Каковы перспективы регенеративной медицины

Что такое регенеративная медицина, какие возможности она открывает и как это направление обещает изменить ближайшее будущее человечества, рассказала Антонина Колесникова, доктор биологических наук, соучредитель и главный технолог компании «Т-Хелпер Клеточные Технологии» .

Принципы регенеративной медицины уже успешно применяются во многих областях: в здравоохранении, фармацевтике, косметологии и ветеринарии. Ученые считают, что с ее помощью можно не просто продлить жизнь, но и существенно повысить ее качество.

Что такое регенеративная медицина

Регенеративная медицина — это не просто новая технология, а принципиально другое направление медицины. Это направление, которое дает возможность использовать регенеративные свойства и способности нашего организма для восстановления структуры и функций поврежденного органа или ткани. Речь идет о самых разных возможностях: от омоложения кожи лица до восстановления ткани после серьезных травм и выращивания органов, как «запасных частей» для тела человека.

И этот рынок, несомненно, будет бурно развиваться по всему миру. Согласно данным аналитических исследований, в 2018 году общий объем рынка регенеративной медицины составлял $28 млрд и к 2023 году достигнет уровня в $81 млрд. Понимая уникальные перспективы этой области, лучшие ученые всего мира работают над развитием регенеративной медицины. Но не все знают, что начало этого направления во многом было заложено советскими учеными.

Ключевое событие произошло в конце 60-х годов, когда Александр Яковлевич Фриденштейн впервые в мире открыл мезенхимальные стволовые клетки (МСК). МСК — это определенный тип клеток, которые присутствуют в организмах людей и животных и способны не только превращаться в жировые, костные, хрящевые, мышечные и нервные клетки, но также руководить регенеративными процессами тела.

Люди не сразу поняли потенциал этого открытия, но 15 лет спустя Александр Яковлевич стал одним из самых цитируемых ученых Советского Союза. В 1972 году, когда я была молодой аспиранткой, у меня появилась уникальная возможность работать в лаборатории Александра Яковлевича и изучать принципы регенеративной медицины вместе с ним.

Теперь мы знаем, что мезенхимальные клетки руководят регенеративными процессами с помощью особых белков, так называемых цитокинов, или факторов роста. Уже охарактеризовано более чем 300 видов разных белков-цитокинов, что дает нам возможность расшифровывать «язык», на котором клетки разговаривают друг с другом.

Цитокины можно представить как «межклеточные SMS», с помощью которых клетки передают друг другу сообщения, связанные с процессом излечения. Одни белки-цитокины помогают регулировать воспалительный процесс, другие обеспечивают восстановление поврежденной ткани.

Понимая функции конкретных цитокинов, возможно стимулировать лечебный процесс естественным способом. В качестве примера можно рассмотреть продукты на основе белков VEGF, которые вызывают рост сосудов и капилляров. Эти функции крайне важны для лечения трофических язв, особенно у тех, кто страдает диабетом. Нужно отметить, что регенеративный процесс требует комплексной цепочки инструкций, можно сказать, правильного «коктейля» цитокинов.

Что уже доступно на рынке регенеративной медицины

В специально оборудованных лабораториях уже сейчас возможно произвести такие «коктейли» цитокинов. Десятки компаний на зарубежном и отечественном рынках работают над регенеративными препаратами на основе наших идей с 70-х годов.

Фармкомпании всего мира используют цитокины для производства биолекарств, которые помогают ускорить естественный процесс лечения. К примеру, в Австрии компания Aposcience производит препараты на основе белков-цитокинов для лечения ран, язв, глубоких повреждений кожи, при ожогах и т.д. Международная компания Fresenius Medical Carе ведет программу разработки лекарств на основе цитокинов для пациентов с хронической почечной недостаточностью.

В России компания «Т-Хелпер Клеточные Технологии» за последние семь лет создала уникальную технологическую платформу для производства регенеративных продуктов на основе натуральных белков-цитокинов. Первый такой продукт, «Репарин-Хелпер®» уже вышел в продажу на ветеринарном рынке. Он представляет собой набор определенных цитокинов и зарегистрирован для лечения травм глаз, ран и воспалений у животных.

Компания уже получила патенты на этот препарат в России и в США и ожидает дополнительные патенты в ключевых странах мира. Запатентованная технология производства востребованных цитокинов открывает широкие возможности для сотрудничества с российскими и зарубежными компаниями и разработки новых продуктов «регенеративного» класса.

Функции цитокинов интересны не только фармкомпаниям. Крупные косметические компании составляют коктейли цитокинов для эффективного омоложения и торможения процессов старения кожи. Бренды, которые уже используют такую технологию, включают «TNS Essential Serum®» от американской компании Allergan (недавно поглощена Abbvie), «CellPro GF3» от компании Le Mieux Clinical и другие.

Такие гиганты косметической индустрии, как японская компания Shiseido, вкладывают серьезные ресурсы, чтобы вывести продукты регенеративного класса на рынок. Несмотря на разразившийся кризис, вызванный пандемией Covid-19, глобальный рынок anti-age продуктов продолжает расти и оценивается в $52,5 млрд в 2020 году.

Каково будущее регенеративной медицины

Рынок регенеративной медицины обладает огромным потенциалом. Но, конечно, для его развития, необходимо создание понятной и четкой законодательной базы, технологической инфраструктуры, условий для обучения специалистов в этой области.

В России ведется работа в этом направлении. Еще в 2011 году клеточную технологию официально признали «критической технологией Российской Федерации». В 2016 году был основан институт регенеративной медицины на территории МГУ имени М.В. Ломоносова. В тот же год был принят Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах», позволяющий обеспечивать безопасность их применения.

В ноябре 2019 года в Москве прошел IV Национальный Конгресс по регенеративной медицине, где более 1300 специалистов разных стран обсудили самые актуальные вопросы данного направления: от перспектив полноценного восстановления структуры и функций тканей до воссоздания утраченных органов с помощью биоинженерии. Подобные инициативы со стороны государства, науки и индустрии помогут скорейшему становлению и динамичному развитию регенеративной медицины в нашей стране.

Регенеративная медицина будет продолжать бурно развиваться во всем мире. Уже сегодня благодаря достижениям в этой области мы можем лечить то, что казалось невозможным 20 лет назад. Но, несомненно, главные открытия в этой области еще впереди: предстоит победить такие сложнейшие патологии, как склероз, нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и многие другие.

В будущем, с помощью регенеративной медицины человек сможет обновлять свой организм, именно тогда фантастика станет наконец реальностью.

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