Во что вкладываться после пандемии: 10 перспективных секторов для инвестиций

Пандемия серьезно дестабилизировала фондовые рынки. В то время как одни компании и целые сектора экономики переживают тяжелые времена, другие, наоборот, процветают. Опытные инвесторы видят новые возможности в сложившейся ситуации.

Вспышка коронавируса изменила образ жизни и работу многих людей. Директор по инвестициям JM Finn Фредди Колкахун считает, что нынешний кризис знаменует собой прощание со старой экономикой, основанной на нефтяных и банковских акциях. Ей на смену приходит новая система, ориентированная на технологии.

Business Insider выяснил у фондовых менеджеров и финансовых аналитиков, какие области экономики выглядят наиболее перспективными. Вот как выглядит топ-10 секторов по версии британских инвесторов и индекса MSCI, который позволяет отслеживать изменения в стоимости акций.

Цифровые платежи

Рост популярности интернет-покупок приближает человечество к отказу от наличных. По словам Колкахуна, это серьезный стимул для компаний, проводящих цифровые платежи, таких как Visa и PayPal.

В индекс MSCI Digital Economy Index входят компании, связанные с цифровой экономикой: Visa, MasterCard и Apple. В период с января по май 2020 года их акции выросли на 11,15%.

Для сравнения: индекс MSCI IMI, который охватывает все крупные, средние и мелкие компании на развитых и развивающихся рынках, за тот же период снизился на 9,72%.

Возобновляемые источники энергии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя обязательство уделять больше внимания экологии после завершения пандемии коронавируса. Страна планирует добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Стюарт Кларк, управляющий портфелем активов из Quilter Investors, считает, что энергетические компании выиграют от этого решения — особенно те из них, которые работают с возобновляемыми источниками энергии. «Зеленые технологии принесут пользу тем, кто участвует в декарбонизации. ″Грязные сектора″ — например, нефтяные компании — также могут извлечь выгоду из этого процесса», — говорит он.

MSCI World Climate Change Index отслеживает показатели компаний, вырабатывающих пониженное количество углерода, таких как Tesla и Johnson and Johnson. В этом году этот индекс снизился на 6,05%. Падение может быть связано с тем, что в состав индекса входит много небольших компаний, более подверженных волатильности. Кроме того, на показатели предприятий, представленных в индексе, могло повлиять падение цен на нефть.

Технологии

По словам Кларка, переход на удаленную работу усилил позиции владельцев облачных сервисов (Microsoft и Amazon Web Services), а также производителей оборудования и чипов для серверов.

Акции компаний, входящих в MSCI ACWI Information Technology Index, в числе которых Microsoft, Intel и Samsung, прибавили 4,49% с начала года.

Автоматизация/робототехника

Автоматизация облегчает работу и домашнюю жизнь. Аналитики PwC в 2017 году предсказали, что робототехника и искусственный интеллект помогут повысить ВВП Великобритании на 10% к 2030 году. Колкахун считает, что пандемия способна ускорить этот процесс, поскольку компании ищут способы сокращения расходов.

«Они стараются автоматизировать процессы во вспомогательных и контролирующих структурах», — отмечает он.

Индекс MSCI Robotics, который отслеживает американские акции, включая IBM и Salesforce, показывает рост на 0,24% с января.

Электронная коммерция

Закрытие многих магазинов и длинные очереди в супермаркетах в период изоляции повысили популярность онлайн-торговли. Колкахун считает, что это принесло пользу таким компаниям, как Amazon и Ocado, которые продают ecommerce-технологии по всему миру.

«Некоторые люди продолжат покупать товары онлайн — по крайней мере, пока не появится вакцина. Это позволяет им снизить риск заражения, связанный с походом в магазин за покупками», — объясняет он.

Эта тенденция также укрепляет положение логистических компаний (например, UPS) и тех, кто управляет складами и распределительными центрами.

MSCI Next Generation Innovation Index, в который входят компании, занимающиеся электронной коммерцией, показывает рост в 10,48%.

Инфраструктура

Правительство Великобритании взяло на себя обязательства по реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как развертывание 5G, развитие сети велосипедных дорожек и точек зарядки электромобилей. Касим Зафар, главный специалист по инвестиционным стратегиям в EQ Investors, считает, что направление государственных средств в эти сферы может сделать расходы на инфраструктуру «ключевым фактором на пути к восстановлению».

MSCI Europe Infrastructure Index, в который входят акции таких британских компаний, как National Grid и Vodafone, за первые пять месяцев 2020 года снизился на 10,06%.

Автомобилестроение

Зафар говорит, что рост популярности электромобилей может стимулировать автомобилестроение — особенно, если слухи о правительственной программе утилизации старых дизельных автомобилей окажутся правдой.



«Учитывая то, что изменение климата и проблема чистоты воздуха стоят на повестке дня у правительства, мы считаем, что сектор может показать некоторый рост — конечно, если удастся снова открыть магазины», — считает он.

Тем не менее, индекс MSCI Automobiles and Components, который отслеживает позиции таких известных брендов, как Tesla и Toyota, в этом году снизился на 13,2%.

Здравоохранение

Здравоохранение — это огромный бизнес. Именно этот сектор должен решить множество проблем современности — от создания вакцины против коронавируса до поддержки стареющих обществ. Мировые расходы на здравоохранение, по прогнозам Deloitte, достигнут $10,059 трлн к 2022 году.

Шеридан Адманс, директор по инвестициям в The Share Center, рассказывает, что люди продолжают покупать товары для здоровья даже в нестабильные времена, о чем явно свидетельствуют недавние закупки лекарств во время пандемии.

«Ожидается, что инновации помогут повысить качество медицинского обслуживания и снизить затраты на него», — добавила она.

Акции, отслеживаемые в рамках MSCI Europe Health Care Index, в этом году выросли на 2,4%. В индекс в том числе входят компании, пытающиеся лечить коронавирус: Roche Holding, GlaxoSmithKline и AstraZeneca.

Добыча сырья

На первый взгляд шахтеры связаны со старой экономикой. Но для создания новых материалов, которые позволят сократить выбросы углерода, понадобится сырье, и здесь не обойтись без добывающих компаний.

«Товары массового потребления — важная часть нашей экономической реакции на изменение климата, — считает Адманс. — Многие из будущих изменений невозможны без постоянных инвестиций в сырьевые компании. Например, для производства энергоэффективных аккумуляторов производителям понадобятся литий, кобальт, графит и никель».

Среди компаний данного сектора — BHP Group и Rio Tinto. Индекс MSCI Metals and Mining в этом году снизился на 9,12%, что может быть связано как с падением цен на нефть, так и с опасениями по поводу выбросов угледобывающей промышленности.

Коммунальные услуги

Поскольку во время изоляции все больше людей переходят на работу из дома, спрос на коммунальные услуги будет только увеличиваться, и инвесторы платформы EQi стараются воспользоваться этой ситуацией.

CEO EQi Ричард Пирсон заявил, что торговая активность в секторе выросла на 64% по сравнению с прошлым годом, и назвал этот показатель «достаточно скромным».

«Результаты некоторых компаний на платформе EQi особенно впечатляют. Например, акции компании United Utilities, обеспечивающей водоснабжение, в период изоляции выросли на 146% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а Severn Trent зафиксировала рост на 141% за тот же период».

При этом индекс MSCI UK Utilities Index с начала года снизился на 9,01%.

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