимы с последствиями времен Второй мировой войны.

Даже фонды под управлением таких акул инвестиционного бизнеса, как Рэй Далио, Майкл Хинтце, Адам Левинсон и других, понесли одни из самых существенных потерь на фоне рекордного падения в марте.

По данным Hedge Fund Research, в первой половине 2020 года хедж-фонды потеряли рекордные 7,9%. Индекс S&P 500 за тот же период потерял около 4%. Таким образом, пассивные инвестиции оказались прибыльнее активных.

Однако из-за небывалого роста Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google — гигантов, на долю которых приходится более 20% рыночной капитализации S&P 500 — индексные фонды становятся менее привлекательными. На этом фоне напрашивается очевидный вопрос: что же делать инвесторам?

Диверсификация инвестиционного портфеля все еще остается действующей стратегией, однако стоит реально оценивать будущее различных секторов.



Кто уходит в минус

Нельзя отрицать тот факт, что пандемия обнаружила недостатки стратегий развития внутри компаний.

Другими словами, коронакризис ускорил падение отраслей, которые уже находились не в лучших кондициях.

Банковский сектор, энергетика, ресторанный бизнес, маркетинг и СМИ оказались среди самых пострадавших от коронавируса. Отдельно стоит отметить авиационную промышленность — один из первых секторов, обратившихся к правительству с просьбой о финансовой помощи.

Из-за введения ограничений на поездки число людей, путешествующих на самолете, уменьшилось примерно на 96%. Как результат, у компаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых на выплату заработной платы, содержание флота и другие неотложные платежи.







Даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о стимулировании роста, который включает $58 млрд помощи авиакомпаниям — $29 млрд в виде грантов на заработную плату для рабочих и еще $29 млрд в виде кредитов авиакомпаниям — несколько авиакомпаний уже разорились.

По оценкам IATA, авиакомпании во всем мире потеряют не менее $314 млрд.



Кто оказался в плюсе

Все же были и те компании, которые не только смогли минимизировать негативные последствия локдауна, но и заработать на этом. В далеком 1956 году Роберт Солоу и Тревор Свон доказали, что в долгосрочной перспективе технический прогресс позволяет увеличить ВВП на душу населения в странах.

Отсюда несложно предположить, что именно широко диверсифицированные и высокоинновационные компании вышли вперед и захватили первое место в рамках роста.

Американский индекс S&P 500 Internet Ret (сектор интернета и прямой розничной торговли) вырос на 75,20%, S&P 500 Application Software Index (производство программного обеспечения) — на 50,84%, а S&P 500 Technology Hardware Select Industry Index, который отслеживает технологический сектор, увеличился на 67,82%.

В Европе ситуация обстоит похожим образом — среди лидеров роста находится технологический сектор.

Кроме «техов», также выросли игровая индустрия, телемедицина, продажа вентиляторов, виртуальная реальность, спрос на продукцию из индустрии книжных магазинов, производство санитарно-бумажной продукции, кибербезопасность, экологически чистые технологии и правовые услуги.

В последнем случае стоит добавить, что карантин привел к вспышке разводов.

Еда навынос стала спасением для многих рестораторов и супермаркетов. Из-за невозможности выйти на улицу спрос на такие сервисы, как DoorDash, GrubHub и Uber Eats, резко возрос.







Интернет-магазины также воспользовались шансом и заработали на карантине. Акции Amazon, к примеру, выросли на 84%, а капитализация компании впервые превысила $1,5 трлн. Стоит добавить, что интернет-ритейлер продемонстрировал прибыль во втором квартале в $88,9 млрд, в то время как прогнозировал потенциальную потерю $1,5 млрд.







Приложения для удаленной работы и общения, такие как Zoom, Slack, Microsoft's Teams и даже Houseparty, за время карантина привлекли миллионы новых клиентов.

Почти четверть финансовых учреждений мира перевели не менее 20% своих сотрудников на постоянные удаленные должности. Google и Uber, в свою очередь, продлили удаленную работу до лета 2021 года.







Netflix и альтернативные стриминг-площадки для просмотра фильмов и сериалов тоже продемонстрировали стремительный рост. Эта тенденция наблюдалась и до пандемии, но в условиях карантина стала еще более очевидной.

Выручка Netflix во втором квартале выросла на 18,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года — до $4,92 млрд, в то время как чистая прибыль снизилась почти на 30% — до $271 млн.

И куда же без индустрии фитнеса. Несмотря на закрытие большинства фитнес-клубов, люди не перестали заниматься спортом. Ограничение передвижений помогли продавцам оборудования для занятий физкультурой дома. Также многие чаще стали прибегать к услугам онлайн-тренировок.



Что в итоге

В конце хотелось бы отметить, что коронавирус и вправду серьезно подорвал экономику многих стран, однако это не означает, что всему пришел конец. Это лишь доказывает, что компаниям как никогда необходима гибкость и способность реагировать на трудности, особенно когда вопрос стоит о выживании.

Инвестиции подразумевают под собой долгосрочное вложение. Но все же, это не означает, что достаточно купить акции компании и забыть о них на пару-тройку лет.

Ребалансировка инвестиционного портфеля является второй важной составляющей для контроля рисков, и с приходом коронавируса это стало очевиднее.

Пандемия явно указала на недостатки одних секторов и преимущества других. На этом фоне стоит еще раз проанализировать свой портфель акций и сделать необходимые изменения.

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