Фудтех-проект Bright Kitchen привлек более 100 млн рублей инвестиций

Сеть ресторанов без залов Bright Kitchen привлекла более 100 млн рублей инвестиций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя стартапа, экс-главу российского Uber Eats Михаила Рейдера.

Новым инвестором выступил бывший менеджер фонда Kite Ventures Степан Добровольский. Также в раунде участвовали текущие инвесторы, среди которых медиаменеджер Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев и блогер Илья Варламов.

Инвестиции пойдут на расширение покрытия за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

По данным Kartoteka.ru, в феврале долю в 5% в ООО «Стар Шеф» (управляет Bright Kitchen) получила компания «Грейтхаус Ассетс» с Британских Виргинских островов. Его бенефициары не хотят себя называть, сообщил Михаил Рейдер.

Сейчас Bright Kitchen управляет четырьмя ресторанными концепциями: «Варламов.Есть», «Ведомости.Ланч», «Кухня 420», Curry On! и сетью из восьми распределенных кухонных комплексов (dark kitchen) в пределах ТТК. Заказ и доставка осуществляются через сервисы «Яндекс.Еда», Delivery Club и Catery.

Компания производит более 2 тысяч блюд в день, рост заказов за апрель составил 28% по сравнению с мартом, рассказал Рейдер. Выручка компании за 2019 год составила около 70 млн рублей.